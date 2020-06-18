20+ примеров, что будет с рукотворными объектами, если оставить их навсегда
В 2007 году американский журналист Алан Вайсман написал книгу «Мир без нас», которая вскоре заняла 6-е место в списке бестселлеров The New York Times. В книге Алан рассказывает, что произойдет с искусственной средой, если люди внезапно исчезнут. Так, городские кварталы, по его мнению, полностью покроются лесами в течение 500 лет. Свои выводы автор сделал на основе наблюдений за разными заброшенными объектами, начиная от автомобилей и заканчивая целыми городами.
Мы в AdMe.ru тоже захотели увидеть те места, где природа медленно, но верно отнимает все, что когда-то было создано человеком. И вот 20+ фотографий, которые утолили наше любопытство.
Железная дорога, Венгрия, Csarna-völgy
Дом в заброшенном шахтерском городке Колманскоп, Намибия
Автодром в парке аттракционов, Припять
Амфитеатр в американском городке Уильямсберг, Вирджиния
Кладбище «фольксвагенов» в лесу Пенсильвании, США
Самый большой в мире деревянный мост-эстакада Goat Canyon Trestle Hiking, Калифорния. Построен в 1933 году, заброшен в 2008-м
Заброшенный дом в калифорнийской пустыне
«Это усадьба эдвардианской эпохи, мимо которой я хожу каждый день. Она была построена в 1906 году для вдов моряков. Пустует уже около 15 лет»
Немецкий круизный корабль MS World Discoverer 30 апреля 2000 года наскочил на риф и распорол свой правый борт. Чтобы избежать затопления, капитан направил судно в тихую бухту на мель, где оно и было брошено
А этот старый корабль почти полностью зарос деревьями, Анакортес, США
Этот автомобиль упал с края водопада и остался гнить в долине. Место расположения — Южное нагорье, Новый Южный Уэльс, Австралия
Когда-то это было шоссе, Канада
А это закусочная и АЗС, Миссури, США
Один из аттракционов тематического парка Nara Dreamland, Нара, Япония. Парк закрылся в 2006 году, а через 10 лет был снесен
Заброшенная рыбацкая деревня в восточной провинции Чжэцзян в Китае
Бассейн в заброшенном отеле, Данвилл, Пенсильвания, США
Грузовик, брошенный в бельгийском лесу
Замок Schloss Koppitz, Польша. Сказочный дворец был заброшен в 1958 году
Так замок выглядит внутри
Заброшенный госпиталь под Берлином
На крыше этого госпиталя вырос целый лес
Пол в этом спортивном зале поднялся из-за воздействия воды в течение многих лет
Солнечные лучи в заброшенном театре
Видели ли вы своими глазами какие-либо заброшенные объекты? Что это были за места?
Фото на превью braedensaladbar / reddit