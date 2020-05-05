20+ особенностей жизни в разных странах, которые шокируют неподготовленных приезжих
Даже самых опытных путешественников, пересекших не один десяток границ, мир не перестает удивлять своим разнообразием. Конечно, собираясь в другую страну, хочется быть максимально готовым к нюансам местного уклада, тем более что далеко не обо всем пишут в путеводителях.
Мы в AdMe.ru выяснили, что жители разных стран считают совершенно нормальным, а вот их гости нет, и теперь точно не будем ходить по велосипедной дорожке в Нидерландах.
Гана
- У нас нет дней рождения и возраста, серьезно. Мы знаем, что есть молодежь и пожилые, и этого достаточно. В деревнях никто не записывал дату рождения, поэтому люди догадываются о том, сколько им лет, крайне приблизительно. Совершенно нормальным считается назвать произвольный возраст, чтобы вас взяли на работу.
- Отношения со временем вообще очень гибкие. Иногда это бесит, иногда смешит. Если кто-то говорит вам, что он уже подходит к месту встречи, это вполне может означать, что он даже не вышел из дома. Но в конечном счете вы все равно встретитесь, так стоит ли переживать? © Samuella Karche / Quora
Кения
- Наш общественный транспорт раскрашен безумными граффити и оборудован сверхгромкими музыкальными системами. Водители ездят как психи, пытаясь доставить вас к месту назначения в рекордные сроки, невзирая на пробки. Кстати, в Найроби считается вполне нормальным опоздать на работу, потому что дикие животные заблокировали дорогу. © Susan Soi / Quora
Нигерия
- Электричество в Нигерии нередко отключают, но мы привыкли к этому и просто продолжаем заниматься своими делами, в отличие от остального мира, где отключение света считается чрезвычайной ситуацией. Однако не удивляйтесь, когда увидите, с каким восторгом люди встречают возвращение электричества.
- Более половины питьевой воды здесь продается за копейки в пластиковых пакетиках. Она считается чистой, хотя на самом деле не чище бутилированной воды. © Oluseyi Orlando / Quora
Индия
- Выйти замуж за собаку или дерево перед тем как вступить в настоящий брак все еще нормальная практика во многих районах Индии. Это делается для того, чтобы защитить невесту от зла, если она родилась под влиянием Марса.
- Стоматологические «кабинеты» прямо на обочинах — обычное дело. Ими пользуются те, кто не может себе позволить визит к сертифицированному дантисту.
- У нас есть специальный храм «Виза Баладжи», где молятся люди, желающие получить визу в ту или иную страну. Индусы любят путешествовать, а чтобы избежать проблем с визами, стоит заручиться благословением богов. С той же целью люди жертвуют самолетики. © Sunakshi Sinha / Quora
- Перчики чили и лимоны, которые привязывают к дверям офисов, магазинов и домов, а также к автомобилям, должны защитить владельца от неудач. © Pavani Reddy / Quora
Словакия
- У нас есть традиция, которую ненавидят все девушки. Во время Пасхи без всякой причины парни начинают лупить девчонок палками и обливать водой. Конечно, эти удары чисто символические, никакого насилия, а вот вода настоящая. Взамен девушки дарят парням сладости. Никто не знает почему. © Paulie Ravel / Quora
- Если вы спросите словака: «Как ты?» — он будет отвечать вам подробно и честно, потому что здесь эти слова означают не символическое приветствие, а приглашение к началу беседы. Это логично, потому что вместо бессмысленных разговоров о погоде и правительстве вы сразу узнаете, в каком настроении собеседник и о чем с ним можно поговорить. © Anita H / Quora
Хорватия
- Никто в мире не пьет кофе дольше, чем мы. Серьезно, вы можете сидеть над одной чашкой 2–3 часа, и это никого не побеспокоит.
- А еще у нас много странных музеев. Например, «Страна лягушек», где представлено более 500 лягушачьих чучел, сделанных между 1910 и 1920 годом одним венгерским таксидермистом. © Maja Burazin / Quora
Бельгия
- Приехала к подруге в Бельгию, пошли в гости. Я нацепила все свои золотые украшения, и одна дама похвалила мое кольцо. Я рассказала, что делала его на заказ и бриллианты настоящие, а потом получила страшный нагоняй от подруги. Оказывается, благодаря демократическим принципам образовательной системы в стране не принято выражать свое классовое преимущество, и такие темы, как стоимость некоторых вещей, особенно драгоценностей, под запретом, в первую очередь в маленьких городках.
