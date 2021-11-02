20 фото, увидев которые вы перестанете понимать, почему люди живут еще где-то, кроме Португалии
Когда мы думаем о Португалии, первое, что приходит на ум, — это пирожные с заварным кремом pastel de nata или знаменитый футболист Криштиану Роналду. Но эта страна о гораздо большем: уникальной истории и культуре, гастрономии, пляжах, ярких красках и, конечно же, португальском народе, который очень приветлив, открыт и искренен.
Нам в AdMe.ru не сиделось на месте — мы отправились в виртуальное путешествие по Португалии и остались под большим впечатлением.
Студенты университетов Португалии носят черный плащ в качестве академической формы
- Мантия называется traje académico. Студенты надевают ее на праздничные мероприятия. Этот предмет одежды символизирует равенство: неважно, богаты вы или бедны, все студенты выглядят одинаково. Джоан Роулинг жила здесь, и кое-что в «Гарри Поттере» списано с Португалии. © wallynext / Reddit
«Южная Португалия. Я никогда не видел такого раньше»
Тот, кто сумеет съесть 3,5-килограммовую порцию, не платит, а выигрывает € 50
- Я не могу представить себе человека, который съест это без последствий для здоровья. © DrVicenteBombadas / Reddit
«Этот парень проиграл в нашей лиге фэнтези в прошлом году. Наказанием было прогуляться по одной из самых оживленных улиц Португалии в таком наряде»
«Я нашел дом с врезанным в него огромным камнем»
Даже McDonald’s здесь яркий
Пиратский корабль на водных просторах
«Увидел это во время отпуска в Португалии»
- Выглядит так, как будто кто-то потерял туфлю. © squeezy102 / Reddit
Во время прогулок по городам удается заметить интересные детали
«Фикус, который мы нашли на улицах Лиссабона»
- Готов поспорить на хорошие деньги, что эти корни уже прорвались сквозь горшок и теперь растут в земле. © Gravelsack / Reddit
Трамваи в Лиссабоне под стать городу — геометричные
«Сегодня днем, гуляя по Лиссабону, увидела балкон своей мечты»
- Не хотел бы я проходить мимо, когда их поливают. © dandyo80 / Reddit
Португалия, мыс Рока. Самый западный мыс европейского континента
«Лиссабон поразил меня красотой каждого его уголка»
Азулежу — одна из визитных карточек Португалии
«Все-таки красота необыкновенная, я вам скажу. Это морские пещеры Алгарви»
Здесь искусство буквально на каждом шагу
А еще здесь есть восхитительный остров Мадейра — родина Криштиану Роналду
- Когда я привезла будущего мужа сюда, он так впечатлился, что сделал мне предложение прямо на месте. © majaibi / Reddit
Инженер-строитель Рауль Месньер дю Понсар решил сделать подарок жителям холмистого Лиссабона и построил лифт
«Так мастер связал между собой 2 района Лиссабона. До этого жителям приходилось подниматься на высоту 30 метров по многочисленным лестницам».
«Я поймал эту рыбу у берегов Португалии»
- А на вкус она как Skittles? © water_me_harder / Reddit
Какими впечатляющими фактами о Португалии вы можете поделиться?
Фото на превью amq55 / Reddit
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