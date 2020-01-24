20 открытий, которые сделали пользователи сети в разных странах
В каждой стране есть свои особенности: где-то устанавливают качели, которые могут заряжать смартфоны, а где-то на упаковках с хлопьями нельзя изображать мультяшных персонажей. Но все эти изюминки смотрятся гораздо более интересно и жизненно, когда о них рассказывают не путеводители и гиды, а обычные люди.
Мы в AdMe.ru изучили наблюдения пользователей интернета из разных стран и решили поделиться с вами самыми впечатляющими фактами, которые за счет своей необычности быстро разлетелись по сети.
Где-то в параллельной вселенной
«В Японии я нашла магазин с магнитами, подвесками для ключей и чехлами для телефонов в виде очень реалистичной еды»
Терраса итальянского ресторана, где вместо потолков — лимонные деревья
«Я нашла в Лондоне заведение, где туалеты выглядят так»
Конная полиция Италии
Когда все мы немного немцы
«Нашла в Осаке бар-кафе, в котором вместо конвейера с суши есть конвейер с милыми плюшевыми игрушками»
В супермаркетах Италии есть специальные тележки для домашних животных
В Швейцарии есть вендинговые автоматы для продажи сыра
Эскалатор для велосипедов в Норвегии
Кроссовки в японских традициях, согласно которым вся красота мужских предметов гардероба должна находиться в не самых заметных местах
Все женщины в мире поймут
Японские мужчины читают мангу в магазине в свой обеденный перерыв
В галерее Флоренции есть объемные копии мировых шедевров, чтобы слепые люди могли наслаждаться искусством
Булочная на Майорке: пол сделали стеклянным, чтобы было видно работу пекарей
Важно продумывать все варианты
Приспособление из Израиля, которое позволяет одновременно наливать вино в несколько бокалов
В Чили на коробках с хлопьями нельзя изображать мультяшных персонажей
«Нашел в Риме статую в носках в виде львов»
Когда комфорт продуман до мелочей
А какие небанальные факты вы наблюдали в разных странах?
Фото на превью sassytakao / Twitter