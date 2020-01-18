20+ фотографий обо всем на свете, которые для многих станут неожиданным открытием

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В мире есть огромное количество вещей, которые мы никогда не видели не то что своими глазами, а даже на фотографиях. Но мы всячески стараемся устранять этот пробел, а потому публикуем очередную порцию любопытных кадров со всего света.

К примеру, мы в AdMe.ru сами только что узнали, как с самолета выглядит ночной город, окутанный туманом. А также как хитроумно подошли работники чешского зоопарка к кормлению птенцов птицы-носорога.

1. Так в чешском зоопарке кормят птенцов птицы-носорога

2. Кстати, вот как выглядят взрослые особи этого необычного семейства птиц

3. Оказывается, морковка может достигать таких огромных размеров

4. А как вам эти величественные морские свинки?

5. Деревья, которые перегрызли бобры

6. Вот чем заполнены стены банковского хранилища

7. Перед вами фотография одного из первых мобильных телефонов

8. Так пожарные гидранты выглядят под землей

9. Вот какая чистая вода в Балтийском море (а именно у шведского острова Готланд)

10. На этот внешний блок кондиционера собаки мочились больше 20 лет

11. Это ковш Big Muskie — самого большого в мире шагающего экскаватора. Вес ковша — 210 т, и в нем свободно помещаются 2 автобуса. На фото ниже — человек для сравнения

12. Теперь вы знаете, как вблизи выглядит морда галапагосской черепахи

13. А вы знали, что на острове Пасхи есть незавершенные каменные статуи?

14. Муравей-листорез за работой

15. А вот ускоренный ролик о том, как работает целая группа муравьев-листорезов

16. Пасть льва устрашающе огромна. Только посмотрите, как зевает царь зверей!

17. Ручка входной двери, когда на улице −41 °C

18. Из-за генетической мутации у этого быка вырос третий рог

19. Это джинсы Levi’s, выпущенные в 1879 году. Они были найдены в золотой шахте

136-year-old Levi's jeans found in a goldmine looks just like a pair from today. pic.twitter.com/o3C1pgVCuh — Cool History (@history2cool) December 27, 2019

20. Вот насколько огромно облако дыма от пожаров, бушующих в Австралии

21. Это не черно-белая фотография, а покрытая вулканическим пеплом ананасовая плантация в городке Тагайтай на Филиппинах

А вы в своей жизни видели что-нибудь такое, от чего из ваших уст непроизвольно вырвалось: «Ничего себе!»? Что это было?