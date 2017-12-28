20 малоизвестных хитростей, которые пригодятся вам в аэропорту любого города

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На территории аэропорта действуют свои правила. О многих знают лишь сотрудники: как недорого и вкусно пообедать, получить подарки авиакомпаний, попасть в кабину пилотов или заказать бесплатную службу сопровождения. AdMe.ru собрал в одной статье советы, которые пригодятся любителям путешествовать, людям, которые часто летают в командировки, туристам и всем, кто по той или иной причине оказался в аэропорту.

20. Возьмите с собой любимого питомца, если боитесь летать в одиночку

При наличии справки психолога о том, что животное необходимо вам для эмоциональной поддержки (ESA), ряд американских и европейских авиакомпаний разрешат взять любимца с собой в салон самолета. Но перед полетом нужно отправить запрос авиакомпании, чтобы получить разрешение.

19. Взять любимые шампуни и сэкономить место в багаже можно благодаря дорожному набору

Дорожные наборы продаются в магазинах косметики: маленькие флаконы с широкими горлышками, чтобы легко перелить в них жидкости и гели. Это отличный выход, если вы предпочитаете не отказываться от привычных средств для ухода за собой и старательно избегаете низкокачественных шампуней и мыла в отелях.

18. Дешевые билеты, полупустые самолеты, никаких задержек и турбулентности — это ночные рейсы

По статистике, ночью летает меньше пассажиров, почти не встречаются путешественники с детьми, самолеты не задерживаются, а вам не придется стоять в очередях. Исключение — чартерные рейсы. Большинство бурь происходят во второй половине дня, ночью воздух более свежий из-за отсутствия солнца. Поэтому ночью самолеты редко попадают в зону турбулентности.

17. Служба сопровождения для инвалидов, маленьких путешественников и пожилых лиц

Одни аэропорты предлагают собственные услуги, в других работает международная сеть службы сопровождения. Этот сервис предлагает сопровождение, медицинскую помощь, охрану, помощь в кормлении и оказание иных услуг для комфорта пожилых людей, туристов с ограниченными возможностями и несовершеннолетних пассажиров, которые путешествуют одни. Для людей с ограниченными возможностями многие услуги бесплатны.

16. Рейс с пересадкой — это в 2 раза больше авиамиль и ночь в хорошем отеле в подарок

Перелет с пересадкой может стоит дешевле прямого рейса, и за него начисляют больше авиамиль. Превратите это в отдельное путешествие: если разница между рейсами от 8 часов, можно уехать из аэропорта и погулять по городу. Многие авиакомпании предоставят вам бесплатно номер в хорошем отеле при наличии билета с пересадкой (если разница между рейсами больше 6 часов) и экскурсию по городу.

15. Слушайте других пассажиров: внутри аэропортов часто спрятаны целые парки приключений

В аэропорту Мюнхена есть своя пивоварня, в Хельсинки работает несколько видов сауны, а на территории аэропорта Амстердама открыт филиал крупнейшего музея искусств Голландии.

Некоторые аэропорты сами по себе достопримечательности, например Чанги в Сингапуре. В нем есть тропические джунгли и тысячи ручных бабочек, огромная горка для взрослых, кинетические скульптуры, круглосуточные кинотеатры, игровые комнаты для любого возраста, шикарный бассейн с видом на взлетно-посадочную полосу и многое другое.

14. Проголодались? Выбирайте столовые, где обедают сами сотрудники. Вкусно и недорого

Загляните на сайт с отзывами, чтобы узнать, где находится ближайшая столовая или закусочная, куда ходят сотрудники. Так вам достанется комплексный обед по цене кофе в зоне Duty Free, а сытый желудок быстрее справляется с джетлагом. Часть продуктов вы везде можете взять с собой, например высококалорийный батончик, шоколад или орешки. Носите с собой пластиковую бутылку и после контроля налейте в нее питьевой воды из кулера или специального фонтанчика.

13. Бесплатный Wi-Fi есть везде

Есть несколько зон в каждом аэропорту, где с большей вероятностью работает бесплатный Wi-Fi: в залах ожидания рядом с магазинами Duty Free;

в лаундж-залах и рядом с ними (не обязательно заходить внутрь);

в общественных кафе и рядом с ними;

в капсульных отелях;

в местах, отмеченных на этой карте (здесь указаны пароли к закрытым сетям).

