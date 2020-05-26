20+ примеров крутого стрит-арта, которые западают в душу с первого взгляда

65 0 43 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Основной городской цвет — серый, и у любого горожанина с тонкой душевной организацией это вызывает внутренний протест — хочется ярких красок и буйства цвета. Художники не остаются в стороне и, хотя это не везде поощряется, стремятся наполнить окружающее пространство новым смыслом. Спасибо им за это.

AdMe.ru совершил гугл-путешествие по всему миру, чтобы отыскать лучшие образцы уличного искусства и показать вам эти сокровища. А в конце статьи — бонус для тех, кто рос в 90-е.

1. Группа «Кисс-кисс»

2. Удильщик

3. «Опора для людей»: мурал о мощи ненасилия. И нет, это не лепнина

4. «Я потерял ботинок, когда увидел тебя»

5. Уничтожая преграды

6. Свеча настоящая, ее время от времени зажигают прохожие

7. Бык из песка

8. Скульптура из мусора

9. Между стенами

10. В этом городе не хватает зелени

11. Леди, Бродяга и провод

12. Капча

13. Ходите пешком

14. Акула

15. Граффити из старых досок

16. Дирижаблепорт

17. Иллюзия

18. Вертинский

19. Тепленькая пошла

20. Результат фестиваля уличных граффити в Одинцове

21. Люк-печенька

22. Живые граффити изо мха (такое можно сделать и самому!)

23. По всему Питеру кто-то рисует лошадей. Коммунальщики закрашивают, но неизвестный художник назло им рисует новых. Лошадей становится все больше и больше!

24. Знак

25. Мышка-наружка

26. Змея

27. Офлайн

«Вы офлайн. Попробуйте: — не паниковать — оглядеться вокруг — взаимодействуйте с реальностью».

Бонус: железнодорожная станция в Венгрии. Поймут только те, кто играл в «Сапера»