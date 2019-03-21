20+ фотографий, сделать которые можно только в Японии
Япония — это не только самые быстрые поезда, самые продвинутые роботы и самые поэтичные традиции. Это неповторимость даже в мелочах. Супердлинная морковь, канализационные люки как предметы искусства, снежные стены, к которым водят туристов, — вот далеко не все, что кажется обыденным японцам, но не всем остальным.
Мы в AdMe.ru продолжаем открывать для себя Японию и приглашаем присоединиться к нам в этом виртуальном путешествии.
1. Передвижная парикмахерская для собак
2. А это целый магазин масок
3. В Японии проводятся выставки канализационных люков
4. Высота самого короткого эскалатора в мире равна 83 см, в нем всего 5 ступеней. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса, а находится в городе Кавасаки
5. Кое-где действительно можно найти светофоры голубого цвета
6. Этот фонтан в Канадзаве показывает время
7. Американцы долгое время не могли найти в Японии целого гуся или индейку и вынуждены были довольствоваться едой из KFC. Постепенно походы в KFC на Рождество стали общеяпонской традицией
8. У туристов набирает популярность Остров кроликов, Окуносима. Он входит в Национальный парк Сето-Найкай, поэтому здесь запрещена охота и сотни животных совсем не боятся людей
9. Довольно популярны и снежные стены в Японских Альпах, недалеко от Токио. Они расположены в местности Татеяма и открыты для пешеходов с апреля по июль
10. Еще одна достопримечательность — ресторан, в котором подают только консервы
11. Некоторые японские политики во время совещаний иногда специально притворяются спящими, чтобы показать, что им неинтересно выступление коллеги
12. Эта горка — пожарный выход из здания
13. В Японии выпустили линейки шоколада KitKat со вкусами продуктов, характерных для конкретной местности, например стручковой сои из региона Канто или дынь с Хоккайдо
14. Посетителей одного из отелей Токио встречают не обычные администраторы, а роботы-динозавры
15. А еще у японцев есть инструкции на любой случай, даже если нужно всего лишь сесть
16. Просто японская морковь
17. Эта сакура в японском «Леголенде» внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое сооружение из Lego: на ее строительство ушло 800 тыс. деталей
18. И конечно, Япония — рай для покемонов
19. Да, это лапша со вкусом чипсов
20. Ускорение...
21. Это профессиональный рестлер, актер и певец, переехавший в Японию из Австралии, — Ladybeard
Что из этого вы хотели бы увидеть в своем городе? Сходили бы на концерт Ladybeard?
Фото на превью DerpyBurps / Reddit