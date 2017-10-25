20 примеров того, как мы выглядим по версии Google

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AdMe.ru решил полюбопытствовать и узнал, как, по мнению Google, выглядят жители разных стран. Основываясь на результатах поиска, мы составили собирательные образы, которыми делимся с вами.

20.

Google видит американцев очень патриотичными и праздничными. На фотографиях в выдаче много смеющихся людей, а также несменных символов Америки. На первой же странице здесь можно увидеть и статую Свободы, и подобие дядюшки Сэма, и, конечно, звездно-полосатые флаги.

19.

На первой же фотографии в выдаче совмещены сразу несколько символов Франции: прочно ассоциирующиеся с этой страной береты, а также вино и багет. На следующих снимках тут и там маячат Эйфелева башня и Жерар Депардье.

18.

Первое, что бросается в глаза, — это огромное количество королевских гвардейцев. От их мундиров вся поисковая выдача окрашивается в красно-черный цвет. Также в списке найденных картинок можно увидеть ассоциирующийся с англичанами чай и пару фотографий королевы Елизаветы.

17.

На первой фотографии в выдаче можно увидеть вождя СССР Иосифа Сталина. Также в выдаче много людей в народных костюмах и военных.

16.

Здесь это, пожалуй, самая нежная и весенняя нация. В выдаче много очаровательных девушек в национальных костюмах, рядом с которыми очень органично смотрятся сильные и отважные казаки.

15.

С Испанией Google ассоциирует футболистов клуба Real Madrid. И музыкантов в сомбреро.

14.

Это еще одна нация, которая в «сознании» Google прочно связана с футболом. На фотографиях много болельщиков сборной. Также в Италии, по мнению поисковика, живет огромное количество красивых брюнетов.

13.

При упоминании о Греции Google показывает фотографии детей в национальных костюмах и людей с греческими флагами.

12.

Google считает, что эта нация ни дня не может прожить без пенного. Ведь в поисковой выдаче огромное количество фотографий из немецких пабов. Также по фотографиям в поисковике можно изучить традиционные костюмы этой нации.

11.

Google считает, что каждый второй ирландец хочет быть похожим на леприкона, поэтому и одевается соответственно. Также в ответ на этот запрос поисковик дает посмотреть, сколько в Ирландии красивых рыжеволосых людей. Не забывает Google и о том, что Ирландия — родина несравненного Майкла Фассбендера. А при запросе «Ирландки» пестрит фотографиями Сансы Старк в исполнении Софи Тернер, хоть ни героиня, ни актриса вроде бы не имеют отношения к Ирландии.

10.

В этой подборке фотографий можно увидеть мужчин в национальных костюмах, волынщиков и отважных воинов.

9.

Канадцев Google ассоциирует с хоккеем. А еще поисковик считает, что большинство населения Канады — бородатые лесорубы. И выделяются на фоне хоккеистов и бородачей только два Джастина: Трюдо и Бибер.

8.

При этом запросе Google показывает фотографии биатлонистов. И еще в подборке вполне ожидаемо можно увидеть норвежцев с флагами своего государства.

7.

При таком запросе вся лента окрашивается в желто-синий цвет от одежды футболистов и их болельщиков. А еще среди первых фотографий в этой подборке можно увидеть Дональда Трампа. И что он тут делает?

6.

Открываем подборку, и в голове сразу начинает звучать музыка. Огромное количество мариачи. Реже — просто сомбреро.

5.

Эту подборку украшает огромное количество фотографий, на которых запечатлен шейх Хамдан-Фазза. Также здесь много фотографий представителей правительства ОАЭ.

4.

В своей поисковой выдаче Google подчеркивает массовость этой нации. Также результаты поисковика пестрят яркими праздничными костюмами.

3.

По мнению Google, Япония состоит из школьников и людей в деловых костюмах. Ну ладно, не только в деловых, но и в национальных.

2.

Согласно представлениям Google гавайцы все время занимаются серфингом и танцуют хулу.

1.

Индийцам по праву принадлежит звание самого яркого народа, по мнению Google. Ничего не видно, кроме огромного количества ярких цветов. Хотя нет, постойте, есть в выдаче пара знакомых лиц. Это Айшвария Рай Баччан и новобранец ФБР Алекс Перриш в исполнении Приянки Чопры.

Бонус: Если хотите узнать, как выглядят жители Великобритании, не гуглите «британцы», потому что имеете все шансы начать умиляться, так и не узнав правды