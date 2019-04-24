20+ фотографий, каждая из которых расскажет о стране больше любого путеводителя

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Любую страну можно описать одним словом, если постараться. А еще лучше — показать ее в одной фотографии, как это сделали герои нашей статьи. От них мы узнали, что могут рассказать лавочки о Финляндии, почему Франция — самая романтичная страна в мире и что случилось в Канаде, когда у них иссякла фантазия при назывании улиц.

Мы в AdMe.ru всегда были уверены, что лучше увидеть, чем сто раз услышать, и потому выбрали для этой статьи самые «показательные» фотографии стран.

Все пабы Великобритании, отмеченные на карте Google

На французских виноградниках разводят костры, чтобы уберечь те от мороза

Когда присел отдохнуть не на том пляже в Таиланде

Реалистичный флаг Ирландии

Путешествие по Индии в его лучшем проявлении

Даже небо подтверждает, что Париж — город любви

Просто торговый центр в Италии

Размеренность повседневной жизни в Турции

Шведы такие же оптимистичные, как их муми-тролли. Затопило вокзал? Отличный бассейн!

Когда у нации чувство юмора такое же колкое, как кактусы

«Сандалии для вашей любимой тещи».

Дорожная полиция в Бельгии строга и непреклонна

Как ирландцы видят суп

«Суп дня: виски с гренками H₂O».

Вот что происходит, когда итальянские художники пытаются просто нарисовать котиков

Весна пришла в Норвегию

Ламы в Перу — это далеко не так мило, как может показаться на первый взгляд

Гостеприимная Барселона

«Туристы, езжайте домой!»

Как понять, что ты в греческом отеле

«Простыни и полотенца предназначены для использования в номере. Не на пляже и не на вечеринках в тогах».

Простой способ стать своим в Италии и бегло изъясняться на итальянском

Будьте готовы к тому, что карта Канады сведет вас с ума

«Эта улица». «Та улица». «Другая улица».

В Австралии высокая вероятность пожара — это всего лишь второе деление на шкале

Финны очень ответственно подходят к личному пространству. Скамейки для одного, повернутые так, чтобы не сидеть лицом к лицу с другим человеком