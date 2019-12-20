20 неочевидных ошибок, которые совершает в зарубежных кафе практически каждый турист

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О том, что, будучи за границей, не стоит ходить по кафе в растянутых майках, шлепанцах поверх носков и шортах, пожалуй, знают уже все туристы. Да и общие правила: не говорить с набитым ртом, верно выбирать столовые приборы, не загораживать проходы — соблюдает практически каждый. Но бывают еще и местные обычаи, которые могут поставить в тупик даже опытных путешественников.

Конечно, невозможно учесть всего и в полной мере овладеть иностранными нормами этикета. Поэтому туристам многое прощается. Но мы в AdMe.ru считаем, что тот, кто не хочет выглядеть невеждой, всегда найдет возможность учесть и соблюсти местные устои.

20. Не спешите в Италии заказывать летом суп и пить латте после обеда

Если вы приехали в Италию летом — лучше не ищите в меню кафе и ресторанов суп. Здесь он считается зимним блюдом и во многих заведениях его вычеркивают из списков с наступлением тепла. А вот эспрессо в итальянских кафе вы не найдете вовсе. Для местных это что-то вроде технического термина. Просите просто кофе, если хотите, чтобы тот был крепким. По утрам итальянцы пьют капучино или латте. После обеда такой заказ уже будет выглядеть странным. Считается, что эти напитки лишь усиливают тяжесть в желудке и после еды ими баловаться не стоит. Кстати, поскольку кофе содержит наркотик, пусть даже слабый, итальянцы предпочитают пить его стоя. По их представлениям, так он лучше усваивается.

19. Не пытайтесь поужинать в Испании раньше 21:00

Даже в ресторанах на стол здесь накрывают после 21:00. А если будете есть и пить на ходу, пытаясь успеть в этот вечер еще куда-то кроме ужина, вызовете недоумение испанцев. Потому что сами они в большинстве случаев никуда не торопятся. В этой стране считается дурным тоном подсаживаться к столику, который уже занят хотя бы одним посетителем. Так как здесь не приемлют раздельных чеков, компания просто платит за все поровну. Так что, подсаживаясь к кому-то, вы словно пытаетесь сэкономить за счет «компаньона».

18. Не извиняйтесь, если вы пролили что-то на скатерть, в Греции

Пятно вина или еды на скатерти в Греции совсем не преступление. Приветствуя расслабленное поведение за столом, хозяин может и сам демонстративно замарать скатерть. И еще: не берите только одно блюдо. Лучше всего, но помаленьку. Обычно здесь заказывается еда на всех за столом, а меню в ресторанах вообще можно не увидеть. Выбрать частенько предлагают из того, что сегодня приготовили.

17. Никогда не показывайте посетителям турецких кафе подошвы своих ботинок

Что в ресторанах, что в кафе сидеть за столом так, чтобы другому были видны подошвы вашей обуви, считается в Турции страшным оскорблением. Ведь этими ногами вы ходите по земле, а значит, это самое грязное место на вашем теле. Опасным для вас может стать и хороший аппетит. Чем больше сможете съесть, тем сильнее порадуете хозяина. Он будет угодливо подносить вам все новые блюда, но не дай бог вы не сможете доесть все до последней крошки. Кстати, желать приятного аппетита здесь лучше не в начале, а в конце трапезы.

16. Не торопитесь оплачивать обед за девушку в немецком кафе

Возможно, вы никогда не пойдете с местной девушкой в кафе или ресторан, но все же знать это стоит: то, что в других странах считается хорошим тоном, немцы принимают за демонстрацию несостоятельности партнера. Здесь в ходу идиома «going Dutch». Она означает: «Каждый платит сам за себя». А еще никогда, повторяем, никогда не ругайте в Германии пиво. Это для немцев святое. А особенно местное пиво, которое разливают только в этом городе. Например, альт — в Дюссельдорфе, кельш — в Кельне или берлинер киндл — в Берлине. Немец обязательно похвастается пивом, которое варят в его родной деревне, даже если на вкус оно не лучше «Балтики».

