20+ причин начать откладывать деньги на поездку в Исландию прямо сейчас

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Страна огня и льда по праву считается одной из самых красивых в мире. Печально лишь то, что некоторые туристы норовят уничтожить эту красоту ради идеальных снимков для инстаграма, и местные жители уже забили тревогу.

Нас в AdMe.ru, тянет на север, в Исландию, потоптать загадочную ледяную мантию, поэтому мы нашли фотографии тех счастливчиков, которые там уже побывали и делятся своими впечатлениями.

«На улицах под тротуарами проложена система водопроводных труб, по которым курсирует вода из геотермальных источников»

Тротуары в Рейкьявике чистить от снега не приходится, ведь большинство из них имеет систему естественного подогрева: тепло поступает с горячей водой прямо из термальных источников, которых в Исландии хоть отбавляй. Термальные воды — источник энергии для всего государства.

«Черный песчаный пляж в Исландии. Вид сверху»

Вулканический пляж Рейнисфьяра усыпан черным базальтовым песком. С одной стороны он упирается в одноименную скалу, основание которой состоит из множества базальтовых столбов. С другой стороны — самый южный мыс Исландии Дирхолей.

«Кратеры Исландии. Кажется, что ты на другой планете. Бесконечные черные вулканические пески без признаков человеческой жизни. Верьте или нет, я сделал этот снимок в 2 часа ночи»

Самый короткий световой день длится только 3 часа, зато летом солнце не заходит практически круглые сутки. Природа здесь первозданна и грандиозна — насчитывается более сотни вулканов, причем 25 из них были активны за прошедшую тысячу лет.

«Основной момент моей недавней поездки в Северную Исландию — не северное сияние, а эпические полярные стратосферные облака»

Явление редчайшее. Как правило, в стратосфере нет облаков вообще. Только когда температура падает до −85 °C, редкие молекулы воды могут образовывать ледяные облака.

«Рейкьявик сегодня»

В самой северной столице мира живет 65 % населения этой небольшой страны. У викингов есть одна слабость: они пьют больше кока-колы на душу населения, чем любая другая нация. Но и тут жители отличились: они устроили конференцию «Ответственность — это выгодно» и решили, что любимый напиток должен быть менее вредным, так что в продуктах производимых в Исландии, содержание сахара сократилось на 10 %.

«Я мог бы рассказать о том, как я прошел 250 км по Исландии, но лучшая фотография, которую я сделал, была всего в 2 минутах ходьбы от парковки!»

Вся эта необычная красота греет не только душу, но и тело — энергетическая отрасль страны признана одной из лучших в мире. Почти 100 % электроэнергии, потребляемой здесь, вырабатывается благодаря возобновляемым гидроэнергетическим и геотермальным источникам.

«Фестиваль зимних огней»

В 2020 году праздник света и искусства прошел уже в 19-й раз. Все мероприятия в рамках фестиваля бесплатны: выставки, концерты, спортивные состязания и прочие радости организуют, чтобы разогнать темноту полярной ночи и поднять жителям настроение. В этом году, помимо прочего, состоялось торжественное открытие нового маяка.

«Обычная мусорная корзина в Рейкьявике»

Исландцы признаны самой либеральной нацией в мире. О северной толерантности слагают легенды. А еще здесь введен стандарт равных платежей: 25 сотрудников следят за тем, чтобы мужчины и женщины получали одинаковую зарплату. Они анализируют зарплатную систему на предприятиях и сообщают информацию лично премьер-министру Исландии.

«В Исландии шикарные водопады, но я всегда считал Скогафосс самым красивым. Прошлой ночью мне удалось поймать редкий момент и остаться тут в одиночестве»

Оставшись один на один с такой красотой, как не почувствовать себя в сказке? На территории страны более 1 000 водопадов, они буквально на каждом шагу. Есть и тоненькой струйкой стекающие с высоких скал, и мощные бурлящие потоки.

«Рапсодия люпинов на поле»

Люпины стали для экосистемы Исландии бедствием. Сначала их высадили по всей стране, чтобы улучшить почву: растения были своеобразным удобрением, которое помогало вернуть в почву азот и сделать ее плодородной. Но потом они начали разрастаться с такой скоростью, что теперь угрожают вымиранием мхам и лишайникам.

«Кусочек льда в форме Исландии, найденный в Исландии»

80 % территории страны необитаемы. Силы, создававшие Исландию, продолжают действовать. Вулканы извергаются, образуя новые острова. Реки меняют свое русло. Так, например, благодаря извержению подводного вулкана у южного побережья образовались острова Сюртсей и Сиртлингур, второй из них со временем исчез.

«Единственная главная магистраль в Исландии. По ней можно объехать всю страну»

Главную транспортную артерию Исландии протяженностью 1 339 км закончили строить 46 лет назад. Сегодня, для того чтобы сделать потрясающие кадры, достаточно взять в аренду авто и пуститься в путь по главной магистрали.

