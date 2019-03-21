20+ фотографий, сделать которые можно только в Японии

20 2

22

1.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Япония — это не только самые быстрые поезда, самые продвинутые роботы и самые поэтичные традиции. Это неповторимость даже в мелочах. Супердлинная морковь, канализационные люки как предметы искусства, снежные стены, к которым водят туристов, — вот далеко не все, что кажется обыденным японцам, но не всем остальным.

Мы в AdMe.ru продолжаем открывать для себя Японию и приглашаем присоединиться к нам в этом виртуальном путешествии.

1. Передвижная парикмахерская для собак

2. А это целый магазин масок

3. В Японии проводятся выставки канализационных люков

4. Высота самого короткого эскалатора в мире равна 83 см, в нем всего 5 ступеней. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса, а находится в городе Кавасаки

5. Кое-где действительно можно найти светофоры голубого цвета

6. Этот фонтан в Канадзаве показывает время

7. Американцы долгое время не могли найти в Японии целого гуся или индейку и вынуждены были довольствоваться едой из KFC. Постепенно походы в KFC на Рождество стали общеяпонской традицией

8. У туристов набирает популярность Остров кроликов, Окуносима. Он входит в Национальный парк Сето-Найкай, поэтому здесь запрещена охота и сотни животных совсем не боятся людей

9. Довольно популярны и снежные стены в Японских Альпах, недалеко от Токио. Они расположены в местности Татеяма и открыты для пешеходов с апреля по июль

10. Еще одна достопримечательность — ресторан, в котором подают только консервы

11. Некоторые японские политики во время совещаний иногда специально притворяются спящими, чтобы показать, что им неинтересно выступление коллеги

12. Эта горка — пожарный выход из здания

13. В Японии выпустили линейки шоколада KitKat со вкусами продуктов, характерных для конкретной местности, например стручковой сои из региона Канто или дынь с Хоккайдо

14. Посетителей одного из отелей Токио встречают не обычные администраторы, а роботы-динозавры

15. А еще у японцев есть инструкции на любой случай, даже если нужно всего лишь сесть

16. Просто японская морковь

17. Эта сакура в японском «Леголенде» внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое сооружение из Lego: на ее строительство ушло 800 тыс. деталей

18. И конечно, Япония — рай для покемонов

19. Да, это лапша со вкусом чипсов

20. Ускорение...

21. Это профессиональный рестлер, актер и певец, переехавший в Японию из Австралии, — Ladybeard

Что из этого вы хотели бы увидеть в своем городе? Сходили бы на концерт Ladybeard?