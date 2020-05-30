20+ противоречивых деталей жизни в Корее, от которых у туристов округляются глаза

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Корея — это не самое популярное место для отдыха по сравнению с соседними азиатскими странами — Китаем или Японией. Возможно, именно поэтому жителям удалось сохранить свои уникальные традиции и правила жизни. И они хоть и удивляют приезжих, но местные и знать не знают, что можно жить по-другому. Фотографии и твиты отдыхающих как нельзя лучше отражают местный быт. По ним о жизни в далекой азиатской стране можно узнать все и даже больше.

Мы в AdMe.ru взглянули на жизнь в Корее глазами туристов, которым посчастливилось там побывать. Каждый из них обратил внимание на совершенно разные вещи. И когда все эти тонкие наблюдения собираются воедино, то вырисовывается весьма любопытная картина. А в качестве бонуса предлагаем оценить, каково это — иметь в городских джунглях гигантский аквариум с кусочком моря.

1. «Пока я была в Корее, я каждый день отправляла родителям фотографии еды из школьной столовой. Потому что я была от нее просто в шоке!»

2. «Перед 10-часовым перелетом мама 4-месячного малыша раздала всем пассажирам это. В качестве извинений, что ее ребенок будет плакать»

Надпись на бумаге: «Привет! Я Джунву, мне 4 месяца. Я лечу в США с моей мамой и бабушкой к тете. Я немного нервничаю, так как это мой первый полет, поэтому я могу плакать и наводить много шума. Я постараюсь вести себя тише, но не обещаю. Пожалуйста, извините меня. Моя мама приготовила этот пакетик для вас — там конфеты и беруши. Воспользуйтесь ими, если я буду шуметь. Наслаждайтесь поездкой. Спасибо!»

3. Во время выпускного экзамена у школьников в стране соблюдают абсолютную тишину

4. «Корея настолько безопасная страна, что можно оставить вещи и не бояться, что их уведут»

«Идет школьник, а в сетчатом кармане рюкзака — портмоне. Другой заснул в метро с телефоном в руках, деньги торчат из кармана. Рядом сидела женщина, она бережно вынула телефон из рук и положила в карман подростку, а деньги просунула вглубь кармана. Он лишь на секунду открыл глаза — и дальше спать». © AlfiyaJ / Pikabu

5. «В магазине нашел упаковку бананов с разной степенью зрелости. Это сделано специально для того, чтобы можно было есть их в течение нескольких дней — и они не испортились»

6. «Здесь билеты в кино потрясают своей красотой»

7. «А вот и сам кинотеатр»

8. «Вместе с чипсами и снеками продаются такие вот напальчники. Это чтобы руки не пахли после еды»

9. «„З“ — забота. Если вы в Корее припаркуете машину в месте, где проводятся ремонтные работы, то ваше авто оденут вот в такой пакет»

10. «В общественном транспорте к стеклам приклеены вот такие „подушки“. Можно упереться головой и комфортно спать»

11. «Только что мой двоюродный брат прислал мне это фото с Южной Кореи. Так они пропагандируют здоровый образ жизни»

Надпись на белом фоне: «Спортзал в повседневной жизни».

12. «Из-за низкого уровня рождаемости школы в Южной Корее позволяют поступать туда неграмотным бабушкам, чтобы они могли научиться читать»

13. «В вагоне метро в Сеуле есть мини-библиотека»

14. «Странно, но мой заказ в „Бургеркинге“ принесли со свежим помидором»

15. «Я был в Сеуле во время сезона дождей, и я сделал фотографию ночного города»

16. Корейцы ненавидят холод, поэтому на остановках начали устанавливать умные скамейки с подогревом

Надпись на скамейке: «Если сядешь, то согреешься».

17. «Тренд из мира мужской моды — наклейки на мужские соски. Чтобы не просвечивали, значит, через тонкую ткань футболки»

18. Сложно соответствовать идеалу корейской красоты

19. «Гуляя зимним утром в небольшом городе Уончу, я увидела такую картину. «Неужели пожар?’’ - первая необдуманная мысль. Но cтранная машина оказалась грузоперевозочной»

«Грузчики спускали коробки с вещами, а также мебель через балкон. Быстро и удобно, скажу я вам. Лифт не занят, спина не болит. Вещи тоже не страдают при спуске по лестнице».

20. «Вы покупали у бабушек семечки? Ну, а здесь так продают тушеных личинок шелкопряда. 2 000 вон (около $ 2) за стакан. По вкусу как фасоль, по запаху... Воняют, короче»

21. «Корея мне запомнилась забавными шапками с козырьками от солнца. Изнутри как через солнечные очки все видно, снаружи ты сварщик»

22. «Помимо услуг типа «муж на час», в Южной Корее предлагают «крутого дядю»

«Для этого нанимают сурово выглядящего мужчину, желательно с татуировками, который притворяется дядей вашего ребенка. Он сопровождает школьника, чтобы того больше не задирали одноклассники». © y4astkoviu / Pikabu

Бонус: в Сеуле установили невероятный экран. Внутри него бьется о стены весьма реалистичная штормовая волна. Однако это 3D-иллюзия

Огромный медиафасад размером 80,1 м в ширину и 20,1 м в высоту является популярной площадкой для рекламы наиболее уважаемых корейских брендов, а также для демонстрации клипов известных исполнителей.

Какие особенности жизни в Корее вы бы хотели увидеть в вашей стране?