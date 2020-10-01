20 фраз, которые лучше не произносить за границей, чтобы никого не обидеть

Мир похож на большое лоскутное одеяло. Оно сшито из непохожих друг на друга народностей, языков и обычаев. То, что мы считаем вполне нормальным, вызывает искреннее недоумение у иностранцев. Справедливо и обратное: когда мы оказываемся в чужой стране, невооруженным глазом становятся видны культурные различия.

Мы в AdMe.ru наткнулись на комментарии иностранцев и бывалых путешественников. Они объясняют, о чем лучше ни в коем случае не говорить, если вы за границей. От некоторых рекомендаций диву даешься: как мы, такие разные, вообще уживаемся на одной планете?

Австрия. Не пытайтесь узнать у австрийцев, где здесь кенгуру. © debtsnbooze / Reddit

Не пытайтесь узнать у австрийцев, где здесь кенгуру. © debtsnbooze / Reddit Ирландия. Не спрашивайте у нас, почему не все ходят в зеленой одежде. © Cyerno98 / Reddit

Не спрашивайте у нас, почему не все ходят в зеленой одежде. © Cyerno98 / Reddit Германия. Немцы ценят честность гораздо больше вежливости. Если ты говоришь: «Я бы хотел снова встретиться», тебе лучше на самом деле иметь это в виду, чтобы не показаться поверхностным человеком. В общем, сдерживайте свои обещания. Не сомневайтесь, что и вы, в свою очередь, сможете положиться на других. © w0nk0 / Reddit

Англия. Не спрашивайте у меня, знаком ли я с королевой или с вашим дальним родственником, который живет на другом конце страны. Англия маленькая, но не настолько. © Yorkshirebread / Reddit

Не спрашивайте у меня, знаком ли я с королевой или с вашим дальним родственником, который живет на другом конце страны. Англия маленькая, но не настолько. © Yorkshirebread / Reddit Новая Зеландия. Никогда не спрашивайте у местных: «Вы часть Австралии? Где-где вы находитесь на карте мира? Новая Зеландия — это вообще развитое государство?» © Anna Sjardin-Killick / Quora

Бразилия. Никогда не обращайтесь к бразильцам с просьбой станцевать самбу. Многие люди ее просто ненавидят. И перестаньте говорить с нами на испанском: мы общаемся на португальском, так что никакого gracias, только obrigado. © keep_me_separated / Reddit

Никогда не обращайтесь к бразильцам с просьбой станцевать самбу. Многие люди ее просто ненавидят. И перестаньте говорить с нами на испанском: мы общаемся на португальском, так что никакого gracias, только obrigado. © keep_me_separated / Reddit Непал. Когда видите Гималаи, не кричите, пожалуйста, что перед вами гора Эверест. И ни при каких обстоятельствах не произносите: «Будда родился в Индии». © gqprad / Reddit

Когда видите Гималаи, не кричите, пожалуйста, что перед вами гора Эверест. И ни при каких обстоятельствах не произносите: «Будда родился в Индии». © gqprad / Reddit Испания. Если кто-то из вас решит блеснуть познаниями в лингвистике, помните, очень важно четко произносить буквы «а» и «о». Имейте в виду, что Zorro — это герой в маске и лиса, а Zorra — ругательство. © КОРОВАMilka / Пикабу

Бельгия. Не говорите, что у картофеля фри французское происхождение. © Mathias Rymenans / Quora

Не говорите, что у картофеля фри французское происхождение. © Mathias Rymenans / Quora Исландия. Не обращайтесь ни к кому по фамилии. Это вызовет только путаницу. Кроме того, не используйте здесь слова наподобие «сэр» или «мадам», это странно. Исландцы, вероятно, самые далекие от формальностей люди. Будьте готовы к тому, что местные будут называть вас по имени, и отвечайте тем же. © Broddi / Reddit

Мексика. Не называйте мексиканцев «амиго» и выбросьте из лексикона фразы сродни «No bueno» или «No problemo». Они звучат глупо. Уважайте нашу страну так же, как вы хотите, чтобы мы уважали вашу. © myfault / Reddit

Не называйте мексиканцев «амиго» и выбросьте из лексикона фразы сродни «No bueno» или «No problemo». Они звучат глупо. Уважайте нашу страну так же, как вы хотите, чтобы мы уважали вашу. © myfault / Reddit Франция. Не используйте фразеологизм «Прошу прощения за мой французский», если вы действительно собираетесь говорить на французском и он откровенно плох. Парень, с которым я общался, не оценил юмор. © Dizzymo / Reddit

Южная Корея. Не называйте наш национальный костюм ханбок словами «кимоно» или «ханьфу». © Neky Choe (Kim Jinwon) / Quora

Не называйте наш национальный костюм ханбок словами «кимоно» или «ханьфу». © Neky Choe (Kim Jinwon) / Quora Канада. Пожалуйста, не спрашивайте у канадцев: «Где твоя иглу? Куда делся весь снег? Ты сегодня оставил свою собачью упряжку дома?» Особенно в июле. Это не смешно. © PubGirl / Reddit

Пожалуйста, не спрашивайте у канадцев: «Где твоя иглу? Куда делся весь снег? Ты сегодня оставил свою собачью упряжку дома?» Особенно в июле. Это не смешно. © PubGirl / Reddit Швеция. Не стоит говорить со шведами о заработке. В нашей стране социальный статус базируется не на том, сколько у тебя денег, а на том, что ты делаешь. Поэтому если вам встретился типичный представитель нации, он в первую очередь спросит: «Чем занимаетесь?» © Magnus Modig / Quora

Китай. Не просите печенье с предсказаниями. Оно не было создано в нашей стране. © Artoo_Detoo / Reddit

Не просите печенье с предсказаниями. Оно не было создано в нашей стране. © Artoo_Detoo / Reddit Швейцария. Не обращайтесь к людям по имени до тех пор, пока они сами этого не предложат. Лучше называть их по фамилии или занимаемой должности. © Philipp Staudacher / Quora

Индия. Не спрашивайте у индианок: «Где твоя красная точка?» Традиционно бинди носят только замужние женщины.

Не спрашивайте у индианок: «Где твоя красная точка?» Традиционно бинди носят только замужние женщины. Финляндия. Не говорите жителям страны, что фрикадельки изобрели шведы. Мясные фрикадельки с пюре и брусничным джемом — это финское традиционное блюдо.

Не говорите жителям страны, что фрикадельки изобрели шведы. Мясные фрикадельки с пюре и брусничным джемом — это финское традиционное блюдо. Италия. Из-за высокой безработицы многие местные продолжают жить с родителями после совершеннолетия. Если вы встретили итальянца, которому 30 с хвостиком, а он живет с семьей, не стоит спрашивать: «Слушай, а ты не думаешь, что пора уже съехать?»