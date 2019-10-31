20+ неповторимых объектов, которые можно увидеть на Google Maps

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В 2005 году компания Google запустила картографический сервис под названием Google Maps. Благодаря этим картам миллионы людей могут «путешествовать» по всему миру, не выходя из дома. А еще находить уникальные объекты, которые с земли кажутся ничем не примечательными. Например, лес в форме гитары, гигантскую надпись из бутылок Coca-Cola или огромные древние узоры, происхождение которых не всегда точно известно.

AdMe.ru с помощью Google Maps долго изучал поверхность нашей планеты и обнаружил более 20 объектов, которые каждому захочется разглядеть подробнее. И вы сможете это сделать. К слову, среди найденных нами мест немало геоглифов — нанесенных на поверхность земли фигурных узоров большого размера.

Самолет в лесу

Бывший американский инженер Брюс Кэмпбелл в 2003 году приобрел у греческой авиакомпании Olympic Airways списанный пассажирский самолет Boeing 727. Мужчина заказал его доставку в лес, растущий в сельской местности Хилсборо, штат Орегон, США, и переделал лайнер под жилье. В самолете пенсионер живет уже более 16 лет и часто проводит экскурсии по своему дому. Кстати, вот как жилище выглядит на картах Google.

Надпись «2000»

19 лет назад, в честь наступления нового тысячелетия, вдоль шоссе в Онтарио, Канада, были высажены деревья в виде надписи «2000». Вот как это выглядит с высоты птичьего полета.

Надпись «Ленину 100 лет»

В 1970 году в СССР масштабно отмечалось 100-летие В. И. Ленина. В честь этого события как минимум в четырех разных местах особым образом были высажены деревья, образующие собой текст «Ленину 100 лет». На фото выше — лесопосадка, которая находится в Курганской области России. Для создания объекта было высажено примерно 40 тыс. саженцев. Высота букв — 80 м, длина всей надписи около 600 м. Вот как она выглядит на картах Google. Кстати, на всей территории бывшего СССР существует более 50 подобных посланий с разными текстами («50 лет СССР», «ПОБЕДЕ — 60», «Октябрю 50 лет» и т. п.). Одни композиции уже заросли, другие отлично читаются с высоты.

Гигант из пустыни Атакама

В пустыне Атакама в Чили (неподалеку от поселения Уара) расположен огромный геоглиф, который считается крупнейшим доисторическим антропоморфным рисунком в мире. Его длина — 119 м, возраст оценивается в 3 000–3 500 лет. Изображение называют «Тарапака». Кто именно изображен, ученые не могут понять. Создатели этого объекта неизвестны. Вот как он выглядит со спутника.

Рисунки в пустыне Наска

На плато Наска, что в южной части Перу, расположена группа огромных геометрических и фигурных знаков, названных линиями Наски. Всего на плато обнаружены примерно 30 рисунков (птицы, обезьяна, паук, цветы и др.), около 700 геометрических фигур (треугольники, трапеции), около 100 спиралей и почти 13 тыс. линий и полос. Их происхождение достоверно не известно. Ученые полагают, что к созданию этих узоров приложили руки представители цивилизации Наска, населявшей плато до II века н. э. Подробнее рассмотреть эти загадочные рисунки можно здесь.

Гигантское гоночное кольцо

В Италии, в 20 км от города Нардо, расположен идеально круглый испытательный трек для спортивных автомобилей. Его построила компания Fiat, но потом выкупила Porsche. Длина трассы — 12,8 км, она имеет такой наклон, что гонщикам даже не нужно поворачивать руль. Подробнее кольцо можно рассмотреть на Google Maps.

Лев на склоне холма в Англии

На территории Уипснейдского зоопарка на пологом склоне холма находится фигура льва, созданная в 1933 году. Длина композиции — 147 м, она была сделана путем очистки верхнего слоя земли и обнажения мелового слоя. В 2017–2018 годах 86-летний памятник был отреставрирован: его засыпали новым слоем мела, которого понадобилось более 800 т. На картах Google лев выглядит так.

Надпись из бутылок Coca-Cola

Недалеко от города Арика в Чили на одном из холмов выложен огромный знак Coca-Cola. Он был сделан в 1986 году и приурочен к 100-летию компании. Для создания надписи использовали 70 тыс. пустых стеклянных бутылок. Размеры композиции — 120 на 50 м. Детально рассмотреть этот объект можно на Google Maps.

Флаг Турции

На склоне горы Пентадактилос, находящейся на территории Турецкой Республики Северного Кипра, распростерся огромный флаг Турции. Его длина почти 500 м, а ширина — 225 м. Слева от него выложена фраза первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка: «Я горжусь, что родился турком». Вот как выглядит флаг на картах Google.

Остров в озере на острове в озере на острове

В северной части Филиппинского архипелага на острове Лусон есть озеро Тааль. В этом озере есть вулканический остров, на котором расположено собственное озеро. А в нем есть маленький островок под названием Вулкан-Пойнт. В подробностях это уникальное место можно рассмотреть на Google Maps.

