20 фактов об отелях, узнав которые, вы будете смотреть на них совсем по-другому

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Когда мы останавливаемся в отеле, его сотрудники стараются сделать все возможное, чтобы мы чувствовали себя как дома. Однако это у них получается далеко не всегда.

AdMe.ru решил раскрыть некоторые факты, которые работники гостиниц предпочитают скрывать от своих клиентов.