20+ колоритных фотографий из Сингапура — страны, где деньги льются рекой, а по улицам гуляют выдры

Как бы многим ни нравился отдых по путевке, поездка дикарем способна подарить куда более уникальный опыт. Можно свободно бродить по улочкам, общаться с жителями и увидеть то, о чем не пишут в путеводителях. Сингапур — город-государство, которое занимает 2-ю строчку в списке богатейших стран мира — идеальное место для такого путешествия.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фото далеких стран и теперь почти всей редакцией мечтаем побывать в Сингапуре.

«Вот так выглядит публичная школа для мальчиков»

«В школе есть баскетбольная площадка, поле для регби и футбола, бассейн и детский тренажерный зал. Еще ребята должны выбрать клуб, в котором будут заниматься 3 часа по пятницам. На выбор: кемпинг, баскетбол, волейбол, шахматы, рисование и т. д. Есть сад с гранатами и экоуголок с небольшим прудом, куда дети ходят покормить карпов. Обучение в школе стоит $ 10 в месяц, плата вычисляется автоматически из пенсионного фонда родителей».

«Заказал кофе, и вот как мне его налили»

«В аэропорту нашел телевизор, который в прямом эфире показывает еще один выход к такси, чтобы можно было посмотреть, где очередь меньше»

У нас на улицах балдеют коты, а в Сингапуре — выдры

Здесь есть знаки, на которых рассказано, что нужно делать в случае неожиданной встречи с выдрами

«Что делать, если вы встретили выдр Держите собаку на поводке.

Не трогайте, не гонитесь и не загоняйте выдр в угол. Наблюдайте издалека.

Не разговаривайте слишком громко и не фотографируйте со вспышкой.

Не кормите выдр.

Не мусорите и не оставляйте острые предметы в воде».

«Просто делюсь фотографией ананаса, растущего на обочине дороги»

В аэропорту не нужно стоять в очереди, чтобы пройти регистрацию и сдать багаж. Можно сделать это самостоятельно с помощью специальных автоматов

«Магазин Apple в Сингапуре. Павильон расположен в знаковом месте города — комплексе Marina Bay Sands. Только павильон Louis Vuitton удостоился подобной чести до Apple»

«Хотя к павильону есть наземный подход через небольшой мостик, официальный вход только через подземную секцию самого молла. Вход к эскалатору, ведущему к павильону, проходит через длинный коридор, уставленный всевозможной техникой Apple. К вам приставляется сотрудник, всегда готовый ответить на ваши вопросы. Но, думаю, он еще следит за вашим поведением».

«Недавно по работе оказался на пару дней в Cингапуре и там посетил небольшой, но ламповый магазинчик ретроигр»

Способ зарядить телефон и скинуть пару лишних кило одновременно — велозарядка!

«У нас в университетской библиотеке поставили капсулу для сна. Можно бесплатно забронировать на 30 минут и вздремнуть, если устал книжки читать»

Дождь в Сингапуре

Отличный автомат

«Первый в мире автомат с норвежским лососем».

Стулья-качели в одном из кафе международного аэропорта

«Этот пейзаж напомнил мне мультфильм „Король лев“»

«Моя сестра из окна своей квартиры сфотографировала надвигающуюся грозовую тучу»

Мороженое-сэндвич в Сингапуре очень вкусное. Правда, сингапурцы воспринимают слово «сэндвич» буквально

В Сингапуре в рамках эксперимента высадили растительность на крышах 10 городских автобусов

В парке есть качели для людей в инвалидных колясках, чтобы они тоже могли отдохнуть таким образом

Урок усвоен: если в Сингапуре захочется суши, то покупать их нужно раньше 7 вечера

Все, кто приезжает в Сингапур, стараются пробиться в гостиницу Marina Bay Sands. Если попасть туда вечером или в ясную ночь, можно сделать такой кадр