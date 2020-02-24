20 природных явлений, которые удается увидеть лишь немногим

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Мы знаем, что природа прекрасна, но зачастую наблюдаем только самые привычные из ее красот. И все же некоторым счастливцам удается стать свидетелями незабываемых явлений. Природе доступны все грани прекрасного, и эта подборка — явное тому подтверждение.

Уверены, среди читателей AdMe.ru найдется множество эстетов и любителей природы, которые оценят эти снимки по достоинству.

Голубая лава образуется в результате особой химической реакции, которая придает синий оттенок извержениям кратера Кавах-Иджен на острове Ява

Грязная гроза (вулканическая молния) возникает из-за столкновения частиц вулканического пепла

Салар-де-Уюни — соляная равнина в Боливии — фантастически отражает небо, когда ее покрывает даже небольшой слой воды

Так выглядит перевернувшийся айсберг

Явление, называемое биолюминесценцией, придает волнам голубое свечение

Молнии в верхних слоях атмосферы намного больше и страшнее молний, которые мы видим обычно

Закат превращает этот водопад в чистое золото

Совершенно круглый ледяной диск образовался в реке в Уэстбруке, штат Мэн

Теперь вы знаете, как выглядит стая скворцов

Подводная река в сеноте Ангелита, Мексика

Суперъячейка — это гроза, характеризующаяся наличием мезоциклона, который и заставляет ее вращаться

Утренняя глория — редкое метеорологическое явление

Бор — нетипично высокая приливная волна, которая движется против течения реки или залива

Каменная волна — это естественная горная порода в Австралии. Достигает 15 метров в высоту

Асперитас — скопление облаков, которое выглядит довольно зловеще. Однако в большинстве случаев оно рассеивается без последующей грозы

«Ведьмины кольца» создаются песчаными термитами и обычно появляются в местах с определенным типом растительности

Световой столб — это атмосферное оптическое явление, при котором вертикальный луч проходит над и / или под источником света

Замерзшие деревья, называемые стражами Арктики, берегут покой Севера

Цветение пустыни — это климатическое явление, возникающее весной после сильного дождя

Под ледником Менденхолла на Аляске можно найти потрясающие ледяные пещеры

Какое фото впечатлило вас больше всего? Наблюдали ли вы лично какое-либо редкое природное явление?