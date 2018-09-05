20+ новых фотографий Северной Кореи, доказывающих, что до настоящих перемен еще далеко

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В последние пару лет жизнь в Северной Корее потихоньку меняется: в стране появляется все больше частных предприятий, а население обзаводится мобильными телефонами и прочими привычными для остального мира благами цивилизации. Однако говорить о существенных переменах пока еще очень рано: за пределами Пхеньяна, в котором проживает только 10-я часть всех граждан КНДР, жизнь мало отличается от той, что была 10–20 лет назад.

AdMe.ru собрал для вас фотографии, сделанные в Северной Корее в последние пару лет, и предлагает самим оценить, как живут в Стране утренней свежести во втором десятилетии XXI века.

Дом в центре Пхеньяна, украшенный традиционными для современной Северной Кореи скульптурами

Офицер следит за людьми, ожидающими военного парада, приуроченного ко Дню солнца. Праздник отмечается 15 апреля и посвящен дню рождения Ким Ир Сена

Пхеньян, апрель 2017 года. В центре — монумент идей чучхе, один из самых ярко подсвеченных объектов не только в столице, но и во всей КНДР

Семья. В Северной Корее рабочая неделя длится 6 дней, выходной приходится на воскресенье. В остальные дни дети, как правило, живут в детских садах и школах и лишь в выходной встречаются с родителями

Провинция Хамгён-Пукто, сентябрь 2017 года. За пределами Пхеньяна транспорт — большая редкость

Победитель марафона, проходившего в Пхеньяне 9 апреля 2017 года. По его словам, своими спортивными успехами он хочет порадовать лидера страны Ким Чен Ына

Вход в зоопарк в Пхеньяне. Интересно, что в зоопарке содержатся и домашние собаки разных пород. Так, например, в 2014 году туда привезли йоркширских терьеров

Военный парад 15 апреля 2017 года. Несмотря на то что большая часть бюджета страны тратится на военные нужды, нехватка средств ощущается даже во время торжественных смотров: обувь девушкам выдают только для парада, а чтобы туфли не спадали, их подвязывают шнурками

Женщины приветствуют Ким Чен Ына во время военного парада 15 апреля 2017 года. Увидеть «Блистательного товарища» на небольшом расстоянии — мечта почти каждого жителя Северной Кореи

Дети приветствуют фотографа

Рабочие отдыхают. Снимок сделан в апреле 2017 года из окна автобуса. Официальный гид вряд ли одобрил бы подобную фотосъемку

Салют в честь Дня солнца 15 апреля 2017 года

Вечерний Пхеньян, март 2018 года. Стоит отметить, что в последние годы автомобилей на дорогах столицы стало заметно больше

Школьники на отдыхе, Пхеньян, май 2018 года

Массовые танцы в честь Дня солнца 15 апреля 2018 года

Рабочие заделывают ямы в дороге по пути следования Ким Чен Ына

Дорожное движение на одной из центральных улиц Пхеньяна, 3 марта 2018 года. Управляют им, несмотря на наличие светофоров, все те же девушки-регулировщицы

Аквапарк в парке развлечений на острове Рунгра, июнь 2018 года

Жители Пхеньяна в метро читают газеты с репортажем о встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Кстати, вагоны метро были произведены в Германии в середине XX века и закуплены КНДР в 1990-х годах

Фабрика по производству шелка, Пхеньян, 21 августа 2018 года

Дети работниц шелковой фабрики в детском саду, открытом при предприятии

А что вы думаете о жизни в Северной Корее?