Молдавия
- Недавно у нас запретили продавать алкоголь после 10 вечера. В некоторых магазинах вы даже не сможете купить безалкогольное пиво. Что странно, вино при этом считается продуктом питания, поэтому его можно покупать когда угодно. Добро пожаловать в Молдавию! © SergiuNegara / Reddit
Нидерланды
- Здесь названия болезней используются в качестве оскорблений в адрес людей, которые настолько глупы, что идут пешком по велосипедной дорожке. © EWL98 / Reddit
- На 17 млн человек у нас 22,5 млн велосипедов. Например, у моего отца есть велотренажер, велик для коротких расстояний, горный и гоночный велосипеды. © Gitta Beentjes / Quora
Дания
- Здесь людей обсыпают корицей, если им исполнилось 25 лет, а они все еще холосты. В 30 лет корица заменяется черным перцем! © VVBL / Reddit
Израиль
- На автобусных остановках есть библиотеки. Ни сроков возврата, ни платежей за опоздание, ни злобных библиотекарей. Система основана исключительно на доверии и щедрости.
- Увидеть 5-летнего ребенка, который самостоятельно переходит дорогу или садится в автобус, в порядке вещей. Порой такие дети даже приглядывают за своими младшими братьями и сестрами. © Shani Eltachan / Quora
Иран
- Если кто-нибудь вам что-то предлагает, вы обязаны отказываться до тех пор, пока этот человек не начнет вас буквально умолять это взять. Только тогда вы можете согласиться. Это касается еды, денег, в общем, всего подряд. © Exoma / Reddit
- Наверное, в других странах не принято, чтобы случайные люди приглашали туристов на ужин, просили сделать совместное фото или переночевать у них в доме, но в Иране это совершенно нормально. Именно поэтому иранцы считаются очень гостеприимными. Если вы выделитесь из толпы как турист, вы тут же почувствуете себя суперзвездой с кучей поклонников. © Mohsen Sadi / Quora
Греция
- Почти в любом блюде есть лимоны или помидоры. Оливковое масло используется везде. Если вы хотите получить стейк, прожаренный не до состояния well done, вам придется быть невероятно конкретным и настойчивым. Лично я отправляю телятину обратно на кухню, если вижу что-то розовое. © Kostis Peters / Quora
- Если ваша девушка или ваш парень не ходят в церковь, то для вашей семьи они не существуют. Два вопроса, которые вам зададут, как только вы начнете с кем-то встречаться: «Ходит ли он в церковь? А его семья?» Лучше не отвечать «нет» на оба. В Греции вы никогда не будете голодным. Даже если захотите. И никогда не будете в одиночестве. Даже если очень захотите. © Ellie Bangtan / Quora
Германия
- У каждого есть свой стул. Это ваш стул, вы сидите здесь. Никто, кроме вас. Если вы в гостях, нужно подождать, пока все займут места или вам не укажут, куда садиться. © cedalodon / Reddit
- Немцы любят ходить голышом. У нас есть нудистские пляжи, в саунах все раздеваются вне зависимости от пола, и не считается странным ходить без одежды вокруг своего дома или в саду. © Maximellow / Reddit
- Когда американская подруга моего брата впервые приехала к нам в гости, брат пошел на футбольную тренировку, а родители предложили ей прокатиться с ними на озеро. Она вернулась как будто окаменевшая и несколько лет не решалась говорить об этом. На озере она познакомилась с немецкой привычкой не носить одежду, и мы до сих пор смеемся над тем, что она все равно вышла замуж за сына этих «хиппи». © dontyousaymyname / Reddit
Исландия
- Мы желаем доброго утра и доброго вечера всем, кого встречаем на улице. Мы способны вести долгие и аргументированные дискуссии по поводу того, какой именно снег идет в данный момент. Для нас нормально оставлять детей в колясках на улице, чтобы зайти в кафе или магазин. © Sarah Stone / Quora
Турция
- В Турции считается невежливым принимать гостей в неубранном жилище, поэтому мы немного прибираемся перед тем, как пригласить клининговую службу.
- Когда турок видит, что его друг купил себе новую обувь, он обязательно наступит на нее. Это суеверие, защищающее от сглаза: если вещь слишком новая, люди могут позавидовать, поэтому нормой считается помочь ее немного «состарить».
- Амулеты от дурного глаза везде. Неважно, работают они или нет, нам просто необходимо, чтобы они были. Ну для душевного спокойствия. Говорят, что, если амулет треснул, он выполнил свою задачу и защитил владельца. © Seda Çetin / Quora
Франция
- Здесь принято приветствовать людей двойным поцелуем в щеку, даже если вы только познакомились. Это создает некоторые неудобства, когда встречается большая компания — человек 15 или больше. © Lisa Tanzil / Quora
- В любом магазине на углу, куда вы приходите поздно ночью, потому что все остальное уже закрыто, вы найдете холодильник с элитными сырами, стойку с местными винами и только что привезенный свежий хлеб. Ну потому что кто будет вечером есть хлеб, который испекли утром? © Cathy Binz / Quora
Странные эти иностранцы, конечно. Но с другой стороны, в вашей стране, наверное, тоже есть обычаи, поверья, правила и традиции, которые могут удивить неподготовленного туриста. Подготовьте, пожалуйста, нас в комментариях.