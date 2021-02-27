20+ фото, которые покажут вам романтичную Венецию с неожиданной стороны

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Венеция — магическое место, которое привлекает тысячи новых путешественников и побуждает вернуться туда уже бывалых туристов. В городе без дорог легко заблудиться среди каналов и натолкнуться на совершенно неожиданные вещи, которые расскажут о жизни венецианцев.

AdMe.ru считает, что в Венеции внимания заслуживают не только популярные места, но и мелочи, которые прячутся на пути к ним.

Так выглядит потолок в обычном супермаркете Венеции

Обычная ситуация на городской улочке во время карнавального сезона

«Сфотографировал на телефон из номера в отеле. И никаких лодок!»

«Вот как пиццерия украсила свое окно»

«Когда последний раз был в Венеции, меня повеселили дверные звонки. Они выглядят как ретророботы»

«Площадь Сан-Марко затапливает ночью. Это и красиво, и весело одновременно»

«Когда ну очень хочется балкон»

«Сфотографировал вертолет на яхте в Венеции»

«В городе нет автомобильных дорог, поэтому посылки доставляют вот так»

«В магазине книги хранятся в настоящей гондоле, чтобы при наводнении они не пострадали»

«Поворачиваешь за угол и оказываешься словно у картины»

«По мнению гидов, это старейшая дверь в Венеции. Ей 1 000 лет»

«Тут можно купить недвижимость за биткоин»

«Венеция в 7 утра и в 7 вечера»

«Типичная улица»

«У них есть кола с большим содержанием кофеина»

«Начался сезон туманов»

«Скорая помощь выглядит так»

«Венецианские переулки»

«Рождественская елка в Венеции»

«Почти на каждой двери есть дверные молоточки. И очень часто они в виде льва. Встречаются еще уникальные дверные ручки, расположенные по центру двери»

«Античный Burger King»