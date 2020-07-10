20+ непривычных, но реально существующих вещей

Все знают, как выглядят обыкновенные вещи вроде компьютерной мыши, степлера, упаковки чипсов или советской многоэтажки. Но, оказывается, существует компьютерная мышь со встроенным калькулятором, степлер в виде канцелярской ручки, полностью черная упаковка чипсов, а также советская многоэтажка в виде огромного кольца.

Мы в AdMe.ru отыскали еще кое-какие любопытные вещи, которые выглядят не совсем привычно.

1. Арбуз с необычайно тонкой кожурой

2. Мышка со встроенным калькулятором

3. Дома в виде кольца, Москва

Кстати, таких домов в столице России всего 2. Они практически идентичны. Их диаметр — 155 метров, количество квартир — 913 и 936, в каждом из домов 26 подъездов. Здания были построены по экспериментальному проекту, и на деле оказалось, что минусов у такого типа строения великое множество: постоянный сильный ветер внутри двора, очень высокая слышимость, трудности с ремонтом квартир и др. Кстати, есть мнение, что всего хотели построить 5 домов в виде кольца и приурочить это дело к летним Олимпийским играм 1980 года. Но на самом деле это выдумки советских журналистов.

4. Старинный степлер, выполненный в форме ручки

5. Гриб ксилярия многообразная, который еще называют пальцами мертвеца. Обычно он растет на гниющих пнях или деревьях

6. Этот тюбик с зубной пастой меньше коробочки tic tac

7. Подобные металлические клавиатуры используются в медицинских центрах

Дело в том, что на металлической поверхности бактерии быстрее гибнут. К тому же такую клавиатуру проще дезинфицировать.

8. Вы когда-нибудь видели раскладную скамейку на 6 человек?

9. Так выглядит кубик Рубика со сторонами 15×15 клеток: до его сборки и после

10. Номинант на звание самого короткого эскалатора. Расположен в известном универмаге Лондона Harrods

11. Перила длиной примерно 20 см

12. В Японии можно купить чипсы в полностью черной упаковке

13. В 2008–2009 годах в Зимбабве все жители были долларовыми триллионерами

Для понимания ситуации: в 2008–2009 годах в Зимбабве была гиперинфляция, цены росли буквально по часам. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, власти постоянно печатали новые деньги, увеличивая их номинал в тысячи раз. А хлеб, кстати, мог тогда стоить 10 млрд зимбабвийских долларов.

14. Это самый большой карандаш в мире, расположен в городском музее в Сент-Луисе, США. Для масштаба рядом лежит обычный карандаш

15. Этот писсуар расположен в туалете садового центра

16. Это одно дерево кешью, которое выглядит как миниатюрный лес

17. В Норвегии в коммуне Москенес в Лофотене есть деревня с коротким и лаконичным названием — О (норв. Å)

18. Эти гигантские винты используют для крепления основания солнечных панелей

19. Это зажим для галстука с функционирующим термометром

20. Cамый длинный в Англии стол и скамейки для пикника, сделанные из одного куска бревна

21. Сладкая вата со вкусом соленых огурцов

22. Оказывается, существует вид пчел с голубыми полосками на брюшке, называется австралийская голубая полосатая пчела