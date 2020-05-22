20+ нюансов культурной жизни во Франции, которыми пренебрегает остальной мир. И зря

В супермаркете или продуктовом лучше делать небольшие покупки. Во Франции принято закупать еду по мере того, как она заканчивается. Впрок обычно никто не набирает. Если же вы будете стоять на кассе с огромной тележкой продуктов, приготовьтесь к перешептыванию и косым взглядам.

При возникновении каких-то проблем с обслуживанием не стоит грубить или требовать их немедленного разрешения. Этим вы ничего не добьетесь — вас, скорее всего, просто выпроводят из магазина. И, напротив, если объясните свою ситуацию извиняющимся тоном, администрация быстро найдет приемлемое решение. Дело в том, что во Франции предприниматель не гонится за деньгами, как в большинстве других стран, а сохраняет чувство собственного достоинства: он вряд ли будет обслуживать невежливых или наглых посетителей. Ну а если вы зайдете в переполненное кафе, вас не попросят подождать, пока освободится какой-нибудь столик, — вам вежливо подскажут, где находится другое похожее заведение.

Точно такая же ситуация будет и в отеле. Если вам дали неподходящий номер, скандалить или требовать комнату получше смысла нет. А вот если вежливо объясните администратору, в чем ваша проблема, и ненароком сообщите, что годами копили деньги на поездку в эту страну, номер вам мигом подберут.

Можно нарваться на неприятности, если войти в большое городское кафе, заказать что-то у барной стойки, а потом вместе с заказом сесть за столик. Вы, скорее всего, будете обруганы. Дело в том, что официанты в таких кафе работают не по найму, а арендуют столики и обслуживают их так, как если бы это был их собственный бизнес. Если делать заказ у официанта, то цены будут немного выше, чем за барной стойкой. Разница в стоимости — это и есть его заработная плата.