20 природных явлений, которые удается увидеть лишь немногим
Мы знаем, что природа прекрасна, но зачастую наблюдаем только самые привычные из ее красот. И все же некоторым счастливцам удается стать свидетелями незабываемых явлений. Природе доступны все грани прекрасного, и эта подборка — явное тому подтверждение.
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Голубая лава образуется в результате особой химической реакции, которая придает синий оттенок извержениям кратера Кавах-Иджен на острове Ява
Грязная гроза (вулканическая молния) возникает из-за столкновения частиц вулканического пепла
Салар-де-Уюни — соляная равнина в Боливии — фантастически отражает небо, когда ее покрывает даже небольшой слой воды
Так выглядит перевернувшийся айсберг
Явление, называемое биолюминесценцией, придает волнам голубое свечение
Молнии в верхних слоях атмосферы намного больше и страшнее молний, которые мы видим обычно
Закат превращает этот водопад в чистое золото
Совершенно круглый ледяной диск образовался в реке в Уэстбруке, штат Мэн
Теперь вы знаете, как выглядит стая скворцов
Подводная река в сеноте Ангелита, Мексика
Суперъячейка — это гроза, характеризующаяся наличием мезоциклона, который и заставляет ее вращаться
Утренняя глория — редкое метеорологическое явление
Бор — нетипично высокая приливная волна, которая движется против течения реки или залива
Каменная волна — это естественная горная порода в Австралии. Достигает 15 метров в высоту
Асперитас — скопление облаков, которое выглядит довольно зловеще. Однако в большинстве случаев оно рассеивается без последующей грозы
«Ведьмины кольца» создаются песчаными термитами и обычно появляются в местах с определенным типом растительности
Световой столб — это атмосферное оптическое явление, при котором вертикальный луч проходит над и / или под источником света
Замерзшие деревья, называемые стражами Арктики, берегут покой Севера
Цветение пустыни — это климатическое явление, возникающее весной после сильного дождя
Под ледником Менденхолла на Аляске можно найти потрясающие ледяные пещеры
Какое фото впечатлило вас больше всего? Наблюдали ли вы лично какое-либо редкое природное явление?
Фото на превью Hugh Benson / National Geographic