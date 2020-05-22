20+ нюансов культурной жизни во Франции, которыми пренебрегает остальной мир. И зря
Считается, что французы грубы и высокомерны по отношению к иностранцам, прибывающим во Францию. Однако это не более чем стереотип. Все дело в том, что туристы обычно не знают правил поведения, которых придерживаются местные жители, и постоянно их нарушают. К примеру, торопить официанта со счетом или пытаться с недовольной миной выбить более удобный номер в отеле — это плохие идеи.
Разумеется, AdMe.ru понимает, что все люди разные и от места к месту культурные ситуации могут варьироваться. Однако мы не могли не заметить, что опыт многих людей — как местных жителей, так и туристов — по большей части совпадает. Ну а в бонусе вы найдете парочку историй от тех, кто побывал во Франции и нос к носу столкнулся с местной культурой.
Приветствия
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Французы при встрече практически всегда пожимают друг другу руки. Даже если заходят в офис, где уже находится с десяток сотрудников. Вошедший пожмет руку каждому из коллег. Кстати, он сделают то же самое, когда пойдет с работы домой.
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Если вы официально знакомы с соседом по номеру в отеле или с официантом в ближайшем кафе, при каждой встрече стоит обмениваться рукопожатием. В противном случае вас могут счесть грубоватым.
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Когда отношения между людьми достаточно близкие, вместо обмена рукопожатиями они здороваются целуясь. Эти поцелуи ненастоящие: обычно французы чмокают воздух возле щеки собеседника. Как правило, целуются при встрече женщины.
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Увидев француза, не стоит пытаться его обнять, даже если вам кажется, что вы с ним очень хорошо подружились. Во Франции объятия интимнее поцелуев.
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Если пойдете в магазин, не забудьте поздороваться. Это очень важно. Если слов приветствия не будет, вас могут вовсе не обслужить или же обслужить, но из рук вон плохо. Здороваться лучше на французском. Ну а на выходе обязательно нужно поблагодарить персонал и попрощаться.
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Во Франции принято обращаться к людям по фамилии, пока человек сам не попросит вас называть его по имени. Однако в молодежной культуре, конечно, все проще: молодые люди обычно сразу зовут друг друга по имени.
Внешний облик
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Если не хотите привлекать к себе всеобщее внимание и взгляды, избегайте шортов и спортивной одежды, при условии что вы не занимаетесь физкультурой на открытом воздухе, конечно. Это не только дань местному этикету, но и попытка обезопасить себя от карманных воришек: иностранцев многие из них опознают именно по манере одеваться.
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В столице Франции формальная одежда считается хорошим тоном. Так вы показываете, что уважаете окружающих людей.
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Немного странно, но прогулка по парижским улочкам с булкой в руке — не лучшая идея. Это может быть воспринято некоторыми консервативными прохожими как личное оскорбление. То же относится к публичному поправлению прически, макияжа или одежды.
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Принятый во всем мире стиль casual во Франции не работает и считается уж слишком простым. Здесь casual — это офисный наряд, который отличается большей формальностью.
В гостях
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За обедом или ужином руки нужно держать над столом, а не под ним, хотя локти на столешницу класть, конечно, не стоит.
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Когда один гость хочет поговорить с другим гостем, который находится на другом конце комнаты, он не кричит: это вульгарно. Нужно или встать и подойти, или привлечь внимание каким-то иным способом.
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Отправляясь в гости, следует захватить с собой небольшой подарок: конфеты или цветы. Правда, с выбором последних стоит быть аккуратнее.
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Некоторые французы (обычно пожилые или воспитанные в консервативных семьях) болезненно реагируют на лилии или хризантемы (их часто приносят на похороны), красные гвоздики и любые белые цветы (те ассоциируются со свадьбой). Есть определенные запреты и на количество цветков в букете: 6 и 12 — для влюбленных, а любое нечетное число (особенно 13), согласно местным поверьям, символизирует несчастье.
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Если вы принесли подарок, будьте готовы к тому, что его откроют при всех. Это часть местной культуры.
На улице
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Не удивляйтесь, если на улицах вам не будут улыбаться. Улыбка во Франции не считается обязательной. Улыбаются обычно тем людям, кого искренне рады видеть, а не из простой вежливости.
