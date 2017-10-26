20 фактов об отелях, узнав которые, вы будете смотреть на них совсем по-другому
Когда мы останавливаемся в отеле, его сотрудники стараются сделать все возможное, чтобы мы чувствовали себя как дома. Однако это у них получается далеко не всегда.
AdMe.ru решил раскрыть некоторые факты, которые работники гостиниц предпочитают скрывать от своих клиентов.
- Стоит иметь в виду, что покрывала в номерах отелей никогда не меняют.
- Бокалы для напитков моют далеко не всегда. То же самое касается и стаканов для зубных щеток в ванной.
- Пульт от телевизора — одна из самых грязных вещей в номере.
- Ковролин в отелях только пылесосят, а дезинфицируют крайне редко. В лучшем случае 1 раз в год. Поэтому ни при каких условиях не стоит ходить по нему босиком.
- При заселении имеет смысл поинтересоваться, какие дополнительные услуги уже включены в стоимость проживания. Это может быть посещение бассейна, тренажерного зала, использование мини-бара или интернета в номере. Администратор вполне может забыть сообщить вам подобную информацию, поэтому лучше спросить.
- Не все знают, что в отелях выдают отдельные полотенца, которые можно использовать для похода в бассейн или на пляж. Нет необходимости брать их из номера. Полотенца можно получить на ресепшене либо в других специальных местах. Где именно, всегда можно уточнить у администратора.
- Что касается полотенец в ванной, их могут так и не поменять, пока вы не бросите их на пол.
- В отелях некоторых стран часто нет 13-го этажа (Великобритания, США). Это связано с боязнью данного числа. В азиатских же культурах отсутствует 4-й этаж. Дело в том, что произношение иероглифа, обозначающего цифру «4», напоминает слово «смерть».
- Стоит отметить, что к гостям с сайтов бронирования наблюдается особое, очень чуткое отношение со стороны персонала. Это связано с тем, что эти люди ставят оценки за обслуживание.
- В описаниях отелей часто преувеличивают близость от пляжа и других привлекательных мест. Для этого расстояние указывают не в метрах, а в минутах. Например, 10 минут до моря, что на самом деле оказывается не так уж и близко.
- В ряде стран придется заплатить туристический налог на проживание, который либо сразу включают в стоимость номера, либо берут отдельно. Например, в Венеции при размещении в 5-звездочном отеле придется отдать 5 евро за человека в сутки.
Туристический налог в Венеции составляет примерно 5 евро в день
- Если завтраки включены в стоимость номера, а вы уезжаете рано утром на экскурсию, то можно попросить сотрудников отеля приготовить для вас ланч-боксы в дорогу. Об этом следует позаботиться заранее, лучше накануне вечером.
- В ресторанах многих отелей оставшиеся после приготовления блюд продукты не выбрасывают, а делают из них другие, менее качественные. Например, из обрезков рыбы могут сделать суп дня.
- В баре отеля безопаснее заказывать напитки без льда. Качество воды, из которой он сделан, в некоторых странах оставляет желать лучшего.
- Не все знают, что разрешено забирать с собой из номера, а что будет считаться воровством. Разрешено: банные принадлежности (шампунь, кондиционер, крем для тела, мыло), одноразовые тапочки, ручки и блокноты с фирменным логотипом. Остальные вещи являются собственностью отеля. Если вам очень понравился халат или полотенце, есть специальные магазины, где их можно купить.
- Услуги химчистки в отелях далеко не всегда отличаются высоким уровнем качества, а цены всегда завышены. Если поискать в районе гостиницы прачечную, то можно постирать вещи в 2–3 раза дешевле.
- Цена одного и того же номера может отличаться в разных источниках, поэтому перед бронированием стоит позвонить в отель напрямую и уточнить, нет ли у них специальных предложений, например тарифов выходного дня. Так можно сэкономить до 20 % от стоимости проживания.
- Некоторые продукты в мини-баре могут лежать месяцами. Поэтому перед их употреблением имеет смысл проверить, не истек ли срок годности.
- Если вам нужен тихий отдых и спокойный сон, изучите инфраструктуру гостиницы. В ней может располагаться ночной клуб, который не даст поспать в выходные.
- В 4- и 5-звездочных отелях обязательно наличие швейцара, которого можно попросить помочь с багажом.
Фото на превью pixabay.com