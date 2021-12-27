20 нюансов жизни во Франции, которые запомнятся не меньше, чем Эйфелева башня
Франция славится своими домами моды, музеями, дворцами и, конечно, изысканной кухней. Здесь всегда подадут к столу свежий хлеб и бесплатную бутылку воды, а если посреди ночи вам вдруг захочется хрустящего багета — его всегда можно купить прямо на улице в автоматах 24/7.
Мы в AdMe.ru считаем, что Франция — это не только кофейни с видом на Эйфелеву башню. Повседневная жизнь французов и гостей страны включает в себя множество любопытных нюансов и маленьких радостей, с которыми нам не терпится вас познакомить.
«Я только что увидела во Франции автомат по продаже багетов! И мы должны вести себя так, как будто это нормально»
Логотип парижских катакомб великолепен
Роскошные общественные туалеты в районе Барбес, Париж. И они абсолютно бесплатны!
«Мне посчастливилось ехать на работу, когда сотрудники парижского метро обнаружили это сокровище: полностью сохранившуюся станцию метро 1959 года, которая полвека была скрыта за пластиковыми щитами»
«Графическое оформление просто потрясающее. Здесь вы можете увидеть рекламу маргарина, национальной лотереи, посещения катакомб, электрических утюгов...»
«Видел вчера в Париже. Грустное зрелище»
- Не понимаю, как парень мог бросить их?! © Tochary / Twitter
Французский уличный художник латает мозаикой выбоины на тротуарах. Он известен как «хирург дорожных покрытий» и лечит раны на городских улицах с 2016 года
«Обычный обед в университетской столовой, всего € 3,30»
- Выглядит аппетитно. Один только кусок сыра у нас будет стоить как весь обед. © ArrowRobber / Reddit
«Волшебный вид из нашей комнаты во время восхода солнца»
Побит рекорд холода в Париже. В метро выросли сталактиты
Просто туалет в Дижоне
Бистро Five Guys во Франции использует эти фишки, чтобы нельзя было бесконечно подливать напиток, как в Америке
- Это действительно так. К тому времени, когда я допил свой первый напиток, дно стакана стало мокрым и вот-вот готово было отвалиться. © SnakePlisskens / Reddit
«Где-то в Лионе кто-то проснулся, вероятно, выпил кофе, съел тост, почитал газету, а затем сел и связал уютную накидку для этого поручня. Все будет хорошо, ребята. Теперь я уверен»
«Попросила мужа купить мне тампоны. Вот что он принес из магазина»
Tampon — слово французского происхождения и может обозначать не только средство гигиены, но и кусок материала, впитывающий жидкости. В данном случае это губки для металлических поверхностей (прим. AdMe.ru).
В 6 часов утра Монмартр прекрасен и безлюден
«Мои дети очень любят макароны, поэтому я точно знала, что привезти из Парижа»
Забавный факт: во Франции вам подают хлеб перед едой, а затем снова другую тарелку хлеба перед едой, а как только вы съедите свою еду, они, по-видимому, дают вам тарелку перед десертом
Стандартный французский подход к защите велосипедных дорожек — гранитный бордюр, как этот в Лионе
«Я техасец, живущий во Франции. Я зашел в кафе и заказал тако. Вот что мне отдали»
Здесь есть только женский туалет и туалет для мужчин и женщин (в каждом примерно по 5 кабинок). Это гениально, потому что так мужчины имеют доступ к 5 кабинкам, а женщины — к 10
«Это был идеальный круассан в парижском отеле»
А какие повседневные вещи во Франции удивляют вас больше всего?