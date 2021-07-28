20+ крутых мест на нашей планете, которые стоит посетить, пока еще дышишь

Сегодня можно найти множество подборок завораживающих фото, топов достопримечательностей и рекомендаций по посещению туристических мест. Мы знаем их почти наизусть, и, казалось бы, нас уже ничем нельзя удивить. Но наша планета хранит в себе еще немало неизведанного.