20+ карт, которые расскажут куда больше о жизни других стран, чем скучные учебники

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Если отчеты и сухие цифры превратить в яркие карты, можно нескучно рассказать об устройстве мира и посмотреть на свою жизнь с необычного ракурса. Например, вы знаете, в каких европейских странах любят читать книги, где жители чувствуют себя любимыми и как 600 лет назад Польше удалось защититься от бубонной чумы?

Мы в AdMe.ru любим разглядывать карты, в основе которых факты о жизни людей из разных уголков света. Надеемся, что и вам они покажутся занимательными.

В каких странах любят растворимый кофе, а где предпочитают молотый

Авторы отчета отмечают, что в странах, где популярностью пользуется растворимый кофе, люди пьют много чая. И наоборот, для любителей молотого кофе чай является второстепенным напитком, который чаще употребляют во время болезней или для снятия стресса.

Доля европейцев в возрасте от 18 до 34 лет, которые живут с родителями

Карта сделана на основе исследования Eurostat 2017 года. Сравнив данные с результатами 2010 года, удалось выяснить, что в таких странах, как Италия, Португалия, Люксембург, Бельгия, Франция, Норвегия и Исландия, увеличилась доля молодежи, которая предпочитает жить с родителями. И наоборот, в Словении, Болгарии, Латвии, Чехии, Австрии, Эстонии и Великобритании у молодых людей появилось больше возможностей для того, чтобы жить самостоятельно.

Сколько в год получают молодые учителя в Европе

Это минимальные заработные платы до вычета налогов для учителей с минимальной академической квалификацией в разных странах Европы, согласно данным Eurostat за 2017 год. Больше всего получают преподаватели в Лихтенштейне — это € 75 859 в год, или около € 6 321 в месяц. В Швейцарии и Люксембурге годовой заработок тоже превышает € 70 тыс., на 4-м месте идет Дания с зарплатой € 50 871 в год. Самые низкие заработные платы в Европе у учителей в Румынии, Болгарии, Польше, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Словакии, Черногории, Латвии и Литве. Это менее € 10 000 в год, или € 833 в месяц. Конечно, размер зарплаты не всегда определяет уровень жизни. Стоит принимать в расчет сравнительные цены на продукты питания, на коммунальные расходы и размер налогов.

Сколько длится оплачиваемый декретный отпуск матерей

Данные исследования 2016 года. Интересно, что в 1995 году карта выглядела практически так же. При этом Всемирная организация здравоохранения настаивает на необходимости длительного отпуска для будущих матерей, который поможет женщине сначала подготовиться к родам, а после этого обеспечить ребенка исключительно грудным вскармливанием в течение первого полугодия жизни.

Сколько длится оплачиваемый декретный отпуск отцов

Данные исследования 2016 года. Закон не дает отцам возможности взять декретный отпуск для ухода за новорожденным в 92 странах мира. В их число входят Китай, Индия и США.

Средняя скорость проводного интернета

Данные актуальны для 2017 года. Самый быстрый интернет — в Южной Корее, самый медленный — в Египте, Венесуэле и Парагвае.

Количество граммов золота на душу населения в резервах национальных банков

Отчет на основе исследования 2017 года. Для сравнения, в США это 25,5 г на человека, в Японии — всего 6 г, а в Индии — 0,4 г.

Куда чаще всего бьют молнии

Для создания карты использовались данные за период с 1993 по 2005 год. Чаще всего молнии бьют на территории Конго.

Площадь Нидерландов, которая увеличилась с 1300 по 2000 год за счет засыпки и осушения прибрежной зоны

Это результат реализации проекта «Зёйдерзе» — системы дамб и работ, которые помогли осушить землю, установить защиту от наводнений, создать новые площади для сельского хозяйства и превратить соленый залив в пресноводное озеро.

Необитаемые земли Франции

Примерно 31,7 % площади Франции необитаемо: зеленые участки это зоны, где в радиусе одного километра нет ни единого человека. В США такая зона занимает 47 % всей площади страны.

Карта общественных саун в Финляндии

Несмотря на это впечатляющее количество, это лишь малая часть всех саун — в Финляндии большинство подобных заведений частные.

Самая высокая температура, когда-либо зафиксированная в разных странах Европы

Несмотря на рассказы о высоких температурах в жарких странах, официальный рекорд принадлежит 1913 году, когда в Долине Смерти (США) температура воздуха достигла 56,7 °C. В Европе рекордная температура была зафиксирована в Афинах (Греция) в 1977 году — воздух прогрелся до 48 °C. На карте выше — данные, актуальные для 2018 года.

Сколько в европейских странах университетов, которые вошли в список 500 лучших в мире в 2019 году

Карта создана на основе исследования 2018 года. Анализ охватывает больше 1 250 университетов разных стран мира и учитывает качество образования в заведении, научную и международную деятельность.

