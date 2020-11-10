20+ крутых фактов о небольших странах, которые удивят даже сценаристов «Орла и решки»
Одни страны привлекают сотни тысяч туристов, которые стремятся увидеть достопримечательности из путеводителей и блогов. Об этих государствах мы регулярно читаем в интернете и слышим в новостях по телевизору — так часто, что кажется, будто мы там бываем чуть ли не каждый месяц. А вот другие страны не избалованы таким вниманием, хотя интересного в них тоже хватает.
Мы в AdMe.ru считаем, что в любой стране мира есть что-то уникальное. Факты, которые мы отыскали, это доказывают.
Румыния
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Дворец парламента в Бухаресте — 2-е по величине административное здание в мире. И самое тяжелое: весит более 4 млн тонн.
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«Румынский город Каракал известен сразу несколькими забавными фактами. Например, в 1928 году в городе сгорела местная пожарная вышка. Городская тюрьма находилась на улице Свободы. А еще раньше в городе была всего одна школа, но она называлась „Школа № 2“». © Ana Petcu / Quora
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«Ни при каких условиях не пытайтесь открыть окно в автобусе или в поезде, иначе окажетесь в опасности. В Румынии всерьез верят, что сквозняк может стать причиной простудных заболеваний. По мнению пожилых людей, кондиционер — дьявольское изобретение, но некоторые врачи тоже скажут вам, что вы заболели из-за того, что открыли форточку». © Claudia Georgiana / Quora
Руанда
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«В Руанде существует обычай, который на местном языке называется „умуганда“, что означает „работаем вместе“: в последнюю субботу каждого месяца жители собираются, чтобы сделать что-то хорошее в своем районе: прибрать, посадить деревья, построить дома для бедных, сделать ремонт в школе или больнице — в общем, улучшить жизнь людей и страну». © Didier Champion / Quora
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«Это может показаться довольно странным, но в Руанде для создания предметов искусства используют коровий навоз. Это одна из самых ярких культурных традиций, которая была почти утрачена, но затем спасена. Навоз высушивают, а затем раскрашивают яркими красками, создавая геометрические узоры. Звучит отталкивающе, но на самом деле это довольно красиво». © Lobelia Tours and Travel Agency Lobelia / Quora
Латвия
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«Рига — рай для кошек. Я в жизни столько не видел. Местные волонтеры строят специальные домики, чтобы зимой они не замерзали, а люди знали, куда приносить корм. Два кота — Мурис и Кузя — официально наняты на работу Рижской ратушей». © Alexey Tereshchenko / Quora
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«В Латвии более 12 тыс. рек. Правда, только 17 из них длиннее 100 км. В столице страны Риге находится около 4 тыс. деревянных зданий, сохранившихся с прошлых времен». © Devids Dzenis / Quora
Ирландия
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«Неподалеку от Дублина находится остров Ламбей, фауна которого довольно экзотична. В 1904 году один человек пытался разводить там павлинов и кинкажу, которые, впрочем, не прижились. Его сын продолжил дело отца и поселил на острове австралийских рыже-серых валлаби — близких родственников кенгуру. Сейчас их там более сотни». © Gary Meaney / Quora
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«Ирландский язык уникален: в нем нет слов, означающих „да“ или „нет“, зато есть 3 набора числительных, которые нужны для разных предметов. Как и в других кельтских языках, в начале предложения идет глагол, а уже за ним — подлежащее». © Gary Meaney / Quora
Кувейт
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«Когда кувейтцы женятся, государство дарит им $ 19 тыс. просто так. Кроме того, молодая семья может получить участок земли и беспроцентную ссуду размером до $ 300 тыс. сроком на 30 лет». © Khaled Alansari / Quora
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В столице Кувейта находится один из самых больших в мире деревянных кораблей — «Аль-Хашеми-II». Его длина составляет более 80 м, а ширина — почти 20 м. Несмотря на то что корабль построен с соблюдением всех технологий, он никогда не спускался на воду. «Аль-Хашеми-II» используется для встреч, мероприятий и как туристическая достопримечательность.
Филиппины
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«Здесь есть традиция, которая называется „баянихан“ — „совместная работа“. Мне было 7 лет, когда наш сосед решил переехать к реке. Соседи пришли и помогли перенести дом. Мой отец и брат тоже помогли. Река находилась примерно в полутора километрах от того места, где изначально располагался дом. Затем хозяин дома устроил для ребят небольшой праздник». © Edd Letana / Quora
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«Филиппины — мировая столица текстовых сообщений: ежедневно мы отправляем примерно 450 млн СМС. А еще мы „поставщик“ медицинских сестер: около 25 % всех медсестер в мире — филиппинки». © Alexie Pangilinan / Quora
Непал
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«Единственное государство, чей флаг представляет собой не прямоугольник, а два треугольника: на верхнем изображен полумесяц, а на нижнем — солнце. Непальцы верят, что их страна будет существовать, пока в Солнечной системе существуют Луна и Солнце». © Mainali Samrit / Quora
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«В Непале есть праздник Кукур Тихар, посвященный собакам. Животных благодарят за их дружелюбие и преданность. Кормят лакомствами и украшают цветами». © Dmitry Chernyshev / Facebook
Туркменистан
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Газовый кратер диаметром 60 м, который расположен в Туркменистане, называют «вратами в преисподнюю». Он горит больше 40 лет, привлекая множество туристов и журналистов. Когда инженеры принимали решение поджечь газ, они рассчитывали, что горение будет продолжаться несколько дней. Это было в 1971 году...
