20+ нюансов жизни в Норвегии, которые вводят приезжих в легкий ступор
Норвегия считается богатой, красивой и дорогой для проживания страной. Это правда: товары здесь на 55 % дороже, чем в других государствах Европы, зарплат хватает для поддержания достойного уровня жизни, а продуктивность даже при короткой рабочей неделе высокая. Местные жители умеют работать, отдыхать и наслаждаться жизнью.
AdMe.ru просмотрел видео и посты пользователей интернета, которые переехали жить в Норвегию либо родились и выросли там. Некоторые наблюдения о культуре страны стали для нас открытием.
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Общество построено на тотальном доверии. Здесь можно «арендовать» дом на выходные бесплатно, и ожидается, что вы просто вернете ключи владельцу после того, как пожили в нем.
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Совместная покупка мебели — важный шаг в отношениях. Понятие «интимность» у норвежцев отличается от такового во всем остальном мире. Здесь большим шагом в сторону сближения станет поездка в IKEA для покупки общей мебели.
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Считается оскорбительным, если за вас платят. Это касается как женщин, так и мужчин: все предпочитают независимость, и подобный жест может быть воспринят не совсем верно.
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Норвежцы очень ценят личное пространство. Они застенчивы и не любят беседы ни о чем. Для них нормально занять 2 места в автобусе, отвернуться, смотреть в окно и слушать музыку. Никогда не садитесь рядом с норвежцем в автобусе, потому что он подумает, что с вами что-то не так. Единственное исключение из этого негласного правила — если каждое место из двух парных уже занято.
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Местные жители сдержанно выражают чувства. Так как люди здесь высоко ценят личное пространство, может показаться, что они холодны. Дружбу и сострадание скандинавы выражают, например, один раз похлопав по спине: для них подобного жеста достаточно.
Типичная ситуация в транспорте: люди будут толпиться в проходе, но не сядут с кем-нибудь рядом.
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Медицинская помощь стоит дорого. Перед тем как ехать в Норвегию — неважно, в гости или на заработки, — сходите к дантисту проверить зубы либо пролечите их дома. Стоматология здесь очень дорогая.
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Пойти в аптеку и купить нужное лекарство не получится. Приобрести без рецепта можно какие-нибудь простые обезболивающие, и на этом все. Большинство скандинавов, в том числе доктора, убеждены, что 90 % проблем со здоровьем решаются посредством трех вещей: физических упражнений, рыбьего жира и парацетамола / ибупрофена.
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Скорую помощь просто так не вызовешь. Если у вас что-то болит, вас не обязательно примут в тот же день. К врачу надо записываться, и прием может состояться через 2–3 недели. Чтобы вызвать скорую, нужно быть чуть ли не при смерти, должно случиться что-то очень серьезное.
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Внутри города есть платные дороги. Например, чтобы отправиться в другой район за продуктами или на работу, нужно оплачивать проезд по этой дороге. Стоимость небольшая, но для тех, кто много ездит, такие разовые траты могут постепенно превратиться в значительную сумму.
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Норвежцы заботятся об экологии. В Осло много электромобилей, местное население активно переходит на них. Так как в качестве источника используется энергия гидроэлектростанций, данный транспорт экологически чист, насколько это возможно.
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В Норвегии короткий рабочий день. Длится он обычно с 8:00 до 15:00 или с 9:00 до 16:30. Не больше 7,5 часов в день, или 37,5 часов в неделю. Отпуск длится 5 недель.
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Лицо на фотографии для резюме должно быть жизнерадостным. Желательно, чтобы соискатель сиял улыбкой на фото и работодателю сразу же захотелось пригласить его на собеседование. Здесь не практикуют прикреплять к резюме суровое фото, как на паспорт.
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Отпускные выплачивают всегда в июне. В каком бы месяце человек ни шел в отпуск, как бы он его ни делил на части — отпускные можно получить только в июне. В остальные месяцы сотрудник получит свою обычную зарплату.
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Ручной труд высоко ценится. Все, что делается руками, щедро оплачивается. Сюда можно отнести и различные хендмейд-поделки, и работу специалистов сферы услуг: ремонт, обслуживание авто и пр.
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Норвежцы обожают уют. Они не упускают возможности создать его вокруг себя. Это касается как убранства дома, так и общественных мест. На выходных они предпочитают выбираться в горы и жить там в домиках без воды и электричества. Здесь украшают остановки общественного транспорта таким образом.
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В Норвегии дорогие продукты. Да, средняя зарплата в стране порядка € 4 000 в месяц. Официант получает около € 2 000, сантехник — € 3 500, бухгалтер — € 5 600. Но при этом расходы на еду для семьи из 3 человек могут составлять около € 180 в неделю.