15. Не заговаривайте с людьми во французских уличных кафе

Французы — люди общительные, но иногда и им хочется побыть в одиночестве и насладиться едой, к которой у местных особое отношение еще с XIX века. Иногда поход в кафе — не просто процесс утоления голода, а настоящий ритуал. И лучше в него не встревать, если вы не уверены на 100 % в том, что разбираетесь в правилах. А правил, связанных с едой, тут хоть отбавляй. Главное — все строго по часам. Завтрак — в 7:30, обед — в 13:00, ужин — после 19:00. Заскочите в кафе раньше и не получите ничего, кроме выпечки и кофе. Кстати, хлеб французы не нарезают, а ломают руками. Есть его нужно правильно — отщипывая небольшие кусочки.

14. Не бойтесь проявлять самостоятельность в шведских кафе

Зайдя в кафе, не ждите, когда к вам подойдет официант: заказывать желаемое и оплачивать нужно прямо у стойки, так как в основном здесь везде предусматривается самообслуживание. Любопытно, что в шведском ресторане можно, единожды рассчитавшись по счету, брать еще добавку, уже бесплатно. Шведы любят пить вино и пиво, но продажа крепкого алкоголя осуществляется только в государственных торговых заведениях.

13. Не заказывайте в Норвегии больше одной порции еды на завтрак

Особенно в небольших норвежских городах, отправляясь в местные рестораны и кафе на завтрак, стоит учесть, что в утренние часы в них могут подавать внушительные порции блюд. Тем, кто не привык к плотному завтраку, будет сложно все съесть и лучше заказывать одно блюдо на двоих или даже троих. Кстати, по выходным здесь разрешено продавать только слабые алкогольные напитки, а молодым людям при посещении ресторанов стоит захватить паспорт.

12. Не берите и не передавайте в Таиланде порции одной рукой

Традиций в Таиланде, как и в любой стране Азии, великое множество. И европейцу не всегда лего их понять. Так, брать и передавать еду одной рукой, особенно левой, здесь считается неприличным. Блюда и чек лучше брать двумя руками. Вообще лучше всегда все брать двумя руками — так вы точно не ошибетесь. А еще хорошенько вымойте руки перед едой. Вилку в традиционных тайских кафе, где подают рис, не используют. В качестве исключения при употреблении некоторых блюд разрешается взять в правую руку ложку.

11. Не сидите за столом в китайских кафе, сложив руки

В Китае и Корее считается высокомерным просить передать вам еду. Употребление пищи здесь активный процесс, где все тянутся за едой и угощают друг друга. Лучше всегда предлагать сначала другим, потом брать себе. В том же компанейском духе невежливо отказываться, если кто-то предлагает вам еду или кладет ее прямо на вашу тарелку. Но ни в коем случае не трогайте целую рыбу. Перевернуть ее на тарелке, особенно в рыбацких деревнях, — значит накликать беду. Ну и помните про палочки. Как и в Японии, стучать ими друг о друга, втыкать в еду и передавать еду из палочек в палочки не стоит. Все это ассоциируется у местных с погребальными обрядами.

10. Не думайте, что каждый дружелюбный сосед в американских кафе станет вашим другом

В США развита культура small talk — светских бесед, ни о чем. За пару часов в кафе, сидя за одним столиком с вами, местный расскажет все о своей семье и работе, расспросит все о вас, но после скажет: «Good luck» — и уйдет из вашей жизни навсегда. И еще всегда оставляйте чаевые. Даже если обслуживание было не лучшим. Общее правило — «double the tax» (оставить сумму налога, умноженную на 2). И помните о пресловутых американских законах. Так, в штате Индиана еще недавно нельзя было есть арбузы в парках, а в Джорджии человека чуть не арестовали за поедание жареной курицы вилкой. Лучше всегда узнавать такие правила заранее.

9. Не берите еду в Непале левой рукой

Как и в других мусульманских странах, таких как Бангладеш, Индонезия или Малайзия, в Непале многие блюда принято есть руками, но только правой. Левая рука здесь «зарезервирована» для выполнения некоторых гигиенических процедур. Вообще, постарайтесь избегать использования левой руки везде, где это только возможно. Кстати, поэтому левши — редкость в Азии. Их насильно переучивают в школе. Считается, что 10–12 % населения Европы — левши, в Азии их число составляет всего 2–5 %.

