Тест на знание славянских языков, который вы не пройдете без улыбки
Носители русского языка часто думают, что могут легко понять своих братьев-славян. Особенно если иностранные слова пишутся кириллицей. Но иногда такая логика приводит к забавным курьезам, которые могут возникнуть за границей или в интернете.
AdMe.ru сделал непростой, но веселый тест, состоящий из слов и фраз, которые сможет перевести правильно только настоящий полиглот. В конце вас ждут результаты.
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Результаты
0–4 правильных ответа. Сегодня не ваш счастливый день. Надеемся, нам удалось поднять вам настроение.
5–10 правильных ответов. Хорошо постарались, теперь вы знаете о нашем мире немного больше.
11–16 правильных ответов. Ваша эрудиция и талант к языкам просто поражают, скорее всего, вы заядлый путешественник.
17–19 правильных ответов. Признайтесь, вы настоящий полиглот или долго жили в каждой из этих стран?
Какой язык вам совсем не поддался? Расскажите нам в комментариях.