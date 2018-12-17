20+ странностей, принятых в Южной Корее, которые хочется позаимствовать

24

26

15.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторые вещи, обычные для корейского быта, вызывают у туристов удивление и восторг. Так, в Корее никогда не занимают места для беременных, чистят зубы после еды прямо на работе, а в автобусах размещают подушки для тех, кто дремлет в пути.

AdMe.ru уверен, что наши читатели найдут для себя что-то интересное в корейском образе жизни — то, о чем можно подумать: «Нужно и дома так сделать».

Место для беременных женщин. Даже если вагон переполнен, на это сиденье никто никогда не сядет

Для детей есть отдельный проход в метро Сеула

Удобные туалеты для мам с детьми

Вместо пластиковых стаканчиков здесь используют бумажные пакеты

В жаркие или дождливые дни на пешеходных переходах можно увидеть огромные зонтики. Они защищают людей, ждущих свой зеленый свет

Чтобы не пачкать руки, пока ешь чипсы

В Корее трепетно относятся и к своему транспорту, и к чужому. Поэтому многие водители используют губки-протекторы для дверей

На газовых заправках, работающих по принципу самообслуживания, есть бесплатные перчатки

Система доверия в Корее: владелец магазина наблюдает за покупателями из своего дома. Вы выбираете, что хотите купить, и бросаете деньги в его почтовый ящик

Вендинговый автомат, в котором можно купить носки. Вероятно, в корейском ритме жизни это очень даже востребовано

Можно и цветы прихватить

У входа в супермаркет есть специальные ячейки для животных, где можно оставить своего любимца на время шопинга. Как вам такая идея?

Корейцы умеют экономить пространство, и парковка здесь часто выглядит так:

В Сеуле есть отдельные парковочные места для женщин. Они длиннее и шире, чем обычные, и расположены в шаговой доступности от зданий, чтобы до них удобно было дойти на каблуках

Парковка для детских колясок

«Умные» туалеты не ограничиваются подсветкой и музыкой: на специальном мониторе видно, какая кабинка свободна

У корейцев очень трепетное отношение к гигиене полости рта. В этом барбекю-ресторане есть ополаскиватель, зубные щетки и паста. Считается нормой почистить зубы после обеда прямо на работе

Мыло на специальном держателе. Хотели бы иметь такой у себя дома?

Корейский контроль качества: на детали наклеивают фото сотрудника, который их собрал

На зиму корни деревьев в Сеуле укрывают

Стволы тоже заботливо укутывают

Одиночные караоке-кабинки в поездах. Когда нужно немного расслабиться, это кажется не такой уж абсурдной идеей

Кафе, в котором есть прачечная. Подходит туристам: постирать здесь пару вещей намного дешевле, чем в отеле. И кофе вкусный

Помимо традиционных снеков, мороженого и пирожных причудливой формы, здесь можно купить радужную сладкую вату

Или заказать кофе со своим портретом

Укрытие на остановке, которое защищает от холодного зимнего ветра

Чтобы снизить количество травм у задремавших в общественном транспорте пассажиров, государство выделило деньги, и в автобусах разместили специальные подушечки

Корейские туристы отдают дань уважения эфиопским ветеранам, сражавшимся в Корейской войне

Роботы в аэропорту Сеула помогают ориентироваться туристам, а если нужно, проводят в кафе или комнату отдыха

У корейцев есть масса милых способов расслабиться: например, терапия рыбками

Или кафе с енотами Blind Alley

А еще тут есть кафе с сурикатами Meerkat Friends. Ну а котокафе здесь буквально на каждом углу