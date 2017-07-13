20+ нелепых причин, из-за которых пограничник может арестовать вас

20+ нелепых причин, из-за которых пограничник может арестовать вас

Самое неприятное — когда неожиданно вас останавливают на границе, и долгожданный отпуск превращается в кошмар.

AdMe.ru собрал пару десятков необычных причин, по которым вам могут запретить въезд в ту или иную страну. Будьте аккуратны!

Проблемы с документами

Пока компьютер проверяет подлинность данных в документах, пограничник внимательно сравнивает фотографию с вашим лицом. Цветные линзы и накладные усы вряд ли смутят опытного специалиста, а вот пластические операции или последствия визита к стоматологу могут стать поводом для задержки для дальнейшей более тщательной проверки.

Неожиданные проблемы с багажом

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)  

Перед поездкой стоит внимательно ознакомиться с правилами таможни, чтобы заранее знать о необычных запретах для каждой отдельной страны, из-за которых у вас могут конфисковать багаж, не пустить в страну и даже отправить за решетку.

Фото на превью Universal Pictures, depositphotos

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