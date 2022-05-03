20+ фото из ОАЭ, которые покажут, как на самом деле проходит жизнь в этой восточной сказке
Еще 50 лет назад Объединенные Арабские Эмираты были россыпью разрозненных неприметных городков. Сейчас же это стремительно развивающаяся и довольно колоритная страна. Кажется, такое количество непривычных глазу вещей можно найти только здесь. Взять тех же роботов-консультантов из торговых центров, которые уже примелькались местным, или торчащие из ниоткуда розетки, разбросанные по пустыне.
Мы в AdMe.ru пересмотрели ряд фотографий из ОАЭ и лишь укрепились во мнении о том, что эта страна хранит множество тайн, которые будто бы ожидают, чтобы их раскрыли.
«Мой друг живет в Дубае и говорит, что такие штуки часто встречаются в местной пустыне»
- Да это простые розетки, их используют для зарядки техники во время туров по пустыне. © raytrace75 / Reddit
На указателях в ОАЭ вместо слова «инвалиды» пишут «сильные духом»
«Приоритет у сильных духом людей».
В ресторанах здесь порции гигантские. А пока ждешь, подают бесплатно пирожки и салаты, которыми уже можно наесться
«Нашел детеныша пасты Nutella в местном супермаркете»
В деревнях возле дороги можно бесплатно набрать холодной воды
«Вот какой дружелюбный паренек приземлился на мой мотоцикл во время сафари по пустыне. Наверное, чей-то питомец»
На такого консультанта можно наткнуться в отделении банка в торговом центре Дубая
Местные студенты-архитекторы самостоятельно спроектировали и построили такую вот будку охраны для своего кампуса
Это «Рамка Дубая». Если посмотреть в нее с одной стороны, вы увидите новый город, а если с другой — старый
«День начался хорошо. Мой утренний кофе — настоящее произведение искусства»
«Лежу на доске с прекрасным видом. Одно из самых расслабляющих времяпровождений»
Вот как местные подкармливают бездомных животных неподалеку от торгового центра в Абу-Даби
«За 2 месяца не попробовал и половины местных диковинок. Это, например, заморский родственник нашего кабачка»
«Увидел такую композицию в одном из торговых центров Дубая»
«Сфотографировал Млечный Путь из самого темного места в Абу-Даби. А чтобы найти эти деревья, прошел по пустыне целых 2 километра»
«Просто жду зеленый сигнал светофора в Дубае»
А так живут коренные жители. Они разводят верблюдов, и государство им всячески помогает: подвозят воду, траву
«Увидел этот переход в Дубае. Думаю, комментарии излишни»
«Заметил такого парня на краю скалы. Размером он не больше обычной монеты»
- Похоже на личинку аскалафа. © MrRoarke / Reddit
«Эту горку установили в Абу-Даби лет 15–20 назад. И долгое время она была единственным местом, куда я ходил после школы»
А чем вас привлекают восточные страны? Что из этой подборки впечатлило вас сильнее всего?
Фото на превью engine9 / Pikabu
AdMe/Путешествия/20+ фото из ОАЭ, которые покажут, как на самом деле проходит жизнь в этой восточной сказке
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