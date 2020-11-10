20+ крутых фактов о небольших странах, которые удивят даже сценаристов «Орла и решки»

Одни страны привлекают сотни тысяч туристов, которые стремятся увидеть достопримечательности из путеводителей и блогов. Об этих государствах мы регулярно читаем в интернете и слышим в новостях по телевизору — так часто, что кажется, будто мы там бываем чуть ли не каждый месяц. А вот другие страны не избалованы таким вниманием, хотя интересного в них тоже хватает.