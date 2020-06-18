20+ примеров, что будет с рукотворными объектами, если оставить их навсегда

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В 2007 году американский журналист Алан Вайсман написал книгу «Мир без нас», которая вскоре заняла 6-е место в списке бестселлеров The New York Times. В книге Алан рассказывает, что произойдет с искусственной средой, если люди внезапно исчезнут. Так, городские кварталы, по его мнению, полностью покроются лесами в течение 500 лет. Свои выводы автор сделал на основе наблюдений за разными заброшенными объектами, начиная от автомобилей и заканчивая целыми городами.

Мы в AdMe.ru тоже захотели увидеть те места, где природа медленно, но верно отнимает все, что когда-то было создано человеком. И вот 20+ фотографий, которые утолили наше любопытство.

Дом в заброшенном шахтерском городке Колманскоп, Намибия

Автодром в парке аттракционов, Припять

Амфитеатр в американском городке Уильямсберг, Вирджиния

Кладбище «фольксвагенов» в лесу Пенсильвании, США

Самый большой в мире деревянный мост-эстакада Goat Canyon Trestle Hiking, Калифорния. Построен в 1933 году, заброшен в 2008-м

Заброшенный дом в калифорнийской пустыне

House abandoned and retaken by the desert in California pic.twitter.com/SdZhN5KABD — Areas Abandoned (@TerrifyingVids) April 26, 2020

«Это усадьба эдвардианской эпохи, мимо которой я хожу каждый день. Она была построена в 1906 году для вдов моряков. Пустует уже около 15 лет»

Немецкий круизный корабль MS World Discoverer 30 апреля 2000 года наскочил на риф и распорол свой правый борт. Чтобы избежать затопления, капитан направил судно в тихую бухту на мель, где оно и было брошено

А этот старый корабль почти полностью зарос деревьями, Анакортес, США

Этот автомобиль упал с края водопада и остался гнить в долине. Место расположения — Южное нагорье, Новый Южный Уэльс, Австралия

Когда-то это было шоссе, Канада

А это закусочная и АЗС, Миссури, США

Один из аттракционов тематического парка Nara Dreamland, Нара, Япония. Парк закрылся в 2006 году, а через 10 лет был снесен

Заброшенная рыбацкая деревня в восточной провинции Чжэцзян в Китае

Бассейн в заброшенном отеле, Данвилл, Пенсильвания, США

Грузовик, брошенный в бельгийском лесу

Замок Schloss Koppitz, Польша. Сказочный дворец был заброшен в 1958 году

Так замок выглядит внутри

Заброшенный госпиталь под Берлином

На крыше этого госпиталя вырос целый лес

Пол в этом спортивном зале поднялся из-за воздействия воды в течение многих лет

Солнечные лучи в заброшенном театре

Видели ли вы своими глазами какие-либо заброшенные объекты? Что это были за места?