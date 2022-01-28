20+ доказательств того, что поездка в Грецию может обернуться тонной фоток в телефоне и вагоном уморительных баек

Многие из нас еще со школьных времен твердо усвоили, что Греция — это большая археологическая площадка, по которой раньше бегали герои древних мифов. Но те, кто приезжает сюда на отдых или переселяется насовсем, сразу же понимают, что жизнь в этой стране куда ярче и насыщеннее. Например, здесь можно отдыхать на пляжах Бали, чесать за ухом чрезвычайно фотогеничных котиков, а если особенно повезет, то даже играть в снежки.

Мы в AdMe.ru несколько раз пересмотрели эти фото и поняли, что тоже не прочь отправиться в подобное путешествие. Тем более, если судить по историям из бонуса к статье, нас там ждут незабываемые приключения.

В горах бывает непросто воспользоваться мобильной связью. Но люди не сдаются

В Греции запросто можно отдохнуть на Бали. Это такой поселок на Крите. Здесь целых 4 пляжа, а к самому дальнему даже ходит экскурсионный паровозик

Обычная улица на острове Итака. Даже не скажешь, что, судя по мифам, тут когда-то жил Одиссей

«Поехали на остров Родос. Я решила фотографировать всех котиков на своем пути, и вот что получилось»

Вот какие картины продают на одном из греческих рынков

Кажется, тут чье-то рыбное место

Та самая гора Олимп

Спорим, что по этим булыжникам ходило не одно поколение греков

«В Салониках, где я живу, каждую зиму идет снег, но обычно он тает за несколько дней»

А в этом городке, кажется, снега не ждали

Смотрите, какие деньги были тут раньше

Представляю, покупаешь оливковое масло и достаешь 5 таких штук. © OhLawdDat*** / Reddit

К Новому году тут пекут василопиту с сюрпризом. Тот, кому достается такой ломоть сразу понимает, что год будет удачным

В Греции под слоем одной древней мозаики может скрываться другая — еще более древняя

«Посмотрите, какую чайку я поймала в кадр на морской прогулке около горы Афон»

Вот так выглядит центр Афин в 5 минутах от Акрополя

«Продукты русской кухни» в Греции

А вот чем местные жители угощают друг друга на Рождество

Суровые греческие качели

«Сегодня побывал в историческом месте. Коринфский канал соединяет заливы Эгейского и Ионического морей. А сейчас над ним обустроили вышку для банджи-джампинга»

Знакомьтесь: скамейка на горе Энос. Фантастический вид с высоты около 1,5 км

Здесь запросто могут припарковаться в час пик посреди дороги и уйти в магазин

Местные жители — настоящие эстеты

Бонус: поездка в Грецию — это всегда приключение

Были на Крите в аквапарке. Наплавались, едем обратно. Остановились у крошечной кафешки. Стульчики домашние, цветочки, бабушка такая светлая, солнечная. Детей по головкам погладила, нам поулыбалась. Но потом мы увидели, что нам принесли поесть... Все размороженное и пересушенное, в лужах прогорклого фритюра . Почти все на столе так и оставили. Солнечная бабушка долго щурилась нам вслед и сверкала зубом из желтого металла. Улыбалась она или открыто хохотала над нами, было непонятно — солнце било в глаза, хотелось есть и «Мезима». © Koteggg / Pikabu

. Почти все на столе так и оставили. Солнечная бабушка долго щурилась нам вслед и сверкала зубом из желтого металла. Улыбалась она или открыто хохотала над нами, было непонятно — солнце било в глаза, хотелось есть и «Мезима». © Koteggg / Pikabu Взяли в 2009-м машину в Греции и поехали в глухомань. Хотели заснять черепаху рядом с дорогой, сдали назад и провалились колесом в канаву на обочине (ее видно не было, там трава двухметровая из оврага росла). Машина — хоть и джип полноприводный, но ехать отказалась. И тут мимо проезжает грек — широкоплечий потомок Геракла. Выдернул нас, от денег напрочь отказался. Общались жестами, как могли выразили ему спасибо. © Warrior*** / Pikabu

Были на Крите, остановились возле участка, где росли деревья с апельсинами и лимонами. Попросили хозяина продать нам немного фруктов. Он повел нас вглубь сада, сорвал фрукты и отдал нам просто так. Сказал, что у нас дети и денег с нас он не возьмет. Тогда мы решили, что в следующие поездки будем брать с собой сувениры из дома, чтобы дарить таким добрым и отзывчивым людям. © Katerinushkinja / Pikabu