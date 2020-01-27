20 хитростей, которыми не спешат делиться опытные путешественники и работники авиакомпаний

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Многие боятся летать на самолете. Часто это связано со стрессом, которым сопровождается каждое аэропутешествие: все время кажется, что что-то забыл взять с собой, боишься опоздать в аэропорт, а с первой минуты полета мечтаешь о миге, когда воздушное судно уже приземлится. Но иногда, чтобы избежать лишних волнений, достаточно просто чуть иначе подготовиться к рейсу.

Мы в AdMe.ru любим путешествовать и коллекционируем проверенные советы и идеи, которые помогут даже опытному туристу с максимальным комфортом пережить авиаперелет.

20. Салфетки заменят флакон духов в короткой поездке, а пергамент для выпечки избавит от складок

Все просто: берем обычную бумажную салфетку, сбрызгиваем парфюмом, кладем ее ближе к вороту одежды, а затем складываем вещь привычным образом. Чем дольше салфетка будет находиться рядом с тканью, тем лучше передаст ей аромат духов. Для легко мнущихся вещей лучше использовать пергамент для выпекания: он более плотный и препятствует появлению складок на одежде.

19. Пылесос и пластиковые пакеты помогут уменьшить объем вещей

Сложенные в рулончики вещи помещают в пластиковые пакеты, закрывают молнию-застежку почти до конца, оставив отверстие. Через него с помощью пылесоса вытягивают воздух и плотно закрывают пакет до конца. Если одежды много, лучше использовать бытовые вакуумные пакеты. Такой способ упаковки поможет рассортировать вещи по категориям, а главное — защитит одежду, если что-то в чемодане вдруг протечет.

18. Дополнительная нагрузка на мышцы избавит от джетлага

Если накануне вылета пробежать пару километров или лишний час посвятить фитнесу, из-за усталости мышц сон после перелета наступит быстрее и будет крепче. Это поможет организму быстрее адаптироваться к другому часовому поясу.

17. Чем больше наклеек, тем больше шансов потерять багаж

Если при регистрации сотрудники аэропорта не заметят старую наклейку, компьютер в багажном отделении может просканировать штрих-код на ней и по ошибке отправить чемодан в неверном направлении. По этой же причине багаж часто теряется на стыковочных рейсах: чтобы обезопасить себя, лучше регистрировать его не до конечного пункта, а до каждого последующего. Первое, что делает авиакомпания, обнаружившая бесхозный багаж, — открывает его, чтобы по вещам определить владельца. Поэтому внутри чемодана полезно держать карточку или наклейку с вашим адресом и контактами.

16. Обычная свечка защитит чемодан и обувь от жидкой грязи, снега и дождя

Воск создает тонкий слой, отталкивающий жидкость. Достаточно просто натереть сухую поверхность текстильного материала сумки или обуви обычной свечкой.

15. Пробники любимых средств полезно хранить в кошельке

Спрашивайте их, совершая покупки, проверяйте журналы, которые дают в подарок магазины косметики и авиакомпании: пробники незаменимы во время коротких поездок и сильно выручают, когда в ручной клади уже нет места для емкостей с жидкостями.

14. Обычная футболка заменит чехол для чемодана

Футболка надевается на чемодан так, чтобы его длинная ручка проходила через ворот. Сделайте надрез в том месте, где расположена боковая ручка: за нее берутся грузчики, отправляя багаж в самолет. Такой чехол создаст дополнительную защиту от повреждений и защитит от возможных краж: воры предпочитают багаж, который можно быстро вскрыть, поэтому избегают сумок и чемоданов в чехлах или пленке.

13. Аккумулятор быстрее заряжается и дольше работает, если подержать его в холодильнике

Эта хитрость подойдет, если вы находитесь в жаркой стране и хотите хорошо зарядить аккумулятор перед путешествием. Просто упакуйте его в пластиковый водонепроницаемый пакет и положите на нижнюю полку холодильника, а через несколько часов зарядите до 100 %.

12. Поясную сумку можно бесплатно взять с собой на борт, а за клатч могут попросить дополнительную плату

На время полета ручную кладь необходимо убрать на верхнюю багажную полку или под кресло впереди сидящего пассажира. Поэтому не стоит класть в нее документы, билет, деньги, телефон и внешний аккумулятор. Сумка через плечо или клатч (даже маленького размера) тоже часто попадают под это требование, а при наличии других вещей в ручной клади некоторые авиакомпании могут попросить оплатить дополнительное место для нее. Поясную сумку не считают полноценным ручным багажом, ее не просят класть на полку и не облагают оплатой даже на борту авиакомпаний с самыми строгими правилами. Поэтому самые нужные вещи держите в ней.

11. Слишком стильный внешний вид — причина, по которой вас могут отправить на личный досмотр к сотруднику безопасности и заставить раздеться догола

Современные сканеры видят человека насквозь, но даже они не всегда способны отличить модное украшение от опасного предмета. Если не хотите попасть на личный досмотр, где сотрудники службы безопасности потребуют от вас полностью раздеться, лучше перед прохождением через сканер все аксессуары, вплоть до ремней и украшений, сложить в сумку.

