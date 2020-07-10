AdMe

20+ непривычных, но реально существующих вещей

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Все знают, как выглядят обыкновенные вещи вроде компьютерной мыши, степлера, упаковки чипсов или советской многоэтажки. Но, оказывается, существует компьютерная мышь со встроенным калькулятором, степлер в виде канцелярской ручки, полностью черная упаковка чипсов, а также советская многоэтажка в виде огромного кольца.

Мы в AdMe.ru отыскали еще кое-какие любопытные вещи, которые выглядят не совсем привычно.

1. Арбуз с необычайно тонкой кожурой

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© spikedays / reddit

2. Мышка со встроенным калькулятором

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© Tylenol_Dolla_Sign / reddit

3. Дома в виде кольца, Москва

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© Mos.ru / wikipedia, © Mos.ru / wikipedia

Кстати, таких домов в столице России всего 2. Они практически идентичны. Их диаметр — 155 метров, количество квартир — 913 и 936, в каждом из домов 26 подъездов. Здания были построены по экспериментальному проекту, и на деле оказалось, что минусов у такого типа строения великое множество: постоянный сильный ветер внутри двора, очень высокая слышимость, трудности с ремонтом квартир и др. Кстати, есть мнение, что всего хотели построить 5 домов в виде кольца и приурочить это дело к летним Олимпийским играм 1980 года. Но на самом деле это выдумки советских журналистов.

4. Старинный степлер, выполненный в форме ручки

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© lib2tomb / reddit

5. Гриб ксилярия многообразная, который еще называют пальцами мертвеца. Обычно он растет на гниющих пнях или деревьях

6. Этот тюбик с зубной пастой меньше коробочки tic tac

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© catsarethebest56 / reddit

7. Подобные металлические клавиатуры используются в медицинских центрах

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© Mr__Weasels / reddit

Дело в том, что на металлической поверхности бактерии быстрее гибнут. К тому же такую клавиатуру проще дезинфицировать.

8. Вы когда-нибудь видели раскладную скамейку на 6 человек?

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© iamalky / reddit

9. Так выглядит кубик Рубика со сторонами 15×15 клеток: до его сборки и после

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© MailmanTom69 / reddit

10. Номинант на звание самого короткого эскалатора. Расположен в известном универмаге Лондона Harrods

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© Swee_et / reddit

11. Перила длиной примерно 20 см

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© maybeits_maybelline / reddit

12. В Японии можно купить чипсы в полностью черной упаковке

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© idler_JP / reddit

13. В 2008–2009 годах в Зимбабве все жители были долларовыми триллионерами

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© 1shakmak / reddit

Для понимания ситуации: в 2008–2009 годах в Зимбабве была гиперинфляция, цены росли буквально по часам. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, власти постоянно печатали новые деньги, увеличивая их номинал в тысячи раз. А хлеб, кстати, мог тогда стоить 10 млрд зимбабвийских долларов.

14. Это самый большой карандаш в мире, расположен в городском музее в Сент-Луисе, США. Для масштаба рядом лежит обычный карандаш

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© manwatchingfire / reddit

15. Этот писсуар расположен в туалете садового центра

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© i124nk8 / reddit

16. Это одно дерево кешью, которое выглядит как миниатюрный лес

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© Wolfhardt / wikipedia, © Marina Almeida / flickr

17. В Норвегии в коммуне Москенес в Лофотене есть деревня с коротким и лаконичным названием — О (норв. Å)

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© Ranveig / wikipedia, © Sveter / wikipedia

18. Эти гигантские винты используют для крепления основания солнечных панелей

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© AndyTarou / reddit

19. Это зажим для галстука с функционирующим термометром

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© im_n0t_creative / reddit

20. Cамый длинный в Англии стол и скамейки для пикника, сделанные из одного куска бревна

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© mrmoustachepanda / reddit

21. Сладкая вата со вкусом соленых огурцов

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© 113Percent / reddit

22. Оказывается, существует вид пчел с голубыми полосками на брюшке, называется австралийская голубая полосатая пчела

20+ непривычных, но реально существующих вещей
© PuppidVelids / reddit, © Chiswick Chap / wikipedia

А вам попадались в жизни такие вещи, увидев которые вы непроизвольно сказали: «Ух ты, ничего себе»?

Фото на превью Mos.ru / wikipedia
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