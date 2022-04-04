20+ особенностей жизни в Японии, к которым иностранцам никогда не привыкнуть

Все знают, что Япония — довольно уникальная страна, в которой гармонично сочетаются новейшие технологии и вековые традиции. Сюда приезжают миллионы туристов, которые не перестают восторгаться увиденным вокруг. Вот только те, кто живет в Японии ни один год, знают, что все, что видят приезжие, лишь красочная обертка, а реальная жизнь не такая комфортная и благополучная, как многим кажется.