20 нюансов жизни во Франции, которые запомнятся не меньше, чем Эйфелева башня

Франция славится своими домами моды, музеями, дворцами и, конечно, изысканной кухней. Здесь всегда подадут к столу свежий хлеб и бесплатную бутылку воды, а если посреди ночи вам вдруг захочется хрустящего багета — его всегда можно купить прямо на улице в автоматах 24/7.

Мы в AdMe.ru считаем, что Франция — это не только кофейни с видом на Эйфелеву башню. Повседневная жизнь французов и гостей страны включает в себя множество любопытных нюансов и маленьких радостей, с которыми нам не терпится вас познакомить.

«Я только что увидела во Франции автомат по продаже багетов! И мы должны вести себя так, как будто это нормально»

Логотип парижских катакомб великолепен

Роскошные общественные туалеты в районе Барбес, Париж. И они абсолютно бесплатны!

«Мне посчастливилось ехать на работу, когда сотрудники парижского метро обнаружили это сокровище: полностью сохранившуюся станцию ​​метро 1959 года, которая полвека была скрыта за пластиковыми щитами»

«Графическое оформление просто потрясающее. Здесь вы можете увидеть рекламу маргарина, национальной лотереи, посещения катакомб, электрических утюгов...»

«Видел вчера в Париже. Грустное зрелище»

Не понимаю, как парень мог бросить их?! © Tochary / Twitter

Французский уличный художник латает мозаикой выбоины на тротуарах. Он известен как «хирург дорожных покрытий» и лечит раны на городских улицах с 2016 года

«Обычный обед в университетской столовой, всего € 3,30»

Выглядит аппетитно. Один только кусок сыра у нас будет стоить как весь обед. © ArrowRobber / Reddit

«Волшебный вид из нашей комнаты во время восхода солнца»

Побит рекорд холода в Париже. В метро выросли сталактиты

Просто туалет в Дижоне

Бистро Five Guys во Франции использует эти фишки, чтобы нельзя было бесконечно подливать напиток, как в Америке

Это действительно так. К тому времени, когда я допил свой первый напиток, дно стакана стало мокрым и вот-вот готово было отвалиться. © SnakePlisskens / Reddit

«Где-то в Лионе кто-то проснулся, вероятно, выпил кофе, съел тост, почитал газету, а затем сел и связал уютную накидку для этого поручня. Все будет хорошо, ребята. Теперь я уверен»

«Попросила мужа купить мне тампоны. Вот что он принес из магазина»

Tampon — слово французского происхождения и может обозначать не только средство гигиены, но и кусок материала, впитывающий жидкости. В данном случае это губки для металлических поверхностей (прим. AdMe.ru).

В 6 часов утра Монмартр прекрасен и безлюден

«Мои дети очень любят макароны, поэтому я точно знала, что привезти из Парижа»

Забавный факт: во Франции вам подают хлеб перед едой, а затем снова другую тарелку хлеба перед едой, а как только вы съедите свою еду, они, по-видимому, дают вам тарелку перед десертом

Стандартный французский подход к защите велосипедных дорожек — гранитный бордюр, как этот в Лионе

«Я техасец, живущий во Франции. Я зашел в кафе и заказал тако. Вот что мне отдали»

Здесь есть только женский туалет и туалет для мужчин и женщин (в каждом примерно по 5 кабинок). Это гениально, потому что так мужчины имеют доступ к 5 кабинкам, а женщины — к 10

«Это был идеальный круассан в парижском отеле»