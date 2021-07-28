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20+ крутых мест на нашей планете, которые стоит посетить, пока еще дышишь

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Сегодня можно найти множество подборок завораживающих фото, топов достопримечательностей и рекомендаций по посещению туристических мест. Мы знаем их почти наизусть, и, казалось бы, нас уже ничем нельзя удивить. Но наша планета хранит в себе еще немало неизведанного.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам снимки впечатляющих и редких мест на Земле, глядя на которые чувствуешь пылкое желание посетить их.

Водопад «Семь сестер» (Норвегия)

Лавертеццо (Швейцария)

Озеро Хиллиер (Австралия)

  • Я была здесь! Я знала, чего ожидать, еще до приезда сюда, но все равно была поражена. © elinoranjelicajane / Reddit

Стринеэльва (Норвегия)

Амальфитанское побережье (Италия)

Деревня Эз (Франция)

  • При взгляде на подобные фотографии я всегда задумываюсь о людях, которые там живут. © rngal3 / Reddit

Озеро Эшинен (Швейцария)

Кольмар (Франция)

Ломбард-стрит (Сан-Франциско, США)

«Небесные врата» (Китай)

Мраморные пещеры (Чили)

Храм Кайласанатха (Индия)

«Дорога гигантов» (Северная Ирландия)

Пещера светлячков (Новая Зеландия)

«Цветение протомолекулы».

Озеро Колкулан (Киргизия)

  • Я живу в Киргизии, но такое мне до сих пор видеть не доводилось. © 1Pengor1 / Reddit

Скала «Расколотое яблоко» (Новая Зеландия)

«Этот камень раскололся под воздействием природных сил».

Моркоте (Швейцария)

Национальный парк Глейшер (США)

Ледяная пещера (Береговой хребет, Канада)

  • Напоминает мне сцену из мультика «Ледниковый период». © Qmbia / Reddit

Драконовы деревья (Сокотра, Йемен)

Водохранилище Пауэлл (США)

Виста Ридж (США)

  • Выглядит так, будто художник не успел закрасить стволы деревьев. © iserdalko / Reddit

А какие места, которые вы посетили, произвели на вас наиболее сильное впечатление?

Фото на превью Jean-Paul Ferrero / ardea.com / East News
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