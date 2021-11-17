20 путешественников рассказали о самых крышесносных лакомствах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни

Среди блюд мирового стритфуда, получивших самую высокую оценку потребителей, можно увидеть жареные спринг-роллы, кебаб, такос, пельмени готи и не только. Но у пользователей интернета из разных стран предпочтения свои, и они с радостью делятся этим опытом со всеми.

У нас в AdMe.ru уже текут слюнки просто от того, что мы смотрим на фотографии этих лакомств.

1. Мармелад, Япония

«Помните мармеладки в виде бургеров? Японцы пошли дальше и сделали мармеладные ингредиенты, чтобы каждый собрал себе бургер сам. Проверено: в собранном виде вкуснее, чем по отдельности».

2. Выпечка юэбин, Китай

«Пробовал на днях лунный пряник с желтком и семенами лотоса, и это было божественно вкусно. Хочется еще».

3. Хотток, Южная Корея

«Хотток — это корейская уличная еда в виде блинов. Тесто сделано из пшеничной или рисовой муки, лепешку начиняют арахисом, корицей и медом или коричневым сахаром. Просто обожаю. Сразу поела его, как только вернулась в Корею. Особенно вкусно с молоком».

4. Освежающий напиток ласси, Индия

«Если у вас есть молоко, йогурт и сахар, вы можете легко приготовить дома напиток, который часто встречается в карри-шопах. Добавьте немного лимонного сока, фрукты или ягоды, например клубнику, и смешайте их. Просто и вкусно».

5. Мясной деликатес пастрами — блюдо еврейской кухни, Нью-Йорк

«Сэндвич с пастрами — сочный, перченый, нежный, острый, вкусный».

6. «Три сокровища земли», Китай

«Ди сань сиень. Блюдо из баклажанов, жаренных с перцем и картофелем. Метод приготовления не такой, как у нас, поэтому вкус получается совсем иной. Блюдо большое, стоит рублей 200. Даже мне, дяде весом за 100 кг, вполне хватает этой порции, чтобы наесться. Еще можно заказать пиалу риса и орехового молока или ледяную колу. Экстаз гарантирован».

7. Морковный сок с мороженым, Турция

«Был скептично настроен, но это оказалось очень вкусным!»

8. Хот-доги с чеддером, моцареллой, картофелем и чернилами кальмара, Корея

9. Ролл с лобстером, Портленд, штат Мэн



«У меня сложилось ощущение, что еда будет отличной, когда вышел владелец заведения и сказал: „Ребята, мы откроемся примерно на 20 минут позже, потому что ждем, когда лобстеров привезут с пристани“».

10. Парда бирьяни из Хайдарабада, Индия

Второе блюдо из риса басмати и специй с мясом, рыбой, яйцами или овощами.

11. Картофельное пюре с сыром, Франция

«Я ел это в первый раз, определенно возьму еще!»

12. Чизкейк, Япония

«Радужный чизкейк в Токио. Это было одно из самых красивых блюд, которые я когда-либо ел».

13. Ванильно-шоколадный десерт, Польша

«Ванильная паста, покрытая шоколадом, пекан и маленький бассейн с шоколадным соусом — вот чем я наслаждался в Варшаве».

14. Тортилья, Испания

«Я съел лучшую тортилью. Удивительный вкус».

15. Спринг-роллы с соусом сатай и манго, Вьетнам

16. Брискет, Нидерланды

«Брискет и обожженная грудинка со сладким картофелем и маринованными овощами в Харлеме».

17. Бургер, Лондон

18. Завтрак, Греция

«Традиционный завтрак в Греции (я был там на отдыхе) — яйцо, хлеб со шпинатом и йогуртом. Превосходно».

19. Блюдо из полосатика, Рейкьявик, Исландия

20. Пицца в форме конуса, Португалия