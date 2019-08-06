20+ особенностей туристов со всего мира, по которым вы без труда узнаете их национальность
Немецкий исследователь Г. Ган определил 6 типов туристов. Конечно же, такая типология присуща людям любой национальности, но если присмотреться, то можно найти особенности в поведении путешественников из какой-то конкретной страны. Как думаете, просто ли отличить испанца от итальянца? Если знать небольшие хитрости, то вы больше не будете путаться в этом вопросе.
AdMe.ru уверен, что у каждой нации есть своя изюминка, по которой все же можно определить, что человек приехал из той или иной страны. Мы постарались найти отличительные черты некоторых национальностей, но обратите внимание: данная информация носит общий характер.
Американцы
Американцев вполне можно распознать по акценту. Но как понять, что перед тобой американец, не заговорив с ним? Вот несколько их отличительных черт:
- Они всегда носят кроссовки — это их любимая обувь.
- Американцы часто носят с собой кружку-непроливайку или бутылку с водой, которая пристегнута к рюкзаку, и объем зачастую больше 1 л.
- Если вы видите, что вам навстречу идет мужчина в кепке, при этом его походка слегка подпрыгивающая, а руки расслабленно мотаются из стороны в сторону, то перед вами американец.
- Их часто можно определить еще и по тому, что они любят есть гамбургеры или сэндвичи, особенно на ходу.
- И конечно, куда же без их фирменной улыбки.
Китайцы
Для не азиатов очень сложно найти различия между китайцами, японцами и корейцами. Но мы попытались выделить пару пунктов, которые характеризуют именно китайцев:
- Они любят путешествовать группами: чем больше, тем лучше.
- Они очень шумные, и это скорее объясняется особенностью их языка. Китайский — тональный язык, и в зависимости от того, с какой интонацией будет сказано слово, будет меняться его значение.
- Они обожают светловолосых людей с голубыми глазами и прямыми (по их мнению) носами. Поэтому китайцы часто без разрешения фотографируют европейцев.
Итальянцы
Многие путают испанцев и итальянцев. Однако различия все же есть:
- Одеваются итальянцы исключительно по случаю. То есть если они в ресторане, то одежда классическая, а если в походе, то они будут одеты не просто в спортивную, а специальную походную одежду. К примеру, американцы в ресторане будут в кроссовках и футболке, как и всегда.
- Итальянец почти всегда носит классические туфли и небольшую сумочку через плечо, обязательно брендовую.
- Все фрукты и овощи, перед тем как их съесть, итальянец очистит от кожуры, даже если это абрикос или помидор.
- Они обожают посещать музеи.
- Почти всегда носят солнцезащитные очки, даже если на улице пасмурно, иногда их не снимают и в помещении.
- Просто не способны спокойно стоять в очереди. Если вы видите огромную очередь и где-то посередине она сбилась в кучку, то будьте уверены: это итальянцы.
Испанцы
Вот как понять, что перед вами испанцы:
- Они предпочитают путешествовать всей семьей, даже если это очень большая семья.
- Яркие наряды всегда и везде.
- Если экскурсионный автобус долго ждет кого-то из группы, то будьте уверены: опаздывают именно испанцы.
- Испанцы всегда целуются при встрече (два раза в правую и левую щеку). Даже с малознакомыми людьми.
- Если поздно ночью в бар пришел взрослый с ребенком, это испанец. Они таскают за собой детей (и грудных тоже) повсюду, даже ночью.
- Если иностранец внезапно начал сюсюкаться с ребенком прохожего, то это испанец. Они обожают детей.
Немцы
Многие привыкли считать, что немцы очень пунктуальны и любят разные правила. А можно ли определить немца по внешнему виду? Вот несколько советов:
- Если речь идет об экскурсиях или походах, немцы никогда не обходятся без любимой термокуртки, которую носят независимо от погодных условий.
- Очень часто семейные пары из Германии предпочитают так называемый Partnerlook, когда пара надевает одинаковую одежду. Самый яркий пример этому — одинаковые красные ветровки как символ единства (да, у немцев особая любовь к курткам и красному цвету).
- Если видите, что мужчина идет в красной ветровке, ест бутерброд или булочку с сосиской, а в другой руке у него газированная вода (а лучше шнапс), лицо его при этом угрюмо, то скорее всего это немец.
- У немцев указательный жест выглядит так, будто они изображают рукой пистолет и его дулом указывают на объект.
- Еще они очень трудно воспринимают иронию и сарказм.
Киприоты
Чем же киприоты отличаются от греков? Оказывается, у них своя специфическая жестикуляция:
- Киприот в знак отрицания цокает, поднимает брови, закрывает глаза и кивает как бы вверх — все это одновременно.
- Как бы жарко ни было, мужчина родом с Кипра всегда будет в штанах и рубашке с длинными рукавами, а женщина — в закрытом платье.
- Если киприот хочет выразить возмущение, то сделает резкий выпад правой ладонью вверх, при это пожимая плечами и кривя губы.
- А если хочет показать восхищение сообразительностью собеседника, то он подносит указательный палец к виску и аккуратно стучит по нему.
- Если вы слышите цоканье из толпы, знайте: это киприот в раздумьях, в какое кафе ему пойти.
Бразильцы
А вот что отличает ярких бразильцев от всех остальных:
- Женщины обожают носить легинсы.
- Если вы видите улыбающегося человека с брекетами и бутылкой колы в руках, это бразилец.
- Мужчины предпочитают носить футболки с символикой их любимого футбольного бразильского клуба.
Русские
Казалось бы, русских распознать проще, чем всех остальных. Но в последнее время они стараются не особо выделяться среди других туристов. И все же некоторые особенности не утаишь:
- Многие просто-напросто забывают вынимать ложку из чашки, после того как размешали сахар в напитке.
- Где бы русская женщина ни была, будь то пляж, поход, музей или ресторан, она всегда ухожена и в лучшем наряде, обязательно с аксессуарами.
- Во время приема пищи в заведении выкладывают на стол свои телефоны.
- Если видите, что во время фуршета человек старается положить себе в тарелку побольше еды и это не китаец и не американец, то это русский.
- Характерным признаком жителей стран СНГ является след на левой руке от прививки БЦЖ.
Конечно, большинство особенностей стереотипно, но по этим ярким примерам вы сможете определить национальность путешественника. А по каким деталям вы распознаете, из какой страны перед вами турист?
Фото на превью depositphotos