Андский канделябр

Недалеко от города Писко в Перу на песчаном грунте создан рисунок канделябра (Las Tres Cruces — «Три Креста», как его называли местные жители). Геоглиф выкопан в прибрежном склоне, состоящем из уплотненного песка. Стенки канав обложены камнем. Размер рисунка — 128 на 74 м. Кто и для чего его создал, ученые не знают, но полагают, что возраст этого геоглифа не менее 2 200 лет. Вот как он выглядит со спутника.

Лесная гитара

Аргентинский фермер Педро Мартин Урета потратил годы, чтобы вырастить лес в память о своей жене. Она сама мечтала создать лесную композицию необычной формы, но рано умерла от аневризмы головного мозга. Мужчина высадил более 7 000 деревьев, причем таким образом, чтобы с высоты они напоминали огромную гитару. Ее длина составляет 1 100 м. Вот как этот лес выглядит со спутника.

Аризонский кратер

Этот кратер возник примерно 50 тыс. лет назад после падения за Землю 50-метрового метеорита. По подсчетам, его вес достигал 300 тыс. т, а летел он со скоростью 45–60 тыс. км/ч. Взрыв от падения был в 3 раза мощнее взрыва Тунгусского метеорита. Аризонский кратер — единственный из всех известных, который сохранил свой почти первозданный вид. Он представляет из себя гигантскую земляную чашу диаметром 1 219 м, глубиной 229 м. Край кратера возвышается над равниной на 46 м. Полюбоваться им можно на Google Maps.

Человек Марри

Человек Марри (Marree Man, также Гигант Стюарта) — современный геоглиф, созданный на плато Финнис Спрингс в Южной Австралии. Достоверно установить обстоятельства его возникновения до сих пор не удалось. Его считают самым большим геоглифом на Земле: «рост» Маррийского человека — 2,7 км, линии фигуры имеют ширину 10–35 м и глубину 20–30 см. Подробнее рассмотреть объект можно на картах Google. Человека Марри случайно обнаружил пилот чартерного рейса Трек Смит, когда 26 июня 1998 года летел в Марри из Кубер-Педи. Фигура подвергается эрозии и постепенно исчезает, однако из-за засушливого климата этот процесс будет долгим. Снимок ниже сделан в 1998 году с помощью аэрофотосъемки.

Нефтяные месторождения в Аргентине

В Аргентине добыча нефти и газа ведется в провинциях Неукен, Рио-Негро, Мендоса, Чубут, Санта-Крус, Огненная Земля. На фото выше показаны нефтяные месторождения в провинции Рио-Негро. Вот, кстати, как они выглядят вблизи.

Самый большой бассейн в мире

В Чили в Альгарробо расположен частный курорт Сан-Альфонсо-дель-Мар. Он известен тем, что там находится самый большой бассейн в мире. Длина бассейна — 1 013 м, глубина около 3 м, площадь — 8 га. Вот как он выглядит со спутника.

Большие губы в пустыне

В Судане в провинции Западный Дарфур есть созданные природой холмы, которые с высоты птичьего полета напоминают гигантские губы. Их длина более километра, а ширина — 400 м. Вот как они выглядят со спутника. Кстати, сейчас вокруг этих холмов растительности прибавилось, а 6–8 лет назад можно было увидеть несколько иную картину — как на нижнем фото.

Затонувший корабль

В 1981 году гонконгское грузовое судно Primrose село на мель у берегов Северного Сентинельского острова. Спустя пару дней моряки обратили внимание, что местные аборигены готовят лодки и копья. А так как на море бушевал шторм, спасти экипаж судна как можно скорее было невозможно. В итоге моряков смогли забрать с помощью вертолетов после того, как шторм стих. Вот так корабль выглядит сейчас со спутника. Напомним, на этом острове проживает племя, которое напрочь отказывается идти на контакт с цивилизованным обществом.

Озеро в форме человека

На просторах штата Сан-Паулу, Бразилия, можно встретить рукотворное озеро, сделанное в форме человека. Его длина — 140 м. Вот как оно выглядит на Google Maps.

Великан из Серн-Эббас

На склоне холма близ деревни Серн-Эббас в Дорсете, Англия, находится гигантская фигура обнаженного мужчины с огромной дубиной в руке. Размеры геоглифа — 55 на 51 м. Объект сделан в виде траншей, вырытых на глубину 30 см, в результате чего оголился мел. Происхождение и возраст фигуры до конца не выяснены. Известно лишь, что первые упоминания об этом геоглифе появляются в середине XVIII века. Вот как он выглядит на картах Google. В целом на территории Великобритании можно найти еще несколько геоглифов, напоминающих людей, а также более 20 фигур лошадей.

Символ из деревьев

Этот странный знак из деревьев находится недалеко от города Флорида, что в Уругвае. Точную информацию об этом символе мы, к сожалению, не нашли. По одной версии, эти деревья высадили примерно 60 лет назад фермеры — владельцы крупного рогатого скота. По другой, это ритуальное обозначение сосуда, содержащего эликсир вечной жизни. Вот как он выглядит на картах Google.