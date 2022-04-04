20+ особенностей жизни в Японии, к которым иностранцам никогда не привыкнуть
Все знают, что Япония — довольно уникальная страна, в которой гармонично сочетаются новейшие технологии и вековые традиции. Сюда приезжают миллионы туристов, которые не перестают восторгаться увиденным вокруг. Вот только те, кто живет в Японии ни один год, знают, что все, что видят приезжие, лишь красочная обертка, а реальная жизнь не такая комфортная и благополучная, как многим кажется.
Мы в AdMe.ru почитали на разных форумах мнения японцев, а также людей, проживших в Стране восходящего солнца немалое время, и узнали некоторые не совсем приятные особенности японского уклада жизни.
- Япония — страна маленькая, при этом около 73 % ее территории занимают горы. На оставшейся части живут 126 млн человек. Проще говоря, свободное пространство в прямом смысле на вес золота. Потому-то почти все вокруг здесь крошечное: квартиры, машины, парковки, кафе, улицы и другое.
А те, кто приезжают в Японию, наблюдают у себя там легкую клаустрофобию. «Это было чувство, которое я ощущал повсюду, куда бы я ни поехал в Японии», — отметил один из приезжих.
- Больше 90 % японцев проживает в городах. Поэтому почти везде можно увидеть толпы и очереди. Не стоит забывать и о миллионах туристов, ежегодно посещающих Страну восходящего солнца. А еще, куда бы вы ни пошли, вы постоянно должны говорить «сумимасэн» («извините»), потому что вы то и дело будете натыкаться на прохожих.
- Японские города сложно назвать живописными. Да, там более-менее чисто, транспортная инфраструктура отличная, но на этом вся прелесть заканчивается. Дома серые, на большинстве городских улиц нет разделения на пешеходные и автомобильные зоны, зеленые насаждения рассматривается властями как проблема. В целом большинство городов строго утилитарны, с огромным количеством открытой стали и бетона в архитектуре.
- В Японии иностранцу сложно стать своим в глазах японцев. Даже если он прожил там десятилетия, стал гражданином страны, создал семью с местным жителем, он всегда будет аутсайдером.
Вот что рассказал австралиец, проживающий в Японии более 30 лет: «Что меня здесь заставляет чувствовать себя неловко, так это моменты, когда я, например, хожу по магазинам со своей женой. Консультанты общаются только с ней, а на меня вообще не смотрят. Даже когда я даю деньги за товар, они смотрят на нее и говорят спасибо ей. При покупке одежды со мной даже не разговаривают (а ведь я тоже говорю по-японски). Меня будто не существует».
- Если вы иностранец, то лишь по этой причине вам и квартиру могут не сдать.
- В стране приняты устаревшие системы и требования, а бюрократия является образом жизни. Например, еще совсем недавно иностранцы были обязаны регистрировать свое имя на местном языке (латинские буквы не принимались) и иметь специальную деревянную печать, сделанную только для открытия банковского счета.
- В Японии редко можно встретить людей, беззаботно гуляющих в парке, сидящих в кафе и читающих книгу. Многие японцы просто перегружены работой и у них остается слишком мало времени даже для семьи, что уж говорить про увлечения, романтику, досуг и бесцельный восстановительный отдых.
- Чувство юмора японцев отличается от западного. Парень, проживающий в Японии 10 лет отмечает: «У себя на родине в школе я всегда всех смешил. Но когда я приехал в Японию, никто не понимал моих шуток. А вот когда японцы смеялись над своими шутками, я едва мог улыбаться. Забудьте об иронии и сарказме — это считается чем-то безвкусным. В лучшем случае собеседник будет воспринимать ваши шутки всерьез».
- Публичные проявления привязанности здесь не приветствуются. И влюбленные, и семейные пары редко целуются за пределами своего дома, даже когда вокруг нет ни души.
