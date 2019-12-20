20+ нюансов жизни в Норвегии, которые вводят приезжих в легкий ступор

Дети спят на улице в мороз. У скандинавов есть довольно противоречивый обычай: оставлять малышей в колясках для полуденного сна на улице. Они делают это даже при минусовых температурах. Некоторые местные мамы убеждены, что так ребенок привыкает к холоду и организм лучше сопротивляется вирусам. Научной базы, подтверждающей полезность такого подхода, у этой традиции нет.

Женщина по имени Сара, переехавшая в Норвегию, рассказала, как впервые столкнулась с этой привычкой на встрече молодых мам: «Я спросила, где наши дети. Одна из женщин указала на дверь внутреннего дворика и сказала: „Они все спят снаружи“. На улице —5 °C и шел снег. Я была шокирована до глубины души: да о чем они вообще думали?! Но здесь это совершенно нормальная практика. Ребенка укутывают в шерстяное одеяло и оставляют на морозе. Я такого с дочкой еще не практиковала. Мой муж вряд ли оценит эксперимент, если я привезу ребенка с сосульками, свисающими из носа».