20+ крутых случайных находок, которыми похвастались пользователи сети

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Наверняка каждый из вас когда-то в жизни находил что-нибудь неординарное, то, что хотелось запечатлеть на фото и потом показывать всем вокруг, будь то камень в форме сердца или клубника размером с кулак. Но героям нашей подборки повезло чуть больше: они обнаружили поистине редкие вещи, например половину лодки в глухом лесу или 30-летний калькулятор размером с визитку.

Мы в AdMe.ru считаем, что подобные крутые штуки может обнаружить каждый — стоит лишь внимательнее смотреть по сторонам, а еще заглянуть на чердак деревенского дома бабушки.

«В горах нашла старую бутылку с мини-экосистемой внутри»

«Я нашел балансирующие валуны, напечатанные на купюре достоинством в 1 000 зимбабвийских долларов»

Эти винтажные обои на космическую тему были обнаружены в старом фермерском доме под 3 слоями других обоев

«Нашла мутировавшую маргаритку»

Кстати, на фото выше запечатлен относительно редкий случай аномального роста растений, который проявляется в виде нежелательных деформаций. Этот процесс называется фасциацией.

«Нашел газету, в которой было объявлено, что Елизавета стала королевой»

«Нашел этих маленьких крольчат, когда выгуливал собаку»

«Нашел листочек, который выглядит как стрелочка»

«В лесу мы нашли лодку. Точнее, ее половину»

«Нашли сосновую шишку, похожую на цветок камелии»

«Я нашел отцовский калькулятор. Он размером с кредитную карту, сделан в 1986 году»

«На заднем дворе нашли гигантский гриб-дождевик. И он оказался очень вкусным»

Кто-то сделал из этого огромного камня голову динозавра

«Мои родители нашли картошку в форме сердца»

«Я нашел камень в камне»

«Нашел гнездо колибри, построенное на сосновой шишке»

«Нашел металлическую бутылку Coca-Cola, приуроченную к сезону цветения сакуры в Японии»

«Нашла мандарин в мандарине»

«Я нашел эту старую лампочку в доме моих бабушки и дедушки. Она сделана в 1902 году и до сих пор в рабочем состоянии»

«В местном супермаркете нашла морскую звезду, которая лежала в упаковке с креветками»

«Наткнулся на гигантскую корзину для белья»

«Нашел этот старый калькулятор на чердаке дома моей прабабушки»

«Когда был во Франции, нашел римскую монету из бронзы, отчеканенную во времена правления императора Константина I (306–337 гг.)»

А вы находили что-нибудь из ряда вон выходящее? Что это был за предмет?