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«В нашей культуре к лошадям и собакам относятся, как к друзьям. Каждый туркмен воспринимает их как членов семьи. У нас даже есть праздник, посвященный нашим лошадям». © Artur Klark / Quora
Польша
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«В Польше есть статуя дракона, которая начинает дышать настоящим пламенем, если отправить СМС на определенный номер». © Jimeet Shah / Quora
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«На территории страны расположена Блендовская пустыня — настоящая пустыня площадью 32 кв. км». © Tomasz Kucharski / Quora
Албания
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До 1991 года в стране с 3-миллионным населением было всего около 7 тыс. автомобилей. Сейчас их количество составляет порядка 400 тысяч, причем около 40 % из них — подержанные «мерседесы».
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«В албанском языке есть 27 слов для обозначения формы усов, а также 30 слов — для бровей». © Sean Rogers / Quora
Пакистан
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«Банкомат Национального банка Пакистана на перевале Хунджераб на высоте 4 693 м над уровнем моря располагается выше всех банкоматов в мире». © Noor Muhammad Khan / Quora
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Пакистанская активистка Малала Юсуфзай в 2014 году стала самым юным лауреатом Нобелевской премии мира за всю историю церемонии. На момент получения приза ей было всего 17 лет. Нобелевский комитет оценил ее активную борьбу за право детей всего мира на образование.
Хорватия
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Знаменитый кинорежиссер Альфред Хичкок однажды сказал, что самый красивый закат в мире можно увидеть в хорватском городе Задар, который расположен на берегу Адриатического моря. В этом же городе находится «морской орган» — экспериментальный музыкальный инструмент, который буквально воспроизводит музыку моря при помощи 35 труб и большой акустической каверны.
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«Здесь находится самый маленький город в мире — Хум. По данным переписи 2011 года, в нем проживает всего 30 человек». © Jack Robinson / Quora
Бангладеш
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Бангладешцы — одна из самых стройных наций в мире. Несмотря на то что значительную часть меню составляют продукты с высоким содержанием жира и углеводов, а также множество жареных блюд, всего 5 % взрослого населения страны страдают от ожирения. Это 2-й результат в мире после Вьетнама. Возможно, причина в том, что бангладешцы много ходят пешком, а 65 % населения живут в деревнях, занимаясь физическим трудом.
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«Бангладеш входит в Книгу рекордов Гиннесса как страна, в которой более 250 тыс. человек исполнили национальный гимн хором». © Shaikh Tahmidur / Quora
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«В отличие от большей части остального мира, в Бангладеш не 4 времени года, а 6: лето, сезон дождей, осень, поздняя осень, зима и весна». © Ibrahim Ahmed / Quora
Индонезия
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«Мы можем есть с рисом все: мясо с рисом, лапшу с рисом, чипсы с рисом, улиток с рисом. Я даже видел пиццу с рисом. Моя бабушка сказала: „Ты еще не ел, если не ел рис“, после того как я съел тарелку фрикаделек с лапшой». © Adhi Pambudi / Quora
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«У индонезийских женщин есть развлечение — „Арисан“. Так называется ежемесячная лотерея с определенными особенностями. Все участницы, как правило, подруги, скидываются по $ 5–10 и каждый месяц вытягивают одно имя из бутылки. Победительница получает все, и ее имя убирается из списков на следующие месяцы. В конечном счете все выигрывают по разу, но, когда я сказал жене, что по сути они просто дают деньги друг другу в долг, она ответила: „Мы делаем это для того, чтобы пообщаться, а не ради выигрыша“». © Ricardo William / Quora
Болгария
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«В деревне Могила располагается одна из самых необычных торговых площадок в мире — цыганская ярмарка невест. Здесь собираются молодые девушки на выданье в надежде найти хороших мужей. Обеспеченных, ведь за „покупку“ жениху придется заплатить семье невесты несколько тысяч долларов». © Anusha Arvapalli / Quora
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«Самое удивительное в Болгарии — это их ванные комнаты. Там нет душевых кабин! Просто кран посреди ванной — когда вы принимаете душ, вода льется везде! Мне выдали специальные тапочки, чтобы стоять на мокром полу. Чтобы к этому привыкнуть, у меня ушло 10 дней, но это было весело!» © Ivana Vnučec / Quora
Оказывается, даже самые маленькие государства могут удивить, если знать, куда смотреть. А на что в первую очередь хотели бы поглядеть вы?