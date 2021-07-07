20+ фотографий, которые без слов докажут, что Арабские Эмираты — это вам не только «дорого-богато»

У многих ОАЭ ассоциируются с шейхами, белоснежными пляжами и роскошными отелями. Но не все то золото, что блестит. Куда интереснее взглянуть на ту сторону жизни в стране, о которой не рассказывают туристические путеводители.

Мы в AdMe.ru души не чаем в путешествиях, пускай и виртуальных. Ловите подборку фотографий прямиком из Арабских Эмиратов, которые покажут вам то, что зачастую скрыто от посторонних глаз.

Это установили прямо посреди пустыни, на пересечении двух песчаных аллей. Такой вот указатель улиц в пустыне

Подождите еще лет 5, и на этих улицах появятся многоэтажки. © anon-ques / Reddit

Хотите вызвать реально фешенебельное такси? Ни слова больше, вот вам McLaren

McLaren — это премиальные гоночные суперкары. Считаются одними из самых престижных и дорогих автомобилей в мире.

«Впусти меня... Я забыл, что это Дубай. 10 утра и + 40 °C за окном»

Ничего необычного, просто песчаная буря в городе

«Я не такой, как все, мне подавай экзотику. Мой отель расположен в „непарадном Дубае“»

Кольцевое затмение. Кадры сделаны сразу после восхода солнца

«Соблюдай дистанцию, меня ждет дома мама». Фото с видеорегистратора

«Проходил мимо забегаловки, меня весело начал зазывать работник кафешки. Говорил, что у него лучшие цены»

«После этого мужичок отошел и вынес мне овощи. Сказал, мол, пока ждешь заказ — вот, за счет заведения. Свежие овощи после жары — никогда так не любил овощи, как в ОАЭ».

«Заброшенный автосалон в Дубае. Я первый, кто за 8 лет переступил его порог»

Увы, иногда ОАЭ — это не только чистейшие пляжи с белоснежным песком

«Снял номер в отеле: ₽ 130 тыс. за двое суток. Зашел в местный магазин и наткнулся на такие знакомые продукты»

На пляжах встречаются бесплатные автоматы с солнцезащитными средствами. Всюду бы такой сервис

«Асфальта много где нет, просто песок и земля. Тротуаров нет, просто идешь по небольшому выделенному участку от основной дороги. Немножко страшно»

«Видел, как котенок вежливо ждал, когда откроется лифт»

Птичка тоже, видимо, учила правила этикета. Преспокойно ожидает открытия дверей в метро

Обычный день на местном пляже. На заднем плане самое большое в мире колесо обозрения

Вот такой Starbucks в Дубае. Колоритненько, ничего не скажешь

Встретить курицу или петуха на улице? Почему бы и да

«Мой двоюродный брат, каякер, сделал лучший снимок Дубая, который я когда-либо видел»

«У меня была остановка на 24 часа и всего $ 40 на жилье. Вот почему всем стоит пользоваться Airbnb»

«Я уже собирался рассердиться, но потом заметил это»

«Дико извиняюсь, я реально плохо паркуюсь».

Прогулки по Дубаю. Такие разные, но одинаково живописные

Вид с «Бурдж-Халифа» на ночной Дубай

Хм, неожиданно

«Сегодня в Арабских Эмиратах выпал снег с градом, никогда такого тут раньше не видел»

«Моя начальница убирает дома богатых людей. Такая вот подработка»

«Только что принесла мне мусорный мешок со словами: „Тут дешевые благовония, которые кто-то оставил в доме. Видать, не нужны, надо выбросить“. А ничего, что там были благовония из дорогущей удовой древесины?» (Это один из самых дорогих сырьевых материалов в мире. — Прим. AdMe.ru.)

Город с высоты птичьего полета. До новых встреч, прекрасный Дубай!