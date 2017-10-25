20 примеров того, как мы выглядим по версии Google
AdMe.ru решил полюбопытствовать и узнал, как, по мнению Google, выглядят жители разных стран. Основываясь на результатах поиска, мы составили собирательные образы, которыми делимся с вами.
20.
Google видит американцев очень патриотичными и праздничными.
На фотографиях в выдаче много смеющихся людей, а также несменных символов Америки. На первой же странице здесь можно увидеть и статую Свободы, и подобие дядюшки Сэма, и, конечно, звездно-полосатые флаги.
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На первой же фотографии в выдаче совмещены сразу несколько символов Франции: прочно ассоциирующиеся с этой страной береты, а также вино и багет.
На следующих снимках тут и там маячат Эйфелева башня и Жерар Депардье.
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Первое, что бросается в глаза, — это огромное количество королевских гвардейцев. От их мундиров вся поисковая выдача окрашивается в красно-черный цвет.
Также в списке найденных картинок можно увидеть ассоциирующийся с англичанами чай и пару фотографий королевы Елизаветы.
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На первой фотографии в выдаче можно увидеть вождя СССР Иосифа Сталина. Также в выдаче много людей в народных костюмах и военных.
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Здесь это, пожалуй, самая нежная и весенняя нация. В выдаче много очаровательных девушек в национальных костюмах, рядом с которыми очень органично смотрятся сильные и отважные казаки.
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С Испанией Google ассоциирует футболистов клуба Real Madrid. И музыкантов в сомбреро.
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Это еще одна нация, которая в «сознании» Google прочно связана с футболом. На фотографиях много болельщиков сборной.
Также в Италии, по мнению поисковика, живет огромное количество красивых брюнетов.
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При упоминании о Греции Google показывает фотографии детей в национальных костюмах и людей с греческими флагами.
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Google считает, что эта нация ни дня не может прожить без пенного. Ведь в поисковой выдаче огромное количество фотографий из немецких пабов.
Также по фотографиям в поисковике можно изучить традиционные костюмы этой нации.
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Google считает, что каждый второй ирландец хочет быть похожим на леприкона, поэтому и одевается соответственно. Также в ответ на этот запрос поисковик дает посмотреть, сколько в Ирландии красивых рыжеволосых людей.
Не забывает Google и о том, что Ирландия — родина несравненного Майкла Фассбендера. А при запросе «Ирландки» пестрит фотографиями Сансы Старк в исполнении Софи Тернер, хоть ни героиня, ни актриса вроде бы не имеют отношения к Ирландии.
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В этой подборке фотографий можно увидеть мужчин в национальных костюмах, волынщиков и отважных воинов.
9.
Канадцев Google ассоциирует с хоккеем. А еще поисковик считает, что большинство населения Канады — бородатые лесорубы. И выделяются на фоне хоккеистов и бородачей только два Джастина: Трюдо и Бибер.
8.
При этом запросе Google показывает фотографии биатлонистов. И еще в подборке вполне ожидаемо можно увидеть норвежцев с флагами своего государства.
7.
При таком запросе вся лента окрашивается в желто-синий цвет от одежды футболистов и их болельщиков. А еще среди первых фотографий в этой подборке можно увидеть Дональда Трампа. И что он тут делает?
6.
Открываем подборку, и в голове сразу начинает звучать музыка. Огромное количество мариачи. Реже — просто сомбреро.
5.
Эту подборку украшает огромное количество фотографий, на которых запечатлен шейх Хамдан-Фазза. Также здесь много фотографий представителей правительства ОАЭ.
4.
В своей поисковой выдаче Google подчеркивает массовость этой нации. Также результаты поисковика пестрят яркими праздничными костюмами.
3.
По мнению Google, Япония состоит из школьников и людей в деловых костюмах. Ну ладно, не только в деловых, но и в национальных.
2.
Согласно представлениям Google гавайцы все время занимаются серфингом и танцуют хулу.
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Индийцам по праву принадлежит звание самого яркого народа, по мнению Google. Ничего не видно, кроме огромного количества ярких цветов.
Хотя нет, постойте, есть в выдаче пара знакомых лиц. Это Айшвария Рай Баччан и новобранец ФБР Алекс Перриш в исполнении Приянки Чопры.
Бонус: Если хотите узнать, как выглядят жители Великобритании, не гуглите «британцы», потому что имеете все шансы начать умиляться, так и не узнав правды
Фото на превью Wikimedia Commons, Depositphotos