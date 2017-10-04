20 странных вещей, после которых Сингапур сложно забыть

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Город-государство, где новые технологии уживаются с традициями разных народов и культур. Правда, серые будни сингапурцев не всем покажутся чем-то обыденным. AdMe.ru выяснил, какие вещи выглядят странными, загадочными, непонятными и впечатляющими для тех, кто впервые оказывается в этом волшебном месте.

Сингапур — страна запретов. Город кишит предупреждающими знаками для взрослых и детей

Животные и птицы в зоопарке не знают запретов, поэтому запросто лишат вас кроссовок

Но голубей кормить нельзя. Как и гулять по дому нагишом или музицировать в публичных местах

Местный аэропорт — центр развлечений. Это гигантская горка для взрослых и детей, а рядом показывают бесплатное кино и делают массаж

А это парк развлечений. Весьма сомнительных развлечений

17 % населения — миллионеры. Для больших и богатых мальчиков есть автомат, где самые роскошные автомобили можно купить в два клика

Сингапур входит в десятку стран, где живут люди с высоким IQ. Может, поэтому этот таксист играет на бирже, пока на светофоре красный свет?

Жвачку не купить без рецепта врача, а за сигареты, провезенные в багаже без спецразрешения, можно попасть в тюрьму

В такую тару упакуют любой напиток «с собой»

Сэндвич с мороженым — любимое лакомство детей

Морепродукты здесь дорогие, но считаются залогом долголетия. Среди деликатесов — гуидаки

Но за $ 1,5 можно поесть в самом дешевом ресторане мира, получившем звезду Мишлен

А за $ 23 000 попасть на самый роскошный рейс в мире, выполняемый «Сингапурскими авиалиниями»

Здесь рай для архитекторов, которые строят невозможное. Например, плавучий стадион

Сингапур покупает землю у соседних стран, создает новые острова и так увеличивает свою площадь, завоевывая Азию

В новых домах есть личные бомбоубежища, огромные бассейны и финские бани

Но размеры подойдут не всем. Средний рост мужчин — 171 см, а женщин — 160 см

А после 50 лет все выглядят так, словно им всего немного за 20

Возможно, все дело в том, что это самая счастливая страна в Азии?