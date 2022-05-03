20+ фото из ОАЭ, которые покажут, как на самом деле проходит жизнь в этой восточной сказке

Еще 50 лет назад Объединенные Арабские Эмираты были россыпью разрозненных неприметных городков. Сейчас же это стремительно развивающаяся и довольно колоритная страна. Кажется, такое количество непривычных глазу вещей можно найти только здесь. Взять тех же роботов-консультантов из торговых центров, которые уже примелькались местным, или торчащие из ниоткуда розетки, разбросанные по пустыне.

Мы в AdMe.ru пересмотрели ряд фотографий из ОАЭ и лишь укрепились во мнении о том, что эта страна хранит множество тайн, которые будто бы ожидают, чтобы их раскрыли.

«Мой друг живет в Дубае и говорит, что такие штуки часто встречаются в местной пустыне»

Да это простые розетки, их используют для зарядки техники во время туров по пустыне. © raytrace75 / Reddit

На указателях в ОАЭ вместо слова «инвалиды» пишут «сильные духом»

«Приоритет у сильных духом людей».

В ресторанах здесь порции гигантские. А пока ждешь, подают бесплатно пирожки и салаты, которыми уже можно наесться

«Нашел детеныша пасты Nutella в местном супермаркете»

В деревнях возле дороги можно бесплатно набрать холодной воды

«Вот какой дружелюбный паренек приземлился на мой мотоцикл во время сафари по пустыне. Наверное, чей-то питомец»

На такого консультанта можно наткнуться в отделении банка в торговом центре Дубая

Местные студенты-архитекторы самостоятельно спроектировали и построили такую вот будку охраны для своего кампуса

Это «Рамка Дубая». Если посмотреть в нее с одной стороны, вы увидите новый город, а если с другой — старый

«День начался хорошо. Мой утренний кофе — настоящее произведение искусства»

«Лежу на доске с прекрасным видом. Одно из самых расслабляющих времяпровождений»

Вот как местные подкармливают бездомных животных неподалеку от торгового центра в Абу-Даби

«За 2 месяца не попробовал и половины местных диковинок. Это, например, заморский родственник нашего кабачка»

«Увидел такую композицию в одном из торговых центров Дубая»

«Сфотографировал Млечный Путь из самого темного места в Абу-Даби. А чтобы найти эти деревья, прошел по пустыне целых 2 километра»

«Просто жду зеленый сигнал светофора в Дубае»

А так живут коренные жители. Они разводят верблюдов, и государство им всячески помогает: подвозят воду, траву

«Увидел этот переход в Дубае. Думаю, комментарии излишни»

«Заметил такого парня на краю скалы. Размером он не больше обычной монеты»

«Эту горку установили в Абу-Даби лет 15–20 назад. И долгое время она была единственным местом, куда я ходил после школы»