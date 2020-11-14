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20+ путешественников вспомнили случаи, когда реальность растоптала ожидания

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Самый старый из сохранившихся загранпаспортов был выдан в 1636 году сэру Томасу Литтлтону. Он был написан на пергаменте затейливым почерком, включал в себя подпись английского короля Карла I и давал право на обладание суммой в 50 фунтов стерлингов, чемоданами и предметами первой необходимости. Но главное, был таким большим, что его приходилось складывать несколько раз, чтобы он уместился в кармане. Сегодня заграничные паспорта легкие, компактные и являются пропуском в отпуск мечты для каждого.

Мы в AdMe.ru оценили чувство юмора пользователей, которые поделились неудачными фото из своих предыдущих путешествий.

«Мы посетили гору Рашмор»

© Album / Prisma / EAST NEWS, © chezznul / reddit

«Старался, шел изо всех сил, чтобы увидеть Кратерное озеро»

© Nyker / depositphotos, © 14to0 / reddit

«Этим утром поехал посмотреть Тадж-Махал»

© Hackman / depositphotos, © SnowWonder / reddit

«Сфотографировал Биг-Бен, когда был в Лондоне»

© S.Borisov / shutterstock, © 40acresandapool / reddit

«Проснулся в 3 часа ночи и отправился в Мачу-Пикчу, чтобы быть там на рассвете»

© Leemage / EAST NEWS, © ranzprinzessin / reddit

«Я поднимался на гору в Банфе несколько часов, чтобы насладиться этим великолепным видом»

© Jarusha Brown / caiaimage / East News, © afroguy43 / reddit

«Вид на Большой каньон»

© Alexis DUCLOS / SIPA / EAST NEWS, © BBBlaze999 / reddit

«Совершил 6-часовую поездку на автобусе, чтобы оценить знаменитые виды Баварии»

© dragan56 / depositphotos, © the_englishman / reddit

«Наконец-то удалось посетить Сан-Франциско и увидеть мост Золотые Ворота»

© DPPA / Sipa USA / East News, © carson2210 / reddit

«Вид на Эверест на пике в Непале»

© bbbbar / depositphotos, © ankitkrofficial / reddit

«3 часа и 11 км позади — такой вот подъем к вершине Серро-Негро в Аргентине. А в конце ждало это...»

© Passion Travel Fruit / shutterstock, © Fonte2006 / reddit

«Мы ехали 2,5 часа по узким дорогам, чтобы насладиться лучшим видом на Монако»

© LiliGraphie / depositphotos, © OG_Maxboy / reddit

«Фото c 6-часовой поездки в Нейст-Пойнт, остров Скай, Шотландия»

© Insidefoto / Sipa USA / East News, © Ferocious_croc / reddit

«Ох и не зря эти горы в Северной Каролине называют „дымными“»

© jadimages / shutterstock, © AaronOliverSmithCA / reddit

«Мы с женой провели в самолете почти 10 часов, пересекли Атлантический океан и пролетели 7 500 км, чтобы насладиться видом на Центральный парк»

© rabbit75_dep / depositphotos, © prestoff / reddit

«У нас был всего один день в Нью-Йорке, и теперь этот вид всегда будет с нами».

«Я 21 час добиралась до горы Рейнир, и несколько дней она была окутана туманом»

© allybearound / reddit

«Поднялись на вершину горы Фудзи в 04:30, чтобы увидеть восход солнца, но было туманно, сыро и холодно»

© procom49 / reddit, © 0801013 / reddit

«8 часов полета, 5 недель ожидания и час езды на автобусе, чтобы увидеть утесы Мохер»

© DolfinVik2 / depositphotos, © The_Greatest_Mate / reddit

«13-часовой перелет: все ради того, чтобы увидеть Великую Китайскую стену»

© chungking / depositphotos, © Shark-Farts / reddit

«Я впервые посетил Сент-Луис, и мне сказали, что я должен увидеть знаменитую арку „Врата на Запад“»

© kennytong / depositphotos, © drtythrtybass / reddit

«Пошел сегодня посмотреть Башню Дьявола»

© kwiktor / depositphotos, © scissormetimbees / reddit

«Посетил ворота тории. Какое великолепное сооружение!»

© shirophoto / depositphotos, © a_typical_guy-14 / reddit

«12-часовой полет, затем еще один 7-часовой перелет, а затем 7 дней пешком только для того, чтобы добраться до вершины Килиманджаро»

© Juergen_Wallstabe / shutterstock, © what_the_fax_say / reddit

А у вас есть неудачные фото из путешествий?

Фото на превью Juergen_Wallstabe / shutterstock, what_the_fax_say / reddit
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