10. Солевая грелка снимет напряжение в мышцах, а подушка с массажером поможет расслабить шею

Солевая грелка умеет самостоятельно нагреваться за пару минут до 50 °С и удерживает тепло в течение 3–4 часов. Она снимает боль и напряжение в мышцах и согревает, если в самолете прохладно. Главное — активировать «горячий режим» до прохождения службы безопасности, чтобы ее наполнитель из жидкого состояния перешел в твердое. Выбирая подушку для путешествий, стоит обратить внимание на 3 вещи: наличие застежки для крепления к чемодану или сумке, чтобы не носить в руках и не класть в сумку;

не нарушается ли при ее использовании естественное положение шеи;

дополнительные функции, например встроенный массажер, который не даст шее затекать и обеспечит комфортное расслабление.

А если вы забыли подушку — используйте плед, который есть на борту у каждой авиакомпании. С его помощью можно создать правильную поддержку для шеи, как это показано на фотографии выше.

9. Даже если вы заплатили за место в самолете, авиакомпания может пересадить вас

Если вы заплатили за место, а в итоге вас пересадили, нет смысла ругаться с сотрудником, который следует инструкции: отправьте письменную претензию авиакомпании, и вам возместят расходы. Важно знать, что места в 1-м ряду экономкласса отдают родителям с грудничками, а сиденья рядом с окном — пассажирам с животными. У аварийного выхода не должны находиться дети, беременные женщины, пожилые люди и те, у кого есть какие-то нарушения здоровья. Учитывайте это при онлайн-регистрации, чтобы избежать неприятностей.

8. Одни маски прекрасно подходят для самолета, другие лучше использовать на земле

Воздух в самолете грязный и сухой, поэтому на рейсах, которые длятся дольше 3 часов, лучше носить медицинскую маску. Особенно в сезон гриппа. Гелевая маска тоже пригодится: если ее охладить, подержав под струей холодной воды, то ее можно использовать для снятия легкой головной боли. А увлажняющую тканевую маску лучше применять не во время полета, а уже после него.

7. Расслабить ноги и снять нагрузку на позвоночник во время полета поможет ремень

Закрепив ремень или шарф под обеденным столиком, можно сделать небольшой гамак для ног — это поможет снять нагрузку с позвоночника и шеи, ускорит погружение в сон.

6. Большинство продуктов и напитков, которые предлагают на борту, вредны для здоровья

Из-за перепадов давления в самолете сосуды расширяются и процесс пищеварения замедляется: даже для здорового человека это веские причины, чтобы отказаться от газированной воды, алкоголя и предлагаемого на борту питания. Чтобы утолить голод, постарайтесь выбирать полезные и легкоперевариваемые продукты: несоленые крекеры, сухофрукты, нежирный творог.

Рекомендуется отказаться от мяса, грибов, блюд из круп, бобовых и сыров. Альтернативой соленым орешкам станут свежие фрукты, овощи и зелень. Кстати, с собой на борт разрешают взять и обычный салат, купленный в кафе или столовой аэропорта (при заказе просто попросите упаковать его с собой).

5. В магазине на борту самолета можно заказать вкусный горячий кофе, который нальют в вашу личную чашку

Кофе на борту часто разведен теплой, но не кипяченой водой из бака самолета, поэтому пить его не рекомендуется. Вместо этого можно заказать у бортпроводника готовый кофейный напиток в закрытой индивидуальной упаковке и просто попросить разогреть его. Кстати, любой напиток могут налить в вашу личную термочашку.

4. С помощью надувного матраса обычное кресло превращается в кровать для ребенка

В интернете продаются готовые аксессуары со специальными надувными ножками для большей устойчивости. Но при желании нетрудно соорудить кровать самостоятельно из надувного матраса, прикрепив его ремнями к сиденью.

3. Напиток с электролитами защищает от обезвоживания на борту, кефир восстанавливает кишечник после перелета

Чтобы не допустить обезвоживания в полете, захватите электролиты в виде шипучих таблеток, которые разводятся обычной водой. Кефир или другой кисломолочный продукт без добавок и ароматизаторов избавит от неприятных ощущений в кишечнике после посадки.

2. Иногда выгоднее сдать старый билет и купить новый, чем просто обменять

Условия обмена билета во многих авиакомпаниях предполагают значительную доплату за эту операцию: в результате за ту же сумму или даже дешевле можно купить новый билет, а старый просто сдать. В ряде случаев вернуть можно даже невозвратный билет, например: если ваш рейс отменили;

если вас не посадили на оплаченный рейс;

если рейс сильно задержали и это изменило ваши планы;

если заболели вы или близкий родственник, с которым вы собирались лететь;

если умер член семьи или близкий родственник.

1. Продолжительность рейса и цена билета зависит не от расстояния, а от маршрута авиакомпании

Перед окончательным выбором билета обратите внимание на маршрут полета. Стоимость пролета над странами различается, а некоторым авиакомпаниям вообще запрещено находится в воздушном пространстве определенных госудраств, поэтому приходится выбирать не самый выгодный маршрут. Все это влияет на конечную стоимость билета. Например, при полете из Москвы в Софию одна авиакомпания летит по прямому маршруту и цена билета включает одно место для багажа. Другая авиакомпания делает крюк в небе, в результате чего билет на ее рейс стоит дороже, а за место багажа нужно еще и доплачивать.