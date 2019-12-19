20+ особенностей жизни в Канаде, которые заставляют иностранцев округлять глаза

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Многие ассоциируют Канаду с кленовым листом, хоккеем, простой программой иммиграции и жуткими морозами. Но как на самом деле живется во второй по площади стране мира? Об этом лучше всего расскажут ее жители.

Мы в AdMe.ru пересмотрели блоги иммигрантов и местных жителей, чтобы узнать, как протекает обычная канадская жизнь.

Образование

В школе 3 приема пищи: первый — healthy snack, как правило, это может быть яблоко, банан, йогурт, сыр или другая полезная еда. Ланч — полноценный прием пищи, и last snack — что-то вкусненькое или то, что осталось.

В канадских школах запрещены мобильные телефоны: во время занятий ученики должны оставлять их в шкафчиках, чтобы не отвлекаться на уведомления в социальных сетях. Планшеты и телефоны не поощрялись и ранее, но с осени 2019-го в провинции Онтарио запрет принят на уровне правительства.

При поступлении в школу родителям выдают много материалов и документов, в том числе анкету о ребенке. Через некоторое время учителя рассказывают родителям, как можно использовать особенности малыша, чтобы максимально раскрыть его потенциал.

В стране нет как таковой средней школы. Начальная — до 7-го класса. С 8-го по 12-й классы дети учатся в средней школе. Ученик может окончить школу в 11-м классе, если посещает профессиональные учебные заведения — это поможет подготовиться к поступлению в колледж или вуз.

Повседневная жизнь и быт

Без этого баллончика за грибами мы не ходим. Медведей у нас много, так что это необходимость. Мы лично несколько раз за 15 лет встречались в лесу с медведем, но, правда, применять баллончик не приходилось.

В России на дорогах можно встретить медведей. А в Западной Канаде возле дороги или прямо на ней — белок, снежных козлов, сусликов, пищух, оленей, черного медведя и других зверей. Видел, но не успел снять бобров, лис, рысь, ласку, птиц.

В канадских аптеках помимо лекарств можно купить продукты, книги, игрушки, бытовую химию, косметику, парфюмерию и даже сделать фото на паспорт. Когда мы только переехали в Канаду, жили возле одного из таких сетевых аптечных магазинов и часто покупали продукты (молоко, яйца, масло, бекон, творог, йогурты, сосиски).

Многих интересует, насколько холодно в Канаде. Если зимой выйти на улицу с кружкой кипятка и выплеснуть воду, она замерзнет до того, как упадет на землю. В то же время в конце сентября температура может подняться до +26 °С, давая возможность искупаться.

Чтобы жить (тем более путешествовать) в Канаде, необязательно знать французский в совершенстве. Франкоговорящее население концентрируется на востоке страны, и для общения с ними достаточно знать простые фразы, чтобы изъясниться в магазине или на улице.

Но выучить местный сленг все-таки придется. Туалет здесь называют не bathroom, а washroom, содовую — pop, а 1-долларовую монету — loonie (в честь птицы гагары, которая на ней изображена).

В отличие от европейцев, канадцы используют не одну, а две стиральные машинки. Одна из них стирает, а другая сушит одежду. Часто «домашнюю прачечную» размещают в специальной комнате или просто ставят машинки друг на друга.

Одеяла с полосками 4 цветов распространены в Канаде со времен Компании Гудзонова залива (Hudson’s Bay Company). Пледы изготавливались для местных жителей в обмен на пушнину. Сегодня расцветка по-прежнему популярна и встречается не только на одеялах, но и на других аксессуарах и одежде.

Здесь просто огромное количество мест для отдыха. Один мой знакомый рассказал, что в течение 2 лет он старается каждые выходные выезжать куда-нибудь недалеко от Монреаля, и до сих пор всегда находит, куда съездить или сходить.

Государственные услуги и работа

В Канаде сложно перемещаться без машины из-за больших расстояний. Но государство заботится и о тех, кто пользуется общественным транспортом. Остановки сконструированы так, чтобы защищать от ветра и дождя, а на некоторых можно даже покачаться на качелях.

Правила дорожного движения здесь знают плохо, но аварий на дорогах мало. Большинство старается ездить аккуратно, также действует ограничение скорости 30 км/ч (иногда 40 км/ч). Там, где разрешена скорость выше, «встречка» отделена либо разделительной полосой шириной 3–4 метра, либо бордюрами, специальными разделителями — в общем, выезд на встречную полосу крайне маловероятен.

Взрослые люди работают там, где в России их просто не приняли бы: есть, например, 40—50-летние официанты или работники фастфуда. У нас на такие позиции берут в основном студентов. А здесь 60-летний солидный мужчина спокойно жарит картошку фри и насыпает ее в пакетики.

Одна из самых востребованных профессий в Канаде — дальнобойщик. В 2014 году средний возраст водителей грузовиков составлял 47 лет — скоро они уйдут на пенсию, поэтому молодые кадры нужны уже сейчас. Кстати, средняя зарплата дальнобойщика — от $ 35 000 в год.

Все взаимодействие с государственными или муниципальными службами идет через телефон, по почте или e-mail. Лишь иногда приходится посещать госучреждения лично. Страхование машины или жизни тоже происходит по электронной почте.

Канадцы могут посетить врача бесплатно, так как многие процедуры покрываются медицинской страховкой. Претендовать на нее могут постоянные резиденты и те, кто работает в стране. Правда, страховка не покрывает все траты: на услуги стоматолога, изготовление линз и покупку лекарств придется раскошелиться.

Еда и магазины

В обычных канадских супермаркетах выбор мяса шире, чем у американских соседей: оленина, мясо верблюда, лошади или страуса — все для смелых поваров, которые любят эксперименты.

Канадцы часто называют продукты в соответствии с географическими наименованиями. Например, саскатунский сироп называется так из-за ягоды, которая растет в провинции Саскачеван.

Только в Канаде можно найти чипсы со всеми вкусами сразу. Внешне они ничем не отличаются от привычных, но имеют вкус кетчупа, уксуса, сметаны и т. п. Чипсы с кетчупом — одни из самых популярных в стране кленового листа.

Любимая приправа жителей страны — канадский уксус. Его можно встретить на столах наряду с солью, перцем и кетчупом. Уксус добавляют во многие блюда, но чаще всего в картофель фри.

О национальном блюде под названием «пути́н» слышали многие. В провинции Ньюфаундленд есть своя разновидность блюда: туда добавляют приправы, которыми на День благодарения посыпают индейку. Называется блюдо «картофель по-ньюфаундлендски».

А с чем у вас ассоциируется Канада? Или, может быть, вы уже там побывали и можете рассказать, чем вас зацепила эта страна?