12. Забыли зарядку для телефона или наушники? Отправляйтесь за бесплатными в бюро находок

В каждом аэропорту есть место, где хранят все забытые и потерянные вещи. Если в течение 3 месяцев за недорогой вещью никто не обращается, сотрудники могут вам ее отдать просто так. Зарядка для телефона, наушники, зонтик и прочие мелочи, которые стоят копейки, но иногда могут сильно выручить.

11. Пледов всегда не хватает. Чтобы не мерзнуть, подумайте о комфортной теплой одежде

По инструкции многие авиакомпании выделяют по одному пледу на несколько пассажиров. Использованные пледы кладут в новый пакет и раздают еще несколько раз, прежде чем сдать в химчистку. Лучше взять с собой большой теплый шарф. Путешествуйте в удобной повседневной одежде. В салон воздух подается снизу, его температура ниже, поэтому стоит избегать полетов в юбках и шортах, чтобы не простудиться. Откажитесь от каблуков и громоздкой обуви. Захватите шерстяные носки, чтобы дать ногам отдохнуть на борту.

10. Выберите лучшее место с помощью сайта, где есть схемы всех самолетов

Введите данные рейса на специальном сайте, чтобы увидеть схему расположения мест в самолете и другую полезную информацию о судне. Если вам нужно много места, ищите места рядом с аварийными выходами, в самом хвосте самолета у туалета и в начале, сразу после бизнес-класса. Запомните номера мест и выберите их во время онлайн-регистрации.

9. У каждого места свои преимущества. Проверьте, что важно для вас в предстоящем полете

В нос самолета чаще сажают пассажиров с маленькими детьми и коляской, отсюда начинают раздавать напитки и еду.

В середине салона, у крыльев, меньше тряска, расстояние между креслами у аварийного выхода больше.

В хвосте всегда очередь из пассажиров перед туалетами, лоток с едой доезжает сюда с весьма скромным выбором блюд, но это самая безопасная часть самолета, здесь обычно больше места на полках для багажа и есть свободные места у иллюминатора.

8. Сдавайте багаж последним, чтобы получить его первым после прилета. И летайте с «женскими» чемоданами

С чемоданами, которые явно принадлежат женскому полу, обходятся аккуратнее. Женщины часто возят духи, хрупкие вещи и готовы громко ругаться, если с их багажом обошлись грубо. Вместо «женского» чемодана можно использовать яркий чехол. Но даже он не защитит вас лучше, чем упаковочная пленка. Сэкономьте: купите обычную пищевую пленку и перед регистрацией на рейс обмотайте ею багаж. Но не ранее — на таможенном контроле перед регистрацией вас могут попросить открыть чемодан.

7. Если у вас перевес, наденьте на себя самые громоздкие вещи или разделите багаж с кем-то

Вес багажа определяет, какой грузчик будет с ним работать. Если вес выше нормы, служащие наклеивают специальный стикер: обычный грузчик не может вручную его поднять. Возьмите часть багажа в салон, если не хотите переплачивать. Но авиакомпании по-разному считают общий вес, когда вы летаете с кем-то. Некоторые суммируют его вне зависимости от веса каждого чемодана. Тогда, если у вас перевес в пару килограммов, а у кого-то из пассажиров полупустой чемодан, предложите зарегистрироваться вместе, чтобы ваш багаж посчитали в сумме.

6. Всегда берите с собой тройник

Если у вас с собой несколько гаджетов и ноутбук, тройник пригодится не только в аэропорту, но и в отеле — количество розеток в номерах ограниченно. С тройником все устройства будут лежать рядом. А в аэропорту вы станете героем, если таким образом разделите одну розетку на несколько пассажиров. Не забудьте внешний зарядный блок, зарядите его хорошенько перед путешествием. Телефон быстро садится, а с этим устройством вы не будете привязаны к розетке.

