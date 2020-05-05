20+ особенностей жизни в разных странах, которые шокируют неподготовленных приезжих

83 6 53 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Даже самых опытных путешественников, пересекших не один десяток границ, мир не перестает удивлять своим разнообразием. Конечно, собираясь в другую страну, хочется быть максимально готовым к нюансам местного уклада, тем более что далеко не обо всем пишут в путеводителях.

Мы в AdMe.ru выяснили, что жители разных стран считают совершенно нормальным, а вот их гости нет, и теперь точно не будем ходить по велосипедной дорожке в Нидерландах.

Гана

У нас нет дней рождения и возраста, серьезно. Мы знаем, что есть молодежь и пожилые, и этого достаточно. В деревнях никто не записывал дату рождения, поэтому люди догадываются о том, сколько им лет, крайне приблизительно. Совершенно нормальным считается назвать произвольный возраст, чтобы вас взяли на работу.

Отношения со временем вообще очень гибкие. Иногда это бесит, иногда смешит. Если кто-то говорит вам, что он уже подходит к месту встречи, это вполне может означать, что он даже не вышел из дома. Но в конечном счете вы все равно встретитесь, так стоит ли переживать? © Samuella Karche / Quora

Кения

Наш общественный транспорт раскрашен безумными граффити и оборудован сверхгромкими музыкальными системами. Водители ездят как психи, пытаясь доставить вас к месту назначения в рекордные сроки, невзирая на пробки. Кстати, в Найроби считается вполне нормальным опоздать на работу, потому что дикие животные заблокировали дорогу. © Susan Soi / Quora

Нигерия

Электричество в Нигерии нередко отключают, но мы привыкли к этому и просто продолжаем заниматься своими делами, в отличие от остального мира, где отключение света считается чрезвычайной ситуацией. Однако не удивляйтесь, когда увидите, с каким восторгом люди встречают возвращение электричества.

Более половины питьевой воды здесь продается за копейки в пластиковых пакетиках. Она считается чистой, хотя на самом деле не чище бутилированной воды. © Oluseyi Orlando / Quora

Индия

Выйти замуж за собаку или дерево перед тем как вступить в настоящий брак все еще нормальная практика во многих районах Индии. Это делается для того, чтобы защитить невесту от зла, если она родилась под влиянием Марса.

Стоматологические «кабинеты» прямо на обочинах — обычное дело. Ими пользуются те, кто не может себе позволить визит к сертифицированному дантисту.

У нас есть специальный храм «Виза Баладжи», где молятся люди, желающие получить визу в ту или иную страну. Индусы любят путешествовать, а чтобы избежать проблем с визами, стоит заручиться благословением богов. С той же целью люди жертвуют самолетики. © Sunakshi Sinha / Quora

Перчики чили и лимоны, которые привязывают к дверям офисов, магазинов и домов, а также к автомобилям, должны защитить владельца от неудач. © Pavani Reddy / Quora

Словакия

У нас есть традиция, которую ненавидят все девушки. Во время Пасхи без всякой причины парни начинают лупить девчонок палками и обливать водой. Конечно, эти удары чисто символические, никакого насилия, а вот вода настоящая. Взамен девушки дарят парням сладости. Никто не знает почему. © Paulie Ravel / Quora

Если вы спросите словака: «Как ты?» — он будет отвечать вам подробно и честно, потому что здесь эти слова означают не символическое приветствие, а приглашение к началу беседы. Это логично, потому что вместо бессмысленных разговоров о погоде и правительстве вы сразу узнаете, в каком настроении собеседник и о чем с ним можно поговорить. © Anita H / Quora

Хорватия

Никто в мире не пьет кофе дольше, чем мы. Серьезно, вы можете сидеть над одной чашкой 2–3 часа, и это никого не побеспокоит.

А еще у нас много странных музеев. Например, «Страна лягушек», где представлено более 500 лягушачьих чучел, сделанных между 1910 и 1920 годом одним венгерским таксидермистом. © Maja Burazin / Quora

Бельгия

Приехала к подруге в Бельгию, пошли в гости. Я нацепила все свои золотые украшения, и одна дама похвалила мое кольцо. Я рассказала, что делала его на заказ и бриллианты настоящие, а потом получила страшный нагоняй от подруги. Оказывается, благодаря демократическим принципам образовательной системы в стране не принято выражать свое классовое преимущество, и такие темы, как стоимость некоторых вещей, особенно драгоценностей, под запретом, в первую очередь в маленьких городках.

