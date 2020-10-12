20 крутых находок, которыми похвастались пользователи Google Maps

Чтобы стать фотографом Google Maps, надо опубликовать 50 панорам, после чего вам будет предложено присоединиться к программе «Местные эксперты». Ну а потом отправляйтесь на поиск неизвестных мест в родном городе и области, учитесь вести съемку на ходу и добавляйте полезную информацию.

Мы в AdMe.ru соскучились по поездкам и благодарны фотографам, которые делают возможными виртуальные путешествия. А отдельное спасибо от редакции тем, кому удается отыскать настоящие жемчужины — кадры, показывающие нечто настолько странное, что не сразу веришь своим глазам.

В Аргентине обнаружена интересная ведьма

Утки выстроились в очередь, чтобы поплавать в пруду. Йоханнесбург, Южная Африка

Человек-паук обнаружен на крыше в Японии

Прежде чем погрузиться под воду, подумайте о том, кого можете там встретить, и решите: оно вам надо?

В Боливии человек в костюме зебры переходит дорогу. Ничего необычного

На острове Южная Георгия тюлень нашел давно потерянного друга

«Google Street View размыл морду моей лошади»

Люди в цветных защитных костюмах в Норильске

Цветные человечки сперва навели всех на мысль о нашествии телепузиков. Предполагается, что это сотрудники Google, одетые в цвета логотипа компании — красный, желтый, синий и зеленый.

Все этапы жизни Кириллов

Когда прямо из космоса можешь увидеть настоящий дзен

«Нашли, по-видимому, самый быстрый автобус из существующих на земле — из Сиэтла в Киргизию и обратно всего за 47 минут»

Очень странное кафе в Токио

«При приближении наткнулся на кошачью банду»

«Нашел это сегодня на Google Maps на острове Готланд в Швеции. Я погуглил и увидел несколько новостей об этом. Оказалось, фермер хотел сделать сюрприз своей жене, оставив гигантское признание в любви на болоте»

«Мы с женой празднуем золотую свадьбу в следующем году, и это должно было стать для нее сюрпризом, — говорит Ларс Якоби, на ферме которого и находится болото. — Три острова символизируют нашу давнюю дружбу и любовь. Это должно было быть тайной». Жена фермера Анн-Мари не расстраивается, что подарок рассекретили: «Мы повеселились, когда поняли, что люди это заметили. В конце концов, это добрые и хорошие новости, которых сегодня так не хватает».

Просмотр улиц — очень удобная функция...

«Почему ты такой серьезный?»

Это авто в городе под Брэдфордом в Англии выглядит немного крипово

Чем только люди не занимаются

На Курильском озере медведь довольно хорошо проводит время