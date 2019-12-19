20+ особенностей жизни в Канаде, которые заставляют иностранцев округлять глаза
Многие ассоциируют Канаду с кленовым листом, хоккеем, простой программой иммиграции и жуткими морозами. Но как на самом деле живется во второй по площади стране мира? Об этом лучше всего расскажут ее жители.
Мы в AdMe.ru пересмотрели блоги иммигрантов и местных жителей, чтобы узнать, как протекает обычная канадская жизнь.
Образование
- В школе 3 приема пищи: первый — healthy snack, как правило, это может быть яблоко, банан, йогурт, сыр или другая полезная еда. Ланч — полноценный прием пищи, и last snack — что-то вкусненькое или то, что осталось.
- В канадских школах запрещены мобильные телефоны: во время занятий ученики должны оставлять их в шкафчиках, чтобы не отвлекаться на уведомления в социальных сетях. Планшеты и телефоны не поощрялись и ранее, но с осени 2019-го в провинции Онтарио запрет принят на уровне правительства.
- При поступлении в школу родителям выдают много материалов и документов, в том числе анкету о ребенке. Через некоторое время учителя рассказывают родителям, как можно использовать особенности малыша, чтобы максимально раскрыть его потенциал.
- В стране нет как таковой средней школы. Начальная — до 7-го класса. С 8-го по 12-й классы дети учатся в средней школе. Ученик может окончить школу в 11-м классе, если посещает профессиональные учебные заведения — это поможет подготовиться к поступлению в колледж или вуз.
Повседневная жизнь и быт
- Без этого баллончика за грибами мы не ходим. Медведей у нас много, так что это необходимость. Мы лично несколько раз за 15 лет встречались в лесу с медведем, но, правда, применять баллончик не приходилось.
- В России на дорогах можно встретить медведей. А в Западной Канаде возле дороги или прямо на ней — белок, снежных козлов, сусликов, пищух, оленей, черного медведя и других зверей. Видел, но не успел снять бобров, лис, рысь, ласку, птиц.
- В канадских аптеках помимо лекарств можно купить продукты, книги, игрушки, бытовую химию, косметику, парфюмерию и даже сделать фото на паспорт. Когда мы только переехали в Канаду, жили возле одного из таких сетевых аптечных магазинов и часто покупали продукты (молоко, яйца, масло, бекон, творог, йогурты, сосиски).
- Многих интересует, насколько холодно в Канаде. Если зимой выйти на улицу с кружкой кипятка и выплеснуть воду, она замерзнет до того, как упадет на землю. В то же время в конце сентября температура может подняться до +26 °С, давая возможность искупаться.
- Чтобы жить (тем более путешествовать) в Канаде, необязательно знать французский в совершенстве. Франкоговорящее население концентрируется на востоке страны, и для общения с ними достаточно знать простые фразы, чтобы изъясниться в магазине или на улице.
- Но выучить местный сленг все-таки придется. Туалет здесь называют не bathroom, а washroom, содовую — pop, а 1-долларовую монету — loonie (в честь птицы гагары, которая на ней изображена).
- В отличие от европейцев, канадцы используют не одну, а две стиральные машинки. Одна из них стирает, а другая сушит одежду. Часто «домашнюю прачечную» размещают в специальной комнате или просто ставят машинки друг на друга.
- Одеяла с полосками 4 цветов распространены в Канаде со времен Компании Гудзонова залива (Hudson’s Bay Company). Пледы изготавливались для местных жителей в обмен на пушнину. Сегодня расцветка по-прежнему популярна и встречается не только на одеялах, но и на других аксессуарах и одежде.
- Здесь просто огромное количество мест для отдыха. Один мой знакомый рассказал, что в течение 2 лет он старается каждые выходные выезжать куда-нибудь недалеко от Монреаля, и до сих пор всегда находит, куда съездить или сходить.
Государственные услуги и работа
- В Канаде сложно перемещаться без машины из-за больших расстояний. Но государство заботится и о тех, кто пользуется общественным транспортом. Остановки сконструированы так, чтобы защищать от ветра и дождя, а на некоторых можно даже покачаться на качелях.
- Правила дорожного движения здесь знают плохо, но аварий на дорогах мало. Большинство старается ездить аккуратно, также действует ограничение скорости 30 км/ч (иногда 40 км/ч). Там, где разрешена скорость выше, «встречка» отделена либо разделительной полосой шириной 3–4 метра, либо бордюрами, специальными разделителями — в общем, выезд на встречную полосу крайне маловероятен.
- Взрослые люди работают там, где в России их просто не приняли бы: есть, например, 40—50-летние официанты или работники фастфуда. У нас на такие позиции берут в основном студентов. А здесь 60-летний солидный мужчина спокойно жарит картошку фри и насыпает ее в пакетики.
- Одна из самых востребованных профессий в Канаде — дальнобойщик. В 2014 году средний возраст водителей грузовиков составлял 47 лет — скоро они уйдут на пенсию, поэтому молодые кадры нужны уже сейчас. Кстати, средняя зарплата дальнобойщика — от $ 35 000 в год.
- Все взаимодействие с государственными или муниципальными службами идет через телефон, по почте или e-mail. Лишь иногда приходится посещать госучреждения лично. Страхование машины или жизни тоже происходит по электронной почте.
- Канадцы могут посетить врача бесплатно, так как многие процедуры покрываются медицинской страховкой. Претендовать на нее могут постоянные резиденты и те, кто работает в стране. Правда, страховка не покрывает все траты: на услуги стоматолога, изготовление линз и покупку лекарств придется раскошелиться.
Еда и магазины
- В обычных канадских супермаркетах выбор мяса шире, чем у американских соседей: оленина, мясо верблюда, лошади или страуса — все для смелых поваров, которые любят эксперименты.
- Канадцы часто называют продукты в соответствии с географическими наименованиями. Например, саскатунский сироп называется так из-за ягоды, которая растет в провинции Саскачеван.
- Только в Канаде можно найти чипсы со всеми вкусами сразу. Внешне они ничем не отличаются от привычных, но имеют вкус кетчупа, уксуса, сметаны и т. п. Чипсы с кетчупом — одни из самых популярных в стране кленового листа.
- Любимая приправа жителей страны — канадский уксус. Его можно встретить на столах наряду с солью, перцем и кетчупом. Уксус добавляют во многие блюда, но чаще всего в картофель фри.
- О национальном блюде под названием «пути́н» слышали многие. В провинции Ньюфаундленд есть своя разновидность блюда: туда добавляют приправы, которыми на День благодарения посыпают индейку. Называется блюдо «картофель по-ньюфаундлендски».
А с чем у вас ассоциируется Канада? Или, может быть, вы уже там побывали и можете рассказать, чем вас зацепила эта страна?
Фото на превью Deerfoot / Pikabu