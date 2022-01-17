20+ колоритных фото, которые докажут, что Нидерланды не так просты, как кажется
Нидерланды, может быть, и маленькая страна, но в ней есть известные на весь мир особенности. При ее упоминании в голове сразу возникает образ ярких тюльпановых полей, ветряных мельниц, деревянных башмаков и миллионов велосипедов. Но кроме этого тут есть еще много разных диковинок.
Мы в AdMe.ru посмотрели на Нидерланды глазами туристов и тех, кто давно живет здесь, и увидели эту европейскую страну с нетипичной стороны.
В Нидерландах можно встретить такие сплющенные дома
Просто гараж для парковки велосипедов в Нидерландах
- «В Нидерландах вообще велосипедов больше, чем людей». © watermelon_thiefer / Reddit
Этот индийский ресторан в Нидерландах выдает салфетки с греко-немецким учебным словарем
Такие сказочные граффити можно найти в Тилбурге
- «На рисунке чередуется реалистичный и мультяшный стиль, разделенные лентой». © Put-A-Bird-On-It / Reddit
В Нидерландах вдоль велосипедных дорожек установлены баки, которые позволяют выбрасывать мусор, не снижая скорости
Когда слово «ручка» понял слишком буквально. Ручка в Пассаже в Гааге
В старинном голландском городе Делфт есть скульптура, которая называется «Синее сердце Делфта»
Такие нетипичные ложки можно купить здесь в супермаркете
- «У меня есть такая. Я использую ее, когда готовлю, а не ем. Часто пользуюсь ей при приготовлении сосисок и хот-догов — лучше, чем щипцы». © THELEBANESEUNBOXER / Reddit
Знаменитый делфтский бело-голубой фарфор
В Нидерландах вам говорят, сколько калорий вы сожжете, если поедете по маршруту в объезд на велосипеде
Мусорные баки здесь носят яркие ботинки
- «На самом деле это вполне нормально в Нидерландах. Для людей здесь это своего рода хобби — делать окружение лучше, например, занимаясь подобными вещами». © ikerbeumer / Reddit
«В Голландии встретить цаплю на улице города, поблизости от воды — явление обычное»
В супермаркете есть таблички, призывающие людей сделать выбор, прежде чем открывать стеклянные двери в холодильные секции, так как это лучше для окружающей среды
«Берегите окружающую среду. Сделайте выбор, прежде чем открывать холодильник или морозильную камеру.
Спасибо!»
Нидерланды: разница в 1 неделю и 25 °С
Просто самая короткая велосипедная дорожка
- «Да я велосипеды видел длиннее, чем эта дорожка». © Nazamroth / Reddit
В Нидерландах есть первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост из стали
«Мы с друзьями случайно нашли скрытую розетку в местном парке»
«В Нидерландах у нас есть праздник под названием Cинтерклаас»
«Мы устраиваем друг для друга что-то вроде „тайного Санты“, где должны сами сделать подарок, написать стихотворение и подарить несколько конфет. Это моя собачка».
Нидерланды богаты на разного рода уличные украшения, например парящие лейки
В Утрехте есть кит, сделанный из пластикового мусора
- «Он сделан из 5 тонн пластикового мусора, который был выловлен из океана». © Bleedthebeat / Reddit
«Велосипед-мангал. Найдено мною на просторах Амстердама. К сожалению, не снял с другого ракурса, но это и правда часть велосипеда»
И конечно же, Нидерланды — это яркие поля тюльпанов
И маленькие домики вдоль канала
А вы бывали в Нидерландах? Что запомнилось больше всего?
Фото на превью Depositphotos.com, Xinniea / Reddit
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