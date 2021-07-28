20+ крутых мест на нашей планете, которые стоит посетить, пока еще дышишь
Сегодня можно найти множество подборок завораживающих фото, топов достопримечательностей и рекомендаций по посещению туристических мест. Мы знаем их почти наизусть, и, казалось бы, нас уже ничем нельзя удивить. Но наша планета хранит в себе еще немало неизведанного.
Мы в AdMe.ru хотим показать вам снимки впечатляющих и редких мест на Земле, глядя на которые чувствуешь пылкое желание посетить их.
Водопад «Семь сестер» (Норвегия)
Лавертеццо (Швейцария)
Озеро Хиллиер (Австралия)
- Я была здесь! Я знала, чего ожидать, еще до приезда сюда, но все равно была поражена. © elinoranjelicajane / Reddit
Стринеэльва (Норвегия)
Амальфитанское побережье (Италия)
Деревня Эз (Франция)
- При взгляде на подобные фотографии я всегда задумываюсь о людях, которые там живут. © rngal3 / Reddit
Озеро Эшинен (Швейцария)
- Я так завидую этим коровам! © CrackersDoMatter / Reddit
Кольмар (Франция)
Ломбард-стрит (Сан-Франциско, США)
«Небесные врата» (Китай)
Мраморные пещеры (Чили)
Храм Кайласанатха (Индия)
«Дорога гигантов» (Северная Ирландия)
Пещера светлячков (Новая Зеландия)
«Цветение протомолекулы».
Озеро Колкулан (Киргизия)
- Я живу в Киргизии, но такое мне до сих пор видеть не доводилось. © 1Pengor1 / Reddit
Скала «Расколотое яблоко» (Новая Зеландия)
«Этот камень раскололся под воздействием природных сил».
Моркоте (Швейцария)
Национальный парк Глейшер (США)
Ледяная пещера (Береговой хребет, Канада)
- Напоминает мне сцену из мультика «Ледниковый период». © Qmbia / Reddit
Драконовы деревья (Сокотра, Йемен)
Водохранилище Пауэлл (США)
Виста Ридж (США)
- Выглядит так, будто художник не успел закрасить стволы деревьев. © iserdalko / Reddit
А какие места, которые вы посетили, произвели на вас наиболее сильное впечатление?
Фото на превью Jean-Paul Ferrero / ardea.com / East News
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