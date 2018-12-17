20+ странностей, принятых в Южной Корее, которые хочется позаимствовать
Некоторые вещи, обычные для корейского быта, вызывают у туристов удивление и восторг. Так, в Корее никогда не занимают места для беременных, чистят зубы после еды прямо на работе, а в автобусах размещают подушки для тех, кто дремлет в пути.
AdMe.ru уверен, что наши читатели найдут для себя что-то интересное в корейском образе жизни — то, о чем можно подумать: «Нужно и дома так сделать».
Место для беременных женщин. Даже если вагон переполнен, на это сиденье никто никогда не сядет
Для детей есть отдельный проход в метро Сеула
Удобные туалеты для мам с детьми
Вместо пластиковых стаканчиков здесь используют бумажные пакеты
В жаркие или дождливые дни на пешеходных переходах можно увидеть огромные зонтики. Они защищают людей, ждущих свой зеленый свет
Чтобы не пачкать руки, пока ешь чипсы
В Корее трепетно относятся и к своему транспорту, и к чужому. Поэтому многие водители используют губки-протекторы для дверей
На газовых заправках, работающих по принципу самообслуживания, есть бесплатные перчатки
Система доверия в Корее: владелец магазина наблюдает за покупателями из своего дома. Вы выбираете, что хотите купить, и бросаете деньги в его почтовый ящик
Вендинговый автомат, в котором можно купить носки. Вероятно, в корейском ритме жизни это очень даже востребовано
Можно и цветы прихватить
У входа в супермаркет есть специальные ячейки для животных, где можно оставить своего любимца на время шопинга. Как вам такая идея?
Корейцы умеют экономить пространство, и парковка здесь часто выглядит так:
В Сеуле есть отдельные парковочные места для женщин. Они длиннее и шире, чем обычные, и расположены в шаговой доступности от зданий, чтобы до них удобно было дойти на каблуках
Парковка для детских колясок
«Умные» туалеты не ограничиваются подсветкой и музыкой: на специальном мониторе видно, какая кабинка свободна
У корейцев очень трепетное отношение к гигиене полости рта. В этом барбекю-ресторане есть ополаскиватель, зубные щетки и паста. Считается нормой почистить зубы после обеда прямо на работе
Мыло на специальном держателе. Хотели бы иметь такой у себя дома?
Корейский контроль качества: на детали наклеивают фото сотрудника, который их собрал
На зиму корни деревьев в Сеуле укрывают
Стволы тоже заботливо укутывают
Одиночные караоке-кабинки в поездах. Когда нужно немного расслабиться, это кажется не такой уж абсурдной идеей
Кафе, в котором есть прачечная. Подходит туристам: постирать здесь пару вещей намного дешевле, чем в отеле. И кофе вкусный
Помимо традиционных снеков, мороженого и пирожных причудливой формы, здесь можно купить радужную сладкую вату
Или заказать кофе со своим портретом
Укрытие на остановке, которое защищает от холодного зимнего ветра
Чтобы снизить количество травм у задремавших в общественном транспорте пассажиров, государство выделило деньги, и в автобусах разместили специальные подушечки
Корейские туристы отдают дань уважения эфиопским ветеранам, сражавшимся в Корейской войне
Роботы в аэропорту Сеула помогают ориентироваться туристам, а если нужно, проводят в кафе или комнату отдыха
У корейцев есть масса милых способов расслабиться: например, терапия рыбками
Или кафе с енотами Blind Alley
А еще тут есть кафе с сурикатами Meerkat Friends. Ну а котокафе здесь буквально на каждом углу
Представьте: вас отправили в командировку в Южную Корею. Ваша миссия — привезти туда одну полезную вещь, правило или привычку из своей страны, которая сделает жизнь местных проще. Что вы отвезете корейцам?
Фото на превью violin_geek123 / reddit, art2love2 / instagram