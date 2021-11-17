20 путешественников рассказали о самых крышесносных лакомствах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Среди блюд мирового стритфуда, получивших самую высокую оценку потребителей, можно увидеть жареные спринг-роллы, кебаб, такос, пельмени готи и не только. Но у пользователей интернета из разных стран предпочтения свои, и они с радостью делятся этим опытом со всеми.
У нас в AdMe.ru уже текут слюнки просто от того, что мы смотрим на фотографии этих лакомств.
1. Мармелад, Япония
«Помните мармеладки в виде бургеров? Японцы пошли дальше и сделали мармеладные ингредиенты, чтобы каждый собрал себе бургер сам. Проверено: в собранном виде вкуснее, чем по отдельности».
2. Выпечка юэбин, Китай
«Пробовал на днях лунный пряник с желтком и семенами лотоса, и это было божественно вкусно. Хочется еще».
3. Хотток, Южная Корея
«Хотток — это корейская уличная еда в виде блинов. Тесто сделано из пшеничной или рисовой муки, лепешку начиняют арахисом, корицей и медом или коричневым сахаром. Просто обожаю. Сразу поела его, как только вернулась в Корею. Особенно вкусно с молоком».
4. Освежающий напиток ласси, Индия
«Если у вас есть молоко, йогурт и сахар, вы можете легко приготовить дома напиток, который часто встречается в карри-шопах. Добавьте немного лимонного сока, фрукты или ягоды, например клубнику, и смешайте их. Просто и вкусно».
5. Мясной деликатес пастрами — блюдо еврейской кухни, Нью-Йорк
«Сэндвич с пастрами — сочный, перченый, нежный, острый, вкусный».
6. «Три сокровища земли», Китай
«Ди сань сиень. Блюдо из баклажанов, жаренных с перцем и картофелем. Метод приготовления не такой, как у нас, поэтому вкус получается совсем иной. Блюдо большое, стоит рублей 200. Даже мне, дяде весом за 100 кг, вполне хватает этой порции, чтобы наесться. Еще можно заказать пиалу риса и орехового молока или ледяную колу. Экстаз гарантирован».
7. Морковный сок с мороженым, Турция
«Был скептично настроен, но это оказалось очень вкусным!»
8. Хот-доги с чеддером, моцареллой, картофелем и чернилами кальмара, Корея
9. Ролл с лобстером, Портленд, штат Мэн
«У меня сложилось ощущение, что еда будет отличной, когда вышел владелец заведения и сказал: „Ребята, мы откроемся примерно на 20 минут позже, потому что ждем, когда лобстеров привезут с пристани“».
10. Парда бирьяни из Хайдарабада, Индия
Второе блюдо из риса басмати и специй с мясом, рыбой, яйцами или овощами.
11. Картофельное пюре с сыром, Франция
«Я ел это в первый раз, определенно возьму еще!»
12. Чизкейк, Япония
«Радужный чизкейк в Токио. Это было одно из самых красивых блюд, которые я когда-либо ел».
13. Ванильно-шоколадный десерт, Польша
«Ванильная паста, покрытая шоколадом, пекан и маленький бассейн с шоколадным соусом — вот чем я наслаждался в Варшаве».
14. Тортилья, Испания
«Я съел лучшую тортилью. Удивительный вкус».
15. Спринг-роллы с соусом сатай и манго, Вьетнам
16. Брискет, Нидерланды
«Брискет и обожженная грудинка со сладким картофелем и маринованными овощами в Харлеме».
17. Бургер, Лондон
18. Завтрак, Греция
«Традиционный завтрак в Греции (я был там на отдыхе) — яйцо, хлеб со шпинатом и йогуртом. Превосходно».
19. Блюдо из полосатика, Рейкьявик, Исландия
20. Пицца в форме конуса, Португалия
Какое блюдо из тех, что вы ели, больше всех запомнилось? А какое посоветовали бы попробовать иностранцу, если бы он приехал в ваш город?