8. Не бойтесь опоздать на обед в Танзании

Если вас пригласили в кафе или в ресторан — никогда не приходите вовремя. По местным обычаям, если вы уважаете человека, то вам следует опоздать на 15–20 минут. Прибыть лучше в свободной одежде. Жители Танзании, в том числе и во многих кафе, обычно едят, сидя на полу. Кроме того, в традиционных заведениях мужчинам не разрешается обедать вместе с женщинами и вообще переступать порог кухни. Руки после еды здесь моют в общей миске, которую вместе с полотенцем передают по кругу. Что касается угали, тарелки с густой кукурузной кашей, то это обязательное блюдо в любом традиционном заведении, брать и подавать его нужно только правой рукой.

7. Не просите налить чай до краев, оказавшись в кафе в Казахстане

Гостям, особенно желанным, здесь никогда не наливают больше половины чашки. Так хозяин показывает вам свое расположение и предлагает растянуть удовольствие от общения, понемногу пополняя вашу кружку. Если же вам налили чай до краев — это намек на то, что вам пора уходить. Жители Казахстана пьют чай около 6 раз в день. Причем только горячим, поскольку считают, что от холодных напитков можно заболеть.

6. Никогда не выпускайте вилку из рук в Чили

Чилийцы никогда не едят руками. Даже картофель фри из фастфуда они будут накалывать вилкой. Это же касается пиццы, куриных наггетсов, крылышек и всего остального, что европейцы обычно едят без столовых приборов. И лучше даже не облизывать после еды вилку или нож: у местных это считается верхом неприличия. А еще чилийцы очень пунктуальны. Ужин здесь подают строго в 20:00, не раньше.

5. Никогда не чокайтесь пивными бокалами в венгерских кафе

В Венгрии вам не избежать косых взглядов, если в компании друзей вдруг вздумаете чокнуться пивными кружками. И дело даже не в том, что венгры не любят громких звуков. Просто местные до сих пор помнят, что в XIX веке австрийцы, подавив венгерское восстание, отпраздновали свою победу пивом. С тех пор подобное действие считается неуважением. А вот сдвигать бокалы с вином или шампанским вполне разрешается.

4. Не оставляйте свой бокал полным на традиционном празднике в Грузии

Если вы заскочили в грузинское кафе или ресторан во время традиционного праздника «супра» — запомните: вино здесь пьют только во время тоста и залпом. Бокалы полными не стоят. Это считается неуважением к окружающим. Но не стоит переживать: перебрать во время такого застолья не получится. К нему специально подбирают маленькие бокалы.

3. Никогда не ешьте в Мексике тако с помощью вилки и ножа

Если вы беспокоитесь о том, что можете запачкать рубашку жареными бобами и сальсой, — подумайте о том, что, с другой стороны, сохранив одежду в чистоте, вы рискуете показаться местным жителям большим грубияном. Мексиканцы думают, что есть тако вилкой и ножом глупо и высокомерно — все равно что есть гамбургер, вооружившись столовым серебром.

2. Не забудьте встряхнуть в конце чашку, когда будете пить кофе в традиционном кафе на Ближнем Востоке

Иначе вам будут продолжать доливать напиток. Восточные народы свято соблюдают древние традиции и обычаи. В том числе и манеру бедуинов поить дорогого гостя свежим кофе. Напиток этот в данном случае является символом взаимного уважения хозяина к гостю и гостя к хозяину. Так что пить его можно практически бесконечно. Чтобы подать знак, что вам хватит, достаточно несколько раз встряхнуть чашку, повернув кисть. А вот если будете махать всей рукой, это будет означать, что вы требуете добавки.

1. Не оставляйте на столе в национальных бразильских ресторанах свой зеленый жетон

Чураскария — традиционное бразильское заведение, где платишь за вход и ешь столько, сколько захочешь. Официант выдает посетителям 2 жетона — зеленый и красный. Зеленый говорит, что вам можно подавать блюда; если сил есть уже нет, кладете красный жетон на стол, и разносчики с новыми шампурами к вам больше не подходят. Главное — не забыть убрать зеленый жетон, увлекшись мясом.

С какими из этих обычаев сталкивались вы? А может, вы знаете еще более странные правила поведения в иностранных кафе?