«Горизонт Рейкьявика»

Двери в домах не запирают, а отопление не выключают, ведь энергия настолько дешевая, что можно в буквальном смысле отапливать улицу. Думаете, это все? Здесь самый низкий уровень преступности в мире и полицейские не носят огнестрельного оружия. К 2025 году в Рейкьявике вдвое сократят автозаправочные станции. Через 10 лет запретят дизельные и бензиновые авто и планируют нейтрализовать выбросы углекислого газа до 2040 года.

«Обитатель кафе для кошек в Рейкьявике. Жаль, что я не могу забрать его домой»

Столица Исландии лидирует по количеству кошек на душу населения: на каждые 10 человек приходится по 1 пушистику. В городе проживает не менее 20 тыс. кошек, большинство которых — домашние. Есть целые сообщества, посвященные местным усатым: страницы на Facebook и аккаунты в Instagram. А еще в Рейкьявике есть общество защиты кошек, приют и гостиница для бездомных животных, где они могут перекусить, переждать холода, а если захотят остаться — им найдут хозяев.

«Поездка в самые отдаленные уголки страны — это огромный дар, и я благодарен за него. В результете я получил один из лучших своих снимков»

Несмотря на короткий световой день, исландцы — очень жизнерадостный народ. Фраза «Þetta reddast» — девиз Исландии. Она означает «все будет хорошо в любом случае». На работе задержались? Все пошло наперекосяк? Þetta reddast!

«Эта карта „Откуда ты?“ в Музее северного сияния»

Около 11 % населения — иммигранты, и местные относятся к ним очень радушно. Согласно опросу, проведенному Университетом Исландии, 60 % населения считает, что приезжие приносят пользу стране.

«Впервые попробовал сфотографировать Галактику и полярное сияние»

С марта по сентябрь сияние особенно яркое. Сюда съезжаются фотографы со всего мира в надежде получить красочные кадры.

«Западные фьорды — это что-то! Очень рекомендую всем, кто хочет сбежать от городской суеты, плюс, на мой взгляд, они намного красивее, чем те, что я видел на юге»

Атлантический тупик, или пингвин севера, является одним из символов Исландии. Здесь ежегодно гнездится более половины от всей мировой популяции тупиков. Для взлета им требуется разбег, зато в воздухе они способны развивать скорость до 88 км/ч.

«Мы забронировали тур по ледяной пещере от местного гида. Занимает около 3 часов»

Виды и рельефы — космические. Неудивительно, что именно на просторах Исландии американские космонавты, готовясь к операциям на поверхности Луны, тренировались на пустынных плоскогорьях.

«Только что вернулись из нашей первой поездки на этот прекрасный остров!»

Исландию называют «островом тысячи радуг». Согласно старинной легенде, кто увидит радугу — у того не будет проблем с деньгами весь следующий год. Может, поэтому местные так хорошо живут?

«В ясные дни можно увидеть вулкан Гекла как на ладони, обычно он скрыт за облаками»

В Исландии есть развлечения на любой вкус, в том числе отели со стеклянными спальнями. Ночами можно любоваться северным сиянием, днем — панорамными видами, а еще — тюленями и китами, ведь стеклянная кабинка стоит на берегу моря.

«Cегодня удалось увидеть несколько арктических лис»

«Самые страшные» хищники живут в арктической тундре прибрежной Исландии и довольно дружелюбно относятся к людям. Осенью эти пушистые красавчики превращаются в толстяков: их вес увеличивается более чем на 50 %, они стараются нагулять жирок, необходимый для термоизоляции.

«Безусловно, самая живописная ледниковая пещера в мире. В течение многих веков стекавшая вглубь ледника дождевая вода застывала, приобретая ярко-синий цвет»

Crystal Cave — природная пещера. Она находится в глубине могучего, крупнейшего в Европе ледника Ватнайёкюдль. Попасть сюда можно только в холодное время года, когда лед полностью застывает. Зимой ледник не спит, в пещере постоянно слышен треск: это движется лед, ну и пещера вместе с ним.

«Полуостров Хорнстрандир. Немного смахивает на край земли»

Раньше здесь жили рыбаки и ремесленники, но потом и они покинули этот суровый полуостров, изолированный от всего мира. Исландские власти объявили Хорнстрандир национальным заповедником.

Здесь рождаются самые сильные люди на Земле

Глядя на эти суровые, но чарующие пейзажи, рос и мужал Хафтор Юлиус Бьёрнссон — исландский спортсмен, многократный призер соревнований за звание «Самый сильный человек планеты». Но мы его знаем как Григора «Гора» Клигана из «Игры престолов». 5 лет назад Бьёрнссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на 5 шагов вперед. А чтобы вы окончательно уверились, что это страна чудес, вот любопытный факт: исландцу вернули iPhone, выпавший год назад из самолета. Смартфон упал с 60 м на покрытую мхом поверхность. Через 13 месяцев его нашли туристы и вернули владельцу. Забавно, что в памяти устройства сохранилось головокружительное видео падения из самолета.