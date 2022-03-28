20+ колоритных фото из Австрии, которая может поразить не только Альпами и венскими сосисками
Австрия — небольшая страна, которая находится в самом центре Европы. Ее население составляет около 9 млн человек, и при этом у Австрии богатейшая культура и архитектура, великолепная природа и кухня.
Однако, глядя на фотографии из этой страны, мы в AdMe.ru поняли, что у нее в рукаве припасено еще немало козырей. А в конце вас ждет бонус, который расскажет о специфике местной стоматологии.
Местные светофоры довольно оригинальны
Вход в аптеку
На многих трамвайных остановках в Вене стоят специальные весы. За небольшую сумму они покажут ваш точный вес
Таких весов в городе около 100, их также можно найти у станций метро и на людных перекрестках. Первые весы появились еще в 1887 году — примерно тогда среди австрийцев стало модным следить за своим здоровьем и весом. Раньше ими пользовались без стеснения, а сегодня это считается немного стыдным, ведь большинство людей все-таки взвешиваются дома, вдали от посторонних глаз.
«В гостиничном номере австрийского отеля я нашел небольшой набор для шитья»
«Нашел в ресторане в Вене. Надпись гласит: „У нас нет Wi-Fi, просто поговорите друг с другом. Представьте, что сейчас 1995 год“»
На улицах Австрии встречаются очаровательные старые автомобили
В этом автомате можно купить горный воздух в бутылке
Погода в Австрии бывает весьма непредсказуемой. Например, может выпасть крупный град
Вот такой вид открывается из окна местной кафешки
На автозаправках Австрии есть прачечные самообслуживания
Будка по обмену книгами в Зальцбурге
В горах Австрии можно наблюдать потрясающе красивое природное явление — гало
Парк миниатюр с местными достопримечательностями
Этот дорожный знак напоминает о том, что шоссе — это не мусорный бак
На улицах города Вельса есть парковки, которые предоставляют дополнительное пространство, чтобы открыть двери
Пол старой ратуши в городе Линце представляет собой гигантскую карту города
В местных автоматах можно купить маринованное мясо
Вот так в Вене подают сахар к чаю
В кафе можно найти мороженое со вкусом Red Bull
Дверная ручка в Инсбруке имеет форму кренделя
В австрийских унитазах есть полочка в чаше. Прежде чем смыть все в канализацию, можно убедиться, что со стулом все в порядке, или взять образец на анализ
Даже во время реставрации здания выглядят красиво
Хотя и нереконструированные дома смотрятся колоритно
Бонус: пломбы из амальгамы
В мире обычно принято ставить на зубы белые пломбы. А в Австрии в порядке вещей темные пломбы стального цвета, выполненные из амальгамы. Все дело в том, что только такие полностью покрываются страховкой. А если клиент захочет, чтобы все зубы выглядели гармонично, придется заплатить из своих средств.
Какая местная особенность показалась вам наиболее колоритной и уникальной?