- В стране используется какое-то невообразимое количество пластиковой упаковки, приезжим это всегда бросается в глаза. Достаточно купить, к примеру, коробку крекеров или других закусок, и внутри вы увидите полиэтиленовый пакет, внутри которого, в свою очередь, будут находиться отдельные порции продукта, помещенные в другие полиэтиленовые пакеты.
- Если вы думаете, что японцы едят здоровую пищу, вы ошибаетесь. Во всех продуктах столько добавок, что в них вообще трудно разобраться. Если у вас аллергия на что-то, например на яйца, то вам придется нелегко, так как этот ингредиент добавляют почти везде.
- У жителей страны в среднем есть 10 дней оплачиваемого отпуска. Но японцы редко используют эти дни подряд. Они берут отпускные только для особых случаев вроде свадьбы, а также для своих неотложных нужд, таких как посещение родительского дня, прохождение медосмотра.
- Езда на велосипеде по японским улицам совершенно хаотична. Она опасна, но это, кажется, никого не волнует. Полиция может остановить вас, если у вас не горят фары, и в то же время, ей будет все равно, если вы проигнорируете сигнал светофора.
- Японцам нравится иметь свою книгу расписаний и планировать все свои будущие события. И они совсем не приемлют спонтанность. То есть если вы позвоните своим японским друзьям и предложите в ближайшие дни встретиться, чтобы пообедать, то почти наверняка вам откажут. Так как даже такие незначительные события им нужно планировать за 2 недели, сверившись со своим расписанием.
- В общественных местах почти невозможно найти урну. Предполагается, что человек должен носить свой мусор с собой, а потом выкинуть его в контейнеры в соответствии с правилами сортировки отходов.
- В общественных туалетах, например в торговый центрах, не всегда есть бумажные полотенца, чтобы вытереть руки. Предполагается, что каждый человек должен иметь с собой небольшое полотенце для таких целей.
- В большинстве домов унитазы снабжены сиденьем с подогревом и биде. Многие недорогие квартиры совсем маленькие по площади и с тонкими стенами. Так что уличный шум и разговоры соседей слышны всегда. Также в некоторых домах нет утепления или централизованного отопления, поэтому зимой в квартирах достаточно холодно, особенно в северных регионах страны.
- В Японии не хватает детских садов. Построить новые администрация городов, конечно, может. Но не делает этого, так как большинство жителей районов, где могут быть возведены эти дошкольные учреждения, будет протестовать: «Потому что дети слишком шумные».
- В общественном транспорте не принято разговаривать по телефону (в принципе любой громкий разговор считается чем-то грубым и раздражающим). В противном случае вас настойчиво попросят не шуметь, а то и вовсе «вежливо» вышвырнут на улицу. «Подобное произошло с моим австралийским другом», — отметил пользователь сайта Reddit.
- Туристы и эмигранты замечают странную одержимость японцев проигрыванием музыки в магазинах и на производстве. Один из жителей Японии пишет: «В одном из наших местных продуктовых магазинов играет запись марширующего оркестра, причем без перерыва. Я не шучу».
- В Японии мужчинам (чаще всего приезжим) практически невозможно найти в магазинах обувь 43-го и большего размера. Также сложно найти женскую обувь больше 40-го размера. Обладателям больших по японским меркам ступней приходится посещать специализированные магазины или заказывать обувь в интернете.
- В маленьких городах, где нет разнообразия пекарен, сложно найти привычный европейцу хлеб. Местные хлебобулочные изделия какие-то чересчур воздушные и легкие.
- В Японии не принято есть в общественных местах, хотя есть ряд исключений из этого правила. Например, можно есть мороженое. Также позволительно есть в поезде, вот только делать это нужно чуть ли не скрытно, спрятавшись в углу и не демонстрируя всем свою еду. Можно есть маленькими кусочками, медленно шурша обертками и стыдливо опуская голову.
- В традиционных рецептах японских блюд среди ингредиентов практически никогда не упоминаются помидоры. Дело в том, что повсеместно выращивать их в Японии стали только в начале XX века.
Какой факт о жизни в Японии стал для вас настоящим откровением?
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com, PidgeonSmidgeon / Reddit
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