20+ крутых фишек из разных городов, которые должны срочно появиться везде и всюду

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Городская среда сложна и многогранна, и без хозяйского пригляда все вокруг быстро превращается в хаос. Поэтому так важно перенимать чужой опыт и добиваться, чтобы образцы удобного городского дизайна появились и у нас. Посмотрите на детские площадки, нумерацию домов, общественные зоны, велодорожки и набережные в Утрехте, Квебеке, Тайнане и Альметьевске, чтобы убедиться: свой город можно сделать удобнее и лучше.

AdMe.ru восхищен продуманностью городских деталей в разных концах света и надеется, что их будет становиться все больше и больше. Вот новая подборка лучших из них.

1. Вот как нужно писать номер дома! Варшава, Польша

2. Так в городе борются с любителями справлять малую нужду в подворотнях. Утрехт, Нидерланды

3. Приствольные решетки препятствуют попаданию грязи на тротуар, а еще они могут быть настоящими произведениями искусства

4. Приствольная решетка, совмещенная со скамейкой

5. Таблички с названиями улиц вмонтированы в тротуар. Сан-Франциско, США

6. Светлый и теплый павильон, где можно дождаться общественного транспорта, вместо открытой остановки — для тех регионов, где бывает холодно. Квебек, Канада

7. Фонтан, в котором можно играть. Лексингтон, США

8. Парк с бассейном и распылителями тумана, построенный на месте заброшенного торгового центра. Тайнань, Тайвань

9. Динамическая подсветка вдоль велосипедной дорожки. Алметьевск, Россия

10. Удобный и светлый 110-метровый подземный переход под центральным вокзалом — для пешеходов и велосипедистов. Амстердам, Нидерланды

11. «Плавучий остров»: понтонный мост с прогулочной зоной, качелями и гамаками. Брюгге, Бельгия

12. Бруклин-Бридж-парк построен на месте бывшей промзоны: здесь есть место для барбекю, детские и спортивные площадки и пляж. От шоссе его защищает земляной вал. Нью-Йорк, США

13. 3-этажная велосипедная парковка на центральном вокзале, Здесь же сервис и магазин запчастей для велосипедов. Утрехт, Нидерланды

14. Бесплатный туалет в метро для людей с любыми потребностями. Токио, Япония

15. Удобные скамейки, на которых можно сидеть, лежать и карабкаться

16. Скамейка с колесом, которую можно развернуть в нужную сторону. Ренн, Франция

17. Детская площадка c домиками, стилизованными под настоящие дома по соседству. Копенгаген, Дания

18. А это не просто детская площадка, а целый мир. Сент-Луис, Миссури

19. Обычный двор преобразован в площадку с крышей, которая защищает от солнца, и общей комнатой, где дети могут поиграть и почитать. Аскапоцалько, Мексика

20. Детская площадка на крыше многоуровневого паркинга. Копенгаген, Дания

21. Городские пустыри отдали под коллективные огороды: проект финансируют власти, а ухаживают за растениями сами жители. Люди, увлеченные общим делом, дружат и устраивают здесь же пикники. Будапешт, Венгрия

22. Вместо пустыря между домами сделали площадку с растениями, деревянной мебелью и арт-объектами: люди собираются здесь на мастер-классы и просто чтобы приятно провести время. Ренн, Франция

Если бы вы могли мановением руки перенести в свой город что-то из этой подборки, что бы это было?