Молдавия

Недавно у нас запретили продавать алкоголь после 10 вечера. В некоторых магазинах вы даже не сможете купить безалкогольное пиво. Что странно, вино при этом считается продуктом питания, поэтому его можно покупать когда угодно. Добро пожаловать в Молдавию! © SergiuNegara / Reddit

Нидерланды

Здесь названия болезней используются в качестве оскорблений в адрес людей, которые настолько глупы, что идут пешком по велосипедной дорожке. © EWL98 / Reddit

На 17 млн человек у нас 22,5 млн велосипедов. Например, у моего отца есть велотренажер, велик для коротких расстояний, горный и гоночный велосипеды. © Gitta Beentjes / Quora

Дания

Здесь людей обсыпают корицей, если им исполнилось 25 лет, а они все еще холосты. В 30 лет корица заменяется черным перцем! © VVBL / Reddit

Израиль

На автобусных остановках есть библиотеки. Ни сроков возврата, ни платежей за опоздание, ни злобных библиотекарей. Система основана исключительно на доверии и щедрости.

Увидеть 5-летнего ребенка, который самостоятельно переходит дорогу или садится в автобус, в порядке вещей. Порой такие дети даже приглядывают за своими младшими братьями и сестрами. © Shani Eltachan / Quora

Иран

Если кто-нибудь вам что-то предлагает, вы обязаны отказываться до тех пор, пока этот человек не начнет вас буквально умолять это взять. Только тогда вы можете согласиться. Это касается еды, денег, в общем, всего подряд. © Exoma / Reddit

Наверное, в других странах не принято, чтобы случайные люди приглашали туристов на ужин, просили сделать совместное фото или переночевать у них в доме, но в Иране это совершенно нормально. Именно поэтому иранцы считаются очень гостеприимными. Если вы выделитесь из толпы как турист, вы тут же почувствуете себя суперзвездой с кучей поклонников. © Mohsen Sadi / Quora

Греция

Почти в любом блюде есть лимоны или помидоры. Оливковое масло используется везде. Если вы хотите получить стейк, прожаренный не до состояния well done, вам придется быть невероятно конкретным и настойчивым. Лично я отправляю телятину обратно на кухню, если вижу что-то розовое. © Kostis Peters / Quora

Если ваша девушка или ваш парень не ходят в церковь, то для вашей семьи они не существуют. Два вопроса, которые вам зададут, как только вы начнете с кем-то встречаться: «Ходит ли он в церковь? А его семья?» Лучше не отвечать «нет» на оба. В Греции вы никогда не будете голодным. Даже если захотите. И никогда не будете в одиночестве. Даже если очень захотите. © Ellie Bangtan / Quora

Германия

У каждого есть свой стул. Это ваш стул, вы сидите здесь. Никто, кроме вас. Если вы в гостях, нужно подождать, пока все займут места или вам не укажут, куда садиться. © cedalodon / Reddit

Немцы любят ходить голышом. У нас есть нудистские пляжи, в саунах все раздеваются вне зависимости от пола, и не считается странным ходить без одежды вокруг своего дома или в саду. © Maximellow / Reddit

Когда американская подруга моего брата впервые приехала к нам в гости, брат пошел на футбольную тренировку, а родители предложили ей прокатиться с ними на озеро. Она вернулась как будто окаменевшая и несколько лет не решалась говорить об этом. На озере она познакомилась с немецкой привычкой не носить одежду, и мы до сих пор смеемся над тем, что она все равно вышла замуж за сына этих «хиппи». © dontyousaymyname / Reddit

Исландия

Мы желаем доброго утра и доброго вечера всем, кого встречаем на улице. Мы способны вести долгие и аргументированные дискуссии по поводу того, какой именно снег идет в данный момент. Для нас нормально оставлять детей в колясках на улице, чтобы зайти в кафе или магазин. © Sarah Stone / Quora

Турция

В Турции считается невежливым принимать гостей в неубранном жилище, поэтому мы немного прибираемся перед тем, как пригласить клининговую службу.

Когда турок видит, что его друг купил себе новую обувь, он обязательно наступит на нее. Это суеверие, защищающее от сглаза: если вещь слишком новая, люди могут позавидовать, поэтому нормой считается помочь ее немного «состарить».

Амулеты от дурного глаза везде. Неважно, работают они или нет, нам просто необходимо, чтобы они были. Ну для душевного спокойствия. Говорят, что, если амулет треснул, он выполнил свою задачу и защитил владельца. © Seda Çetin / Quora

Франция

Здесь принято приветствовать людей двойным поцелуем в щеку, даже если вы только познакомились. Это создает некоторые неудобства, когда встречается большая компания — человек 15 или больше. © Lisa Tanzil / Quora

В любом магазине на углу, куда вы приходите поздно ночью, потому что все остальное уже закрыто, вы найдете холодильник с элитными сырами, стойку с местными винами и только что привезенный свежий хлеб. Ну потому что кто будет вечером есть хлеб, который испекли утром? © Cathy Binz / Quora