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Подход местных к экономии довольно необычный. Норвежец не станет заморачиваться и просить скидку при покупке квартиры, но готов проехать несколько сотен километров в соседнюю Швецию ради бутылки вина, которая будет стоить там на $ 5–6 дешевле.
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Пластиковые бутылки здесь сдают за деньги. В магазинах предусмотрен их возврат. На таре написано, сколько денег можно получить. После использования люди приносят бутылку, техника считывает штрихкод и выписывает чек с суммой возврата. Обычно она высчитывается из следующей покупки как скидка. Также деньги можно пожертвовать в пользу благотворительных организаций. Согласно данным ООН, здесь перерабатывают 97 % пластиковых бутылок. Опыт Норвегии — один из самых эффективных в мире.
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Женщины стараются родить к определенной дате. «Планируя завести ребенка, норвежцы не будут смотреть в гороскоп. Они постараются сделать так, чтобы малыш родился до 1 сентября, чтобы получить место в детском саду. Моя коллега даже прошла несколько процедур иглоукалывания, чтобы дитя появилось немного раньше срока», — написала в своем блоге Froginthefjord.
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К детям относятся очень трепетно. Декретный отпуск длится 9 месяцев, максимум год. Потом ребенка отдают в садик. Первую неделю родитель (или оба, если есть возможность) приходит вместе с малышом, оставляет его ненадолго. Затем это время увеличивается до полного дня. Адаптация проходит без стресса, воспитатели учат мам и пап правильно прощаться с малышом, чтобы он не переживал в их отсутствие. Во всех детских садах пол теплый.
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В детских садах горячее подают довольно редко. В скандинавском садике горячим кормят 1 раз в неделю, в определенный день, например по пятницам. Для приезжих это довольно необычно.
Норвежский детский сад.
«Питание в нашем детском саду. Каждый день работник кухни (у нас ее зовут Эва) накрывает такой длинный стол, где дети выбирают еду на свой вкус. Это бутерброды. Не пугайтесь! Раз в неделю — горячее питание. Здесь все детки здоровые, упитанные и все не так страшно, несмотря на то, что им не предлагают первое, второе и компот 3 раза в день».
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В любую погоду дети много гуляют на улице. Мама с ником Tachplanet на своем Youtube-канале рассказала: «Ребенок, сидящий в луже и поливающий другого из ведерка — это нормально, ведь у обоих водонепроницаемые костюмы, и все счастливы».
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Кормить маленьких детей фастфудом считается нормой. По словам женщины, переехавшей в Норвегию и прожившей там 10 лет, многие мамы здесь с отвращением относятся к грудному вскармливанию после года. McDonald’s для них — отличное место, чтобы покормить ребенка.
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Дети спят на улице в мороз. У скандинавов есть довольно противоречивый обычай: оставлять малышей в колясках для полуденного сна на улице. Они делают это даже при минусовых температурах. Некоторые местные мамы убеждены, что так ребенок привыкает к холоду и организм лучше сопротивляется вирусам. Научной базы, подтверждающей полезность такого подхода, у этой традиции нет.
Женщина по имени Сара, переехавшая в Норвегию, рассказала, как впервые столкнулась с этой привычкой на встрече молодых мам: «Я спросила, где наши дети. Одна из женщин указала на дверь внутреннего дворика и сказала: „Они все спят снаружи“. На улице —5 °C и шел снег. Я была шокирована до глубины души: да о чем они вообще думали?! Но здесь это совершенно нормальная практика. Ребенка укутывают в шерстяное одеяло и оставляют на морозе. Я такого с дочкой еще не практиковала. Мой муж вряд ли оценит эксперимент, если я привезу ребенка с сосульками, свисающими из носа».
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Традиционно детей укладывают спать не позднее 19:00. «Дети обязательно должны лечь спать в 19:00, если не раньше. И они должны поесть в 17:00. Как можно вернуться с работы в 16:30 и успеть приготовить говядину с овощами или рыбные котлеты к 17:00? Совершенно невозможно. И почему дети должны ложиться спать так рано? Большинство родителей, которых я спрашивала об этом, не смогли дать конкретного ответа», — пишет в своем блоге Froginthefjord, которая живет и воспитывает ребенка в Норвегии.
Что в образе жизни норвежцев вы были бы рады позаимствовать, а что кажется вам странным? Как считаете, что в норвежской культуре никогда не подойдет нашему человеку?
Фото на превью Sarah / wordpress