Где учат британский английский, а где — американский

Американский диалект постепенно распространяется за пределы США: сегодня на нем говорят не только в некоторых странах Южной Америки, но и в государствах Юго-Восточной Азии, в Японии, Южной Корее и Саудовской Аравии.

Страны, где количество населения меньше, чем в Москве

В большинстве стран Европы численность населения меньше, чем в Москве. Только 9 стран являются исключением: больше 12 млн граждан живет в Нидерландах, Румынии, Польше, Украине, Испании, Италии, Франции, Великобритании и Германии.

Сколько опубликованных за год книг приходится на 1 млн жителей страны

Для составления карты использованы данные 2012–2013 годов. Речь идет о количестве книг, опубликованных издательскими домами. При этом по количеству изданных книг лидируют Великобритания (184 000 изданий в год), Россия (101 980 изданий в год) и Германия (93 600 изданий в год).

В каком году родителям запретили шлепать детей по попе и применять иные телесные наказания

Швеция, Австрия, Норвегия и Финляндия первыми запретили родителям применять телесные наказания против детей. За нарушение этого закона мам и пап могут арестовать и даже лишить родительских прав. В России, Италии, Франции, Великобритании, Беларуси, Сербии, Боснии и Герцеговине, Турции, Чехии, Словакии, Бельгии и даже Швейцарии такие методы воспитания пока только осуждаются обществом и являются поводом разве что для вмешательства социальных служб.

Сколько разводов приходится на 1 000 браков в разных регионах России

Данные актуальны для 2015 и 2016 годов. Чаще всего разводятся пары, которые прожили вместе 5–8 лет. Самые крепкие семьи живут в республиках Дагестан, Адыгея и Тыва.

Средняя продолжительность жизни человека

Для составления карты использованы данные из отчета ВОЗ 2012 года. В европейских странах абсолютные рекордсмены живут в Андорре (средняя продолжительность жизни составляет 84,2 года). Много долгожителей обнаружено в Швеции, Испании, Италии, Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах и Австрии. Самый короткий век жизни у украинцев (всего 68 лет). Считается, что именно диета, уровень медицины, состояние окружающей среды и уровень стресса влияют на качество и продолжительность нашей жизни.

Страны, в которых есть метро

Для составления карты использованы данные, актуальные для 2015 года. На тот момент метро было в 157 странах. В странах Азии за сутки таким общественным транспортом пользуются больше 80 млн человек — это в несколько раз больше, чем в Европе. Самые загруженные линии метро находятся в Сеуле, Гонконге, Париже, Барселоне, Риме, Сан-Пауло, Сингапуре и Куала-Лумпуре. В этих городах один поезд может перевозить больше 700 пассажиров одновременно.

Карта распространения бубонной чумы в Европе

Известно, что к 1352 году жертвами болезни стали больше 25 млн человек. Существует несколько версий, которые объясняют ситуацию в Польше. Согласно одной из них, низкий процент смертей связан с небольшой плотностью населения, что помешало распространению эпидемии. По другой, здесь к котам относились благосклонно и не верили в их связи с потусторонним миром, а те «в ответ» ловили крыс, которые были переносчиками болезни. По третьей, успех в борьбе с болезнью во многом связан с установлением карантина на границах. Зеленые участки на территории современной Бельгии и Нидерландов, Италии, Франции и Испании — это места, где почти никто не жил.

Доля девочек и девушек в возрасте от 10 до 19 лет, у которых есть ожирение

Карта составлена на основе данных ВОЗ за 2016 год. Больше всего стройных девушек и девочек живет в Молдавии, России, Литве, Боснии и Герцеговине. А большинство пышных дам — в Андорре, Великобритании, Италии, Греции, на Кипре и Мальте.

Процент голодающих от общей численности населения

Эта карта сделана на основе данных ООН за 2002–2004 годы. К сожалению, ситуация серьезно не изменилась за эти годы. В 2017 году было известно о 20 млн человек, которые находятся на грани смерти из-за нехватки еды. Ученые отмечают, что большинство погибает не от голода как такового, а из-за болезней, с которыми не может справиться ослабленный голодающий организм.

Доля людей, которые чувствуют себя любимыми

В 2006–2007 годах Американский институт общественного мнения опросил людей из 136 стран, чтобы узнать, сколько места в их жизнь занимает любовь. Респондентам задавали единственный вопрос: «Вчера вы ощущали себя любимым в течение большей части дня?» Приятно видеть, что в большинстве стран как минимум 50 % людей чувствуют себя любимыми. Больше всего повезло жителям Филиппин, Руанды и Пуэрто-Рико. Не хватает любви жителям Монголии, Казахстана, Марокко, Узбекистана, Киргизии, России, Грузии, Армении, Азербайджана, Мьянмы, Чада, Йемена и Эфиопии.