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Традиционно, если при входе или выходе откуда-то сталкиваются два человека, оба должны предложить другому пройти. Будьте уверены: если вы этого не сделаете, это не останется незамеченным. Тот, кому уступили дорогу, извиняется или благодарит уступившего.
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Не пытайтесь лишний раз заговаривать с прохожими на английском языке: это бесполезно. Многие французы притворятся, что не знают языка, и проигнорируют вас. Однако если вы начнете разговор с незнакомцем с приветствия или извинения на французском или, на худой конец, с попыток объясниться жестами, то вам обязательно помогут.
В магазине, кафе и отеле
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В супермаркете или продуктовом лучше делать небольшие покупки. Во Франции принято закупать еду по мере того, как она заканчивается. Впрок обычно никто не набирает. Если же вы будете стоять на кассе с огромной тележкой продуктов, приготовьтесь к перешептыванию и косым взглядам.
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При возникновении каких-то проблем с обслуживанием не стоит грубить или требовать их немедленного разрешения. Этим вы ничего не добьетесь — вас, скорее всего, просто выпроводят из магазина. И, напротив, если объясните свою ситуацию извиняющимся тоном, администрация быстро найдет приемлемое решение. Дело в том, что во Франции предприниматель не гонится за деньгами, как в большинстве других стран, а сохраняет чувство собственного достоинства: он вряд ли будет обслуживать невежливых или наглых посетителей. Ну а если вы зайдете в переполненное кафе, вас не попросят подождать, пока освободится какой-нибудь столик, — вам вежливо подскажут, где находится другое похожее заведение.
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Точно такая же ситуация будет и в отеле. Если вам дали неподходящий номер, скандалить или требовать комнату получше смысла нет. А вот если вежливо объясните администратору, в чем ваша проблема, и ненароком сообщите, что годами копили деньги на поездку в эту страну, номер вам мигом подберут.
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Можно нарваться на неприятности, если войти в большое городское кафе, заказать что-то у барной стойки, а потом вместе с заказом сесть за столик. Вы, скорее всего, будете обруганы. Дело в том, что официанты в таких кафе работают не по найму, а арендуют столики и обслуживают их так, как если бы это был их собственный бизнес. Если делать заказ у официанта, то цены будут немного выше, чем за барной стойкой. Разница в стоимости — это и есть его заработная плата.
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Когда официант в кафе или ресторане принесет ваш заказ, то оставит вас одного. Надолго. Это делается, чтобы вы в одиночестве насладились кушаньем. Подходить через каждые 5 минут к посетителю тут считается дурным тоном. Чтобы привлечь внимание официанта, нужно поймать его взгляд. А после того как клиент попросит счет, пройдет немало времени, прежде чем его принесут. Неторопливость — одна из ярких национальных черт.
Бонус: истории о столкновении иностранцев с местной культурой
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В соборе Парижской Богоматери я оказался в толпе. Захотел выйти, а выход перекрыла охрана. Подошел. Меня что-то по-французски спросили. Я им по-английски: «Хочу выйти отсюда». Игнорируют. Тут я начал судорожно вспоминать, как будет слово «выход» по-французски. Вспомнил, радостно проорал его — и охрана меня пропустила. © Michał Barc / quora
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Всякий раз, когда я заговаривала с местными на плохом французском, те с улыбкой отвечали мне на английском. Подумала, что они так делают, потому что у меня чудовищный акцент и он их раздражает. Подошла к даме и на английском спросила дорогу. Видели бы вы ее лицо! Она посмотрела на меня с неописуемой брезгливостью и ответила на французском. Больше я так не экспериментировала и до конца поездки говорила на местном языке. © Katie / quora
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Никогда не верю стереотипам о странах. Приехала во Францию, жила в семье. О боги! Здесь столько хлеба! На завтрак мы ели багеты и тосты, на обед и ужин — багеты и макароны. Мы постоянно торчали в кондитерских и питались там круассанами. Я чуть с ума не сошла от желания съесть какой-нибудь свежий овощ. Когда вернулась домой, сразу же съела сырую морковку. © Jordyn Mumby / quora
А вы бывали во Франции? А может, хотите побывать там?