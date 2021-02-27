20+ фото, которые покажут вам романтичную Венецию с неожиданной стороны
Венеция — магическое место, которое привлекает тысячи новых путешественников и побуждает вернуться туда уже бывалых туристов. В городе без дорог легко заблудиться среди каналов и натолкнуться на совершенно неожиданные вещи, которые расскажут о жизни венецианцев.
AdMe.ru считает, что в Венеции внимания заслуживают не только популярные места, но и мелочи, которые прячутся на пути к ним.
Так выглядит потолок в обычном супермаркете Венеции
Обычная ситуация на городской улочке во время карнавального сезона
«Сфотографировал на телефон из номера в отеле. И никаких лодок!»
«Вот как пиццерия украсила свое окно»
«Когда последний раз был в Венеции, меня повеселили дверные звонки. Они выглядят как ретророботы»
«Площадь Сан-Марко затапливает ночью. Это и красиво, и весело одновременно»
«Когда ну очень хочется балкон»
«Сфотографировал вертолет на яхте в Венеции»
«В городе нет автомобильных дорог, поэтому посылки доставляют вот так»
«В магазине книги хранятся в настоящей гондоле, чтобы при наводнении они не пострадали»
«Поворачиваешь за угол и оказываешься словно у картины»
«По мнению гидов, это старейшая дверь в Венеции. Ей 1 000 лет»
«Тут можно купить недвижимость за биткоин»
«Венеция в 7 утра и в 7 вечера»
«Типичная улица»
«У них есть кола с большим содержанием кофеина»
«Начался сезон туманов»
«Скорая помощь выглядит так»
«Венецианские переулки»
«Рождественская елка в Венеции»
«Почти на каждой двери есть дверные молоточки. И очень часто они в виде льва. Встречаются еще уникальные дверные ручки, расположенные по центру двери»
«Античный Burger King»
А какие у вас отношения с итальянским городом на воде?
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