5. Купите пропуск в лаундж-зону, если надолго застряли в аэропорту

Многие аэропорты приглашают обычных пассажиров воспользоваться лаундж-зонами по цене € 30−50 за сутки. Здесь малолюдно, есть напитки и закуски, хороший интернет, много кресел и диванов. Иногда есть душ и комнаты для отдыха, где можно поспать. Все эти услуги бесплатны для гостей лаундж-зоны. Если по какой-то причине вам придется провести больше 5−6 часов в аэропорту, так вы сэкономите на питании, хорошо отдохнете и не будете лишены удобств.

4. Возьмите на борт до 1 литра любой жидкости. Алкоголь тоже можно

Вам разрешат пронести с собой в салон 1 литр воды, сока, алкоголя или другой жидкости, если перелить ее в бутылочки до 100 мл и упаковать в пластиковый пакет с застежкой. Работники считают объем емкости, а не количество жидкости: если у вас две бутылочки по 100 мл заполнены наполовину жидкостью, то их посчитают в сумме как 200 мл. Исключение — детское питание. Его можно проносить в больших объемах, но только если летите с ребенком. Пожалуйста, не пейте свой алкоголь на борту, это запрещено. Отнеситесь с пониманием к правилу: пьяный пассажир представляет угрозу безопасности полета.

3. Используйте брелок с GPS-трекером, чтобы отслеживать свой багаж и защитить его от потери

Знающие путешественники фотографируют свой багаж перед тем, как сдать, а опытные туристы покупают брелок с GPS-трекером, чтобы всегда знать, где точно находится багаж, если авиакомпания его вдруг потеряет. Не забывайте отклеивать старые багажные бирки и стикеры. В противном случае сканер может прочитать старый штрих-код и отправить ваш чемодан в неверном направлении. И знайте о своих правах, если ваш багаж потеряли или доставили в ненадлежащем виде.

2. Заранее приготовьтесь к борьбе с джетлагом

Ориентируйтесь на местное время пункта прилета и подстраивайте свой режим. Например, вы летите из Нью-Йорка в Москву. Ваш вылет в 14:00, а в Москве уже 21:00. После взлета вам непременно нужно заснуть, словно вы уже в Москве. Если в прошлую ночь вы мало спали, это не составит труда. Верно и обратное: не спите в самолете, если в пункте назначения уже день. Прилетев, продержитесь до ночи, затем спокойно ложитесь спать. В обоих случаях избегайте алкоголя, кофе, чая и других напитков, изменяющих энергетическое состояние.

1. Опытные родители знают, что надувной мяч и беруши — лучше друзья маленьких туристов

Надувной мяч помещается в карман и спасет вас, когда ребенку станет скучно. В аэропорту есть много места, где можно поиграть в мяч и побегать. Никаких планшетов, от них только усталость и капризы.

Детские беруши — лучший способ избежать слез и плача во время взлета и посадки. Усилить эффект позволит соска или сосательная конфета.

Подушка под шею, чтобы удобно сидеть или спать. Некоторые родители подстраивают режим дня так, чтобы ребенок точно заснул в самолете.

Бонус: как посидеть за штурвалом, получить особое обслуживание на борту и не тратить деньги на отели и трансфер

Секрет 1: улыбайтесь и будьте вежливы. Сотрудники аэропортов и авиакомпаний в ответ часто предлагают особые условия: бесплатно переоформить билет на более подходящий вам рейс, угостить лишней порцией специального питания или сфотографироваться в кабине пилотов. Некоторые пассажиры вместе с улыбкой дарят стюардессам шоколадку, а те в ответ пересаживают их в первый класс, если есть место.

Сотрудники аэропортов и авиакомпаний в ответ часто предлагают особые условия: бесплатно переоформить билет на более подходящий вам рейс, угостить лишней порцией специального питания или сфотографироваться в кабине пилотов. Некоторые пассажиры вместе с улыбкой дарят стюардессам шоколадку, а те в ответ пересаживают их в первый класс, если есть место. Секрет 2: участвуйте в опросах и заводите карты для накопления авиамиль. Многие авиакомпании разрешают тратить их на оплату отеля, трансфера или аренды автомобиля. С такой картой можно бесплатно апгрейдить класс билета, получать ваучеры на такси, скидки на билеты и даже фирменные подарки.