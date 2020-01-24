20 открытий, которые сделали пользователи сети в разных странах

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В каждой стране есть свои особенности: где-то устанавливают качели, которые могут заряжать смартфоны, а где-то на упаковках с хлопьями нельзя изображать мультяшных персонажей. Но все эти изюминки смотрятся гораздо более интересно и жизненно, когда о них рассказывают не путеводители и гиды, а обычные люди.

Мы в AdMe.ru изучили наблюдения пользователей интернета из разных стран и решили поделиться с вами самыми впечатляющими фактами, которые за счет своей необычности быстро разлетелись по сети.

Где-то в параллельной вселенной

«В Японии я нашла магазин с магнитами, подвесками для ключей и чехлами для телефонов в виде очень реалистичной еды»

Терраса итальянского ресторана, где вместо потолков — лимонные деревья

«Я нашла в Лондоне заведение, где туалеты выглядят так»

Конная полиция Италии

Когда все мы немного немцы

«Нашла в Осаке бар-кафе, в котором вместо конвейера с суши есть конвейер с милыми плюшевыми игрушками»

В супермаркетах Италии есть специальные тележки для домашних животных

В Швейцарии есть вендинговые автоматы для продажи сыра

Эскалатор для велосипедов в Норвегии

Кроссовки в японских традициях, согласно которым вся красота мужских предметов гардероба должна находиться в не самых заметных местах

Все женщины в мире поймут

Японские мужчины читают мангу в магазине в свой обеденный перерыв

В галерее Флоренции есть объемные копии мировых шедевров, чтобы слепые люди могли наслаждаться искусством

Булочная на Майорке: пол сделали стеклянным, чтобы было видно работу пекарей

Важно продумывать все варианты

Приспособление из Израиля, которое позволяет одновременно наливать вино в несколько бокалов

В Чили на коробках с хлопьями нельзя изображать мультяшных персонажей

«Нашел в Риме статую в носках в виде львов»

Когда комфорт продуман до мелочей

А какие небанальные факты вы наблюдали в разных странах?