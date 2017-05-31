20 невероятных отелей, при виде которых пропадает дар речи

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Провести отпуск в летающей тарелке или в подводной капсуле, любуясь миром тропических рыб и кораллов, а может быть, в царстве льда или на маяке — даже сутки в любом из этих отелей станут незабываемым приключением. AdMe.ru сделал для вас подборку из 20 самых необычных отелей мира, в которых хочется оказаться прямо сейчас.

1. Attrap’Reves Альпы Верхнего Прованса, Франция

Гости этого отеля наслаждаются жизнью в пузырях из прозрачного эластичного материала, который днем не пропускает ультрафиолет, а ночью защищает от насекомых и сырости. Травяной пол и телескоп — приятные дополнения к комфорту. Внутрь комнат ведут цилиндрические коридоры. Стоимость проживания — от € 139.

2. The Manta Resort Остров Пемба, Танзания

Это была бы обычная курортная гостиница на берегу моря, если бы не один номер — плавучий домик с подводной комнатой. Underwater Room находится в 250 м от берега. На палубе экзотичной конструкции можно загорать с коктейлем в руке днем или любоваться на звезды ночью. Через огромные окна подводной спальни можно наблюдать за жизнью рифовых рыб, медуз и кальмаров. Проживание в Underwater Room — около € 1 000 в сутки, в других номерах отеля — от € 405.

3. Poseidon Undersea Resort Фиджи

Этот необычный отель включает в себя 74 номера, 25 из которых расположены под водой на глубине 15 м, а остальные построены на сваях прямо над водой. Подводные номера выполнены в виде 50-метровых капсул, соединенных между собой так называемым коридором. Отдыхая в своем номере, гости отеля могут наблюдать за жизнью морских обитателей — для этого им надо всего лишь включить специальный свет, который привлекает жителей подводного мира. Стоимость проживания в отеле составляет $15 000 за одного туриста или $ 30 000 за двоих за 7 дней (6 ночей).

4. Arctic TreeHouse Hotel Рованиеми, финская Лапландия

Арктический отель с роскошными апартаментами, расположившийся прямо под кронами деревьев. У отеля идеальная локализация для того, чтобы любоваться северным сиянием и посетить Деревню Санта-Клауса — главное рождественское направление в мире. Стоимость проживания — от € 850 за 2 суток.

5. Jumbo Stay Стокгольм, Швеция

Боинг 747—212B (Jumbo Jet), принадлежавший обанкротившейся в 2002 году шведской компании, в 2008 переделали в хостел и поставили у въезда в стокгольмский аэропорт Арланда. В нем оборудовали 29 комнат. Самый дорогой и просторный номер располагается в кабине пилотов. Из кабины пилотов открывается панорамный вид на аэропорт, из обычных номеров — вид на взлетную полосу. Стоимость размещения — примерно € 136 в сутки.

6. Skylodge Adventure Suites Урубамба, Перу

Этот необычный отель представляет собой 3 прозрачные капсулы, размещенные на высоте примерно 120 м в Священной долине Куско в Перу. Дизайн конструкции отеля позволяет наслаждаться видом на долину, которая раскинулась внизу, и пережить горное приключение. Часть приключения связана с необходимостью добраться до капсулы, взбираясь по скале или преодолевая сложный путь по горной тропе. Стоимость проживания примерно € 270 в сутки с человека (вместимость номера-капсулы — до 8 человек).

7. Sheraton Huzhou Hot Spring Resort Хучжоу, Китай

Роскошный отель необычной формы — 27 этажей выше воды и 2 ниже, чтобы создать полный овал. Входит в топ-10 самых дорогих отелей мира. Стоимость проживания в 2-местном номере — от € 200 в сутки.

8. Inntel Amsterdam Zaandam Амстердам, Нидерланды

Фасад этого отеля состоит из почти 70 сложенных домов — от коттеджей до рабочих загородных домов, которые являются типичными для Амстердама. Номера вдохновлены местной историей. Стоимость проживания в 2-местном номере — от € 130 в сутки.

9. Free Spirit Spheres Остров Ванкувер, Канада

Номера в этом отеле выполнены в виде шаров и подвешены на деревья, так что вы сможете спать в номере, который будет слегка покачиваться на ветру. Стоимость размещения — от € 155 в сутки.

10. The Boot Bed’n’Breakfast Тасман, Новая Зеландия

В самом центре красивого региона Тасман в Новой Зеландии расположен 2-этажный коттедж в форме гигантского ботинка The Boot Bed N’ Breakfast. Гостевой дом рассчитан на 2 человек и является идеальным местом для романтического отдыха. Стоимость проживания — примерно € 250 в сутки для пары.

11. Giraffe Manor Найроби, Кения

Одно из самых знаменитых зданий Найроби с великолепным садом и солнечной террасой. Главная изюминка необычного отеля — возможность провести день в компании жирафов Ротшильда, которые то и дело норовят заглянуть в предусмотрительно открытые окна и двери отеля в надежде получить щедрую порцию угощений. Стоимость проживания — от € 490 в сутки с человека.

