20+ фотографий Амстердама, которые совсем с другой стороны покажут город тюльпанов и велосипедов

Амстердам — в прошлом крохотная рыбацкая деревушка, а ныне культурный и исторический центр Нидерландов. Эта точка на карте зачастую незаслуженно ассоциируется лишь с тюльпанами, каналами и узкими остроконечными домиками. Но практически каждый турист, побывав здесь, не спешит прощаться с городом навсегда, а с надеждой произносит: «Tot de volgende keer!» («До скорой встречи!»).

Нас в AdMe.ru не нужно просить дважды, чтобы отправиться в очередное виртуальное странствие. Поэтому запасайтесь чаем с вкусняшками и ловите 20+ увлекательных фактов о месте, в котором велосипедов больше, чем жителей. А в конце статьи вас ждет бонус: захватывающая история нашего соотечественника, который еще долго будет помнить свой поход в общественный туалет в Амстердаме.

Первое, что вы увидите по прибытии на вокзал Амстердама, — 3-уровневую велопарковку

«В Амстердаме первые этажи домов находятся на одном уровне с улицей. Да и окна никто не парится занавешивать. Вот вам моя подборка котиков в окошках»

Нет, это вовсе не торговый центр, а главный городской госпиталь

На его территории есть все: кафе, магазины, фуд-корты, супермаркеты, отделение банка и парикмахерская.

«Отмечала свой день рождения в Амстердаме. Сотрудники отеля спросили, что написать в открытке по этому поводу. Я попросила нарисовать котика»

«И... мою просьбу выполнили. Замечательный котик вышел — под стать городу».

Когда каналы замерзают (а происходит это нечасто), жители встают на коньки

Местный деликатес и заодно гастрономический символ страны — свежайшая селедка с луком и солеными огурцами

Голландская сельдь, обитающая в Северном море, знаменита во всем мире и сыграла решающую роль в судьбе Амстердама. Именно благодаря ей небольшая рыбацкая деревушка стала крупнейшим торговым центром Европы.

Waterbuurt («водный квартал») — современный жилой комплекс в Амстердаме, состоящий из 100 плавучих домов

Он привлекает местных жителей своей ценой, так как вода здесь не такая дорогая, как земля.

На здешних барахолках и блошиных рынках можно найти удивительные раритеты

А вы знали, что каждый мост в этом городе имеет свой номер, а большинство еще и могут похвастаться персональными именами?

«Если снимать по одному мосту раз в день, не повторяясь, то на фотографирование всех вам потребуется 3,5 года».

Чтобы сократить затраты на уборку туалетов в аэропорту Амстердама, на писсуары наклеили изображения мух

Следуя снайперским инстинктам, мужчины пытаются «согнать» муху, что в свою очередь уменьшает количество брызг вокруг писсуара. © MyNameIsNotSteve / Pikabu

Типичный родитель в Амстердаме

Подавляющее большинство автомобилей в аэропорту — марки Tesla

«Был полный штиль. Я дождался момента, когда вода успокоилась после прошедшей лодки, и сделал это фото»

«Зашел в местный бар и увидел этого злого парня за барной стойкой»

В Амстердаме любой желающий может отправиться на рыбалку

Вот только ловить он будет не рыбу, а пластик, которого в местных водоемах, увы, скопилось предостаточно.

«Решил съездить в деревушку Маркен около Амстердама. И это было что-то потрясающее»

«Когда гуляешь по ней, не верится, что это реальные домики, в которых живут люди. Больше похоже на декорации для фильма».

Просто красивые виды Амстердама

Не удивляйтесь, если увидите посреди улицы подобную картину

Таким образом местные жители избавляются от старой или надоевшей мебели, давая возможность другим людям забрать приглянувшиеся экземпляры.

Забрать с мусорки то, что вам приглянулось, вовсе не зазорно. Скорее наоборот. Моя соседка уже при первой нашей встрече с гордостью демонстрировала свои садовые кресла, которые забрала с улицы. Я вот тоже не брезгую. Правда, пока мое самое ценное и полезное приобретение — цветочные горшки на балконе. Каждый раз, когда я прохожу мимо такой картины, мой внутренний скопидом тихонько пищит от восторга и жадности. © scurebet / Pikabu

Центральная часть города состоит из большого количества улочек. Порой очень тесных улочек

Вот такие дома здесь можно увидеть

Смогу ли я разместить там угловой диван? © Fair-Masterpiece-101 / Reddit

«Встретил очень симпатичного продавца в магазине»

Подушки, одеяла и даже матрасы, вывешенные за окно, — обычное явление в Амстердаме

«Обычно этим развлекаются люди старшего поколения, но и молодежь подключается регулярно. Смысл этой процедуры прост: избавиться от пылевых клещей и другой мелкой домашней нечисти. С учетом постоянной сырости и малой жилой площади обряд проветривания вполне логичен, но выглядит все равно странно».

«Просмотр данного изображения нормализует давление, снимает стресс и широко применяется в психиатрии как заменитель успокоительного»

Бонус

Прекрасное летнее утро. Сижу под деревцем, попиваю кофе после плотного завтрака. Небо голубое, птички поют, в общем, красота. Но против естественных желаний организма не попрешь. Оглядываюсь по сторонам и вижу рядом заветный указатель WC. Стиснув покрепче булки, я незамедлительно двинул к заветному месту. Табличка-указатель как бы говорила мне: «Дружок, потерпи, тебе осталось совсем чуть-чуть». Ну что ж, пришлось ускорить шаг, потому что внутри меня уже начиналась маленькая атомная война. Я спустился вниз и немного успокоился, потому что следующий указатель всем своим видом намекал: «Успокойся, друг, ты уже у цели, только за угол заверни, и все!» И когда, наконец, я увидел общественный туалет, то даже на секунду забыл о своей насущной потребности. Уж простите мне такое громкое сравнение, но я, как странствующая душа после долгих скитаний по подземелью, наконец-то лицезрел врата рая. И всего лишь монетка в € 1 отделяла меня от райского блаженства. © onlyFCSMonlyMSC / Pikabu