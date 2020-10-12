20 крутых находок, которыми похвастались пользователи Google Maps
Чтобы стать фотографом Google Maps, надо опубликовать 50 панорам, после чего вам будет предложено присоединиться к программе «Местные эксперты». Ну а потом отправляйтесь на поиск неизвестных мест в родном городе и области, учитесь вести съемку на ходу и добавляйте полезную информацию.
Мы в AdMe.ru соскучились по поездкам и благодарны фотографам, которые делают возможными виртуальные путешествия. А отдельное спасибо от редакции тем, кому удается отыскать настоящие жемчужины — кадры, показывающие нечто настолько странное, что не сразу веришь своим глазам.
В Аргентине обнаружена интересная ведьма
Утки выстроились в очередь, чтобы поплавать в пруду. Йоханнесбург, Южная Африка
Человек-паук обнаружен на крыше в Японии
Прежде чем погрузиться под воду, подумайте о том, кого можете там встретить, и решите: оно вам надо?
В Боливии человек в костюме зебры переходит дорогу. Ничего необычного
На острове Южная Георгия тюлень нашел давно потерянного друга
«Google Street View размыл морду моей лошади»
Люди в цветных защитных костюмах в Норильске
Цветные человечки сперва навели всех на мысль о нашествии телепузиков. Предполагается, что это сотрудники Google, одетые в цвета логотипа компании — красный, желтый, синий и зеленый.
Все этапы жизни Кириллов
Когда прямо из космоса можешь увидеть настоящий дзен
«Нашли, по-видимому, самый быстрый автобус из существующих на земле — из Сиэтла в Киргизию и обратно всего за 47 минут»
Очень странное кафе в Токио
«При приближении наткнулся на кошачью банду»
«Нашел это сегодня на Google Maps на острове Готланд в Швеции. Я погуглил и увидел несколько новостей об этом. Оказалось, фермер хотел сделать сюрприз своей жене, оставив гигантское признание в любви на болоте»
«Мы с женой празднуем золотую свадьбу в следующем году, и это должно было стать для нее сюрпризом, — говорит Ларс Якоби, на ферме которого и находится болото. — Три острова символизируют нашу давнюю дружбу и любовь. Это должно было быть тайной». Жена фермера Анн-Мари не расстраивается, что подарок рассекретили: «Мы повеселились, когда поняли, что люди это заметили. В конце концов, это добрые и хорошие новости, которых сегодня так не хватает».
Просмотр улиц — очень удобная функция...
«Почему ты такой серьезный?»
Это авто в городе под Брэдфордом в Англии выглядит немного крипово
Чем только люди не занимаются
На Курильском озере медведь довольно хорошо проводит время
Удавалось ли вам найти на Google Maps что-нибудь интересное?