12. ION Luxury Adventure Hotel Несьявеллир, Исландия

Расположившийся на склоне вулкана Хейнгидль, всего в 18 км от находящегося под охраной ЮНЕСКО Национального парка Тингведлир, отель словно произрастает из горы и зависает в воздухе, покоясь на клубах геотермального пара. Обилие термальных источников поблизости не только снабжает номера горячей водой, но и служит постоянным источником пара, который окутывает основание конструкции и создает иллюзию парящего здания. Стоимость проживания — от € 496 в сутки за 2-местный номер.

13. Giant Wine Barrel Room Засбахвальден, Германия

Эко-отель в Германии оригинален своими номерами в виде гигантских винных бочек с видом на виноградники. Отель расположен в уникальной местности среди холмов, поросших лесом, в деревушке, которая славится виноделием и деревообрабатывающей промышленностью. Стоимость проживания — от € 156 для 2 взрослых.

14. Treehouse Lodge Икитос, Перу

Сон под звуки дождя и пение птиц в амазонских джунглях — настоящая мечта. Гости в буквальном смысле живут на деревьях — все бунгало спрятаны в пышных кронах. Внешне домики напоминают гнезда птиц, соединенные между собой деревянными мостиками. Такое необычное размещение позволяет отдыхающим полностью слиться с дикой перуанской природой. Стоимость размещения — от € 1 238 за 2 суток на двоих.

15. Icehotel Юккасъярви, Швеция

Icehotel — настоящая ледяная жемчужина Швеции. Его неповторимый интерьер и архитектурный ансамбль ежегодно создают талантливые художники со всего мира, которые приезжают в деревню Юккасъярви, чтобы воплотить свои идеи в реальность. В оформлении ледяных номеров отеля используются светодиодные лампы, шкуры животных, картины и ледяные скульптуры. Все удобства расположены в соседнем помещении, в нескольких метрах от отеля, где также хранятся вещи постояльцев. С туристами, желающими остановиться в ледяном отеле, проводится инструктаж по проживанию в комнатах изо льда. Стоимость проживания — примерно € 578 за ночь на двоих. Более одной ночи проводить в холодном номере не рекомендуется.

16. Treehotel Харадс, Швеция

Treehotel предлагает своим постояльцам невероятно красивые номера, расположенные прямо на деревьях. В качестве жилища вы можете выбрать один из дизайнерских номеров в экологическом стиле: капсулу с панорамными окнами, гнездо огромной птицы, куб из зеркального стекла или летающую тарелку, словно зависшую в воздухе. Стоимость проживания — от € 503 на двоих.

17. Эко-отель LeapRus Кабардино-Балкария, Россия

Один из самых высокогорных отелей в мире — 3 912 м над уровнем моря. Теперь восхождение на Эльбрус может быть одновременно и экстремальным, и комфортным: на месте ночлега из крана течет горячая вода, полы подогреваются, высокоскоростной Wi-Fi, а еда — полноценный обед из 3 блюд (это при том, что на такой высоте крайне сложно готовить, закипание происходит на 80 градусах, нужно варить по несколько часов). Отель состоит из нескольких блоков, напоминающих космические капсулы. Добраться до отеля можно по канатной дороге до 3 800 м, а далее — на снегоходе прямо к дверям отеля. Стоимость проживания и питания — 7 500 ₽ в сутки с человека, место у панорамного окна (с питанием) — 8 800 в сутки.

18. Отель «Иглу, Горная территория» Поселок Начики, Россия

Экзотическая гостиница с этническим колоритом представляет собой комплекс сооружений из больших иглу (иглу — это зимнее жилище эскимосов куполообразной формы из уплотненных ветром снежных или ледяных блоков), полностью изготовленных из снега. В больших иглу оборудованы холл и бар со стойкой и ледяным камином. Иглу для проживания будут рассчитаны на двух или восьмерых постояльцев. Снежные кровати со шкурами и спальными системами, в которых будет тепло даже самым теплолюбивым девушкам и детям. Стоимость проживания — от 2 000 до 9 000 ₽ в сутки. .

19. Montana Magica Lodge Нельтуме, Чили

Этот сказочный горный домик расположен в заповеднике Уило-Уило. Снаружи отель выглядит как вулкан, и если бы не оконные проемы, то эта конструкция выглядела бы как часть лесного пейзажа. «Обезьяний» подвесной мостик на уровне средней части сооружения — единственный способ попасть внутрь. Стоимость проживания — примерно € 367 за 2 суток.

20. Société Duvetnor Квебек, Канада

Маяк, поставленный в 1862 году на реке Святого Лаврентия, был заброшен спустя 100 лет, а в 1989 возродился в качестве отеля. В этом памятнике архитектуры федерального значения всего 3 2-местных номера и общая гостиная, которые оформлены в духе прошлого века. В телескоп на башне можно наблюдать за птицами. Стоимость размещения — от $ 175 за одного человека.