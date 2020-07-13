20+ человек, которым отель запомнился больше, чем сама поездка

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Согласитесь, здорово, вернувшись из путешествия, удивить друзей рассказами не только о достопримечательностях страны, но и отеля, в котором посчастливилось остановиться. Отельеры действуют в духе времени, оставляя в прошлом однообразные клетушки-номера, и совместно с дизайнерами создают настоящие чудеса.

AdMe.ru нашел отзывы пользователей, побывавших в отелях, которые язык не повернется назвать обычными.

Меньше всего ожидаешь увидеть такую столешницу в гостиничном номере за $ 100 000 / ночь

Британский художник создал для этого номера в Лас-Вегасе уникальный дизайн. Того, что готов выложить $ 100 000 за ночь, ждет столешница из медицинских отходов, акулы, «замороженные» в формальдегиде, полки с таблетками наподобие аптечных и напольное покрытие с бабочками.

Хороший туалет в швейцарском отеле

Из окон швейцарского отеля «Оберштайнберг» (Obersteinberg) открывается невероятный вид на Альпы. Добраться до отеля можно только пешком. Кстати, из современного в хижине-отеле только вот этот унитаз на видео. Здесь нет электричества — только свечи, которые создают романтическую атмосферу. В качестве транспорта — мулы, кухня — и та традиционная. Путешественника ждет полное единение с природой.

Граффити в гостиничном номере в Марселе, Франция

Все номера отеля Au Vieux Panier в Марселе особенные. Художников Pixtil Studio пригласили украсить стены спален и гостиных. Им удалось создать удивительную и дерзкую атмосферу.

«Капсула Million Star Hotel подвешена на высоте почти 400 м на склоне над долиной в Перу! Поднялись туда, чтобы поспать под звездами и послушать журчание реки. Оно того стоит»

В Московском аэропорту есть отель Aerosleep. Внутри капсула выглядит футуристично

Безумный отель в Швейцарии

Hotel Villa Honegg построен в начале 1900-х, возвышается на горе Бюргеншток, и это воплощение комфорта: частный кинотеатр, оздоровительный центр и незабываемые виды из окон.

«Ночевка в иглу на вершине горы — отель Iglu-Dorf Zugspitze Zugspitzplatt в Германии. В номере кровать, держатели для кружек с горячим чаем, который остается теплым 2 минуты, и прекрасная резьба по снегу на стене»

«Отдыхал в Португалии. Снял номер для самых ленивых. Открываешь дверь — и внезапно попадаешь в столовую»

«Остановился в Лиссабоне, отель Hotel Dom Afonso Henriques. Просыпался я рано, долго лежал и прислушивался. И когда слышал характерный звон и голоса, то вскакивал, одевался и бежал к двери, зная, что пора завтракать».

«Снял номер в гостинице в Дании и обнаружил скрытую душевую кабину»

В корейском отеле Grand Hyatt есть симулятор Boeing 787

«Побывал в отеле Omni в Далласе. Теперь знаю, как выглядят бетонные джунгли»

« Icehotel, Швеция. Сегодня т емпература моей кровати — —5 °С. Есть советы для сна на льду? »

«Заказали еду в номер. Звонок на телефон — автоответчик просит открыть дверь. Открываем — на пороге такое чудо. Робот сам вызывает лифт на 1-м этаже и везет заказ в номер. КНР, Сямынь»

Великолепный вид из джакузи-отеля в Амстердаме

Девиз этого необычного отеля в Амстердаме звучит так: «То, что происходит в кране, навсегда остается в кране». А внутри ждет номер люкс с джакузи. Соседей будет мало — предусмотрено всего 3 номера люкс. Отель Crane Hotel Faralda находится в центре Амстердама на берегу реки.

Номер в подводном отеле на Мальдивах

Гостиница-аквариум Conrad Maldives Rangali Island расположена на глубине 5 м и окружена коралловыми рифами, где обитает более 100 видов морских животных.

«Наверное, это самый красивый отель, в котором я когда-либо бывал. Фукусима»

Из номеров отеля Aizu Ashinomaki onsen Okawaso открывается прекрасный вид на рисовые поля и реку Оокава.

«Мы спали в 800-летнем замке, окруженном захватывающим дух садом, и завтракали пищей богов. Спасибо, римский отель Chateau de Bagnols»

«Кажется, этот номер со мной флиртует. Отель в Нижнем Новгороде и очень умилительные таблички»

«Отель Montana Magica Lodge расположен в горах Чили. Выглядит как ожившая сказка. Комната тоже потрясающая»

«Наш дом на ночь — Free Spirit Spheres»

Отель находится в Канаде, остров Ванкувер. В нем всего 3 номера, точнее 3 деревянные сферы, подвешенные на деревьях.

«На 3-й день, после подъема на 2 000 м, достигли отеля. Исключительный опыт!»

«Приют наслаждения» Refuge Du Gouter для покорителей французского Монблана расположен на высоте 3 835 м. Добираются сюда самые стойкие. Вокруг отеля периодически дуют ветры со скоростью 300 км/ч, а температура редко превышает 0 °C.

В Radisson Blu Hotel в Берлине лифт проходит через аквариум

В отеле в Токио есть стойка регистрации, которой управляют роботы-динозавры

Просто представьте, что вы просыпаетесь и видите эту сказку

Отель Fifth Season расположен в городе Хута в Грузии.

«Отмечала свой день рождения в Амстердаме. Работники отеля спросили, что написать в открытке по этому поводу. Я попросила нарисовать котика. Замечательный котик вышел — под стать городу»

«Мой номер в вагоне поезда. Это одно из самых уникальных мест, где я останавливался»