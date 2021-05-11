20+ фотографий Таиланда, при виде которых не знаешь, то ли восторгаться, то ли за голову хвататься
Путешественники ценят Таиланд за его самобытность, таинственность, культуру и добродушие местных жителей. Эта точка на карте влюбляет в себя окончательно и бесповоротно, даже несмотря на своеобразные особенности тайцев и их уклад жизни.
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Ничего необычного, просто дополнительная бесплатная услуга для клиентов тайского тату-салона. Коты как особый вид поддержки
«Нырял в Таиланде, как вдруг произошло это. Я очень рад, что фотограф успел запечатлеть момент»
Рынок Maeklong Railway Market расположен на железной дороге. Каждый раз, когда приближается поезд, товары убирают с рельсов, а навесы складывают
В Таиланде все строго, даже котикам прилетает. Этот наглец нарушил комендантский час и был арестован
«В этом кафе какой-то мужчина притворился Томом Крузом. Памятное фото с ним висит на почетном месте»
Обычная ситуация в тайском супермаркете
В торговых центрах Бангкока установлены лифты с педалями вместо кнопок
«Мои родители отдыхают в Таиланде. Думаю, вам понравится фотография, которую они мне прислали»
«Пляжи здесь ничуть не хуже, чем на Мальдивах. Признаться, я был удивлен чистотой воды и обилием живности»
Статуя Будды в Бангкоке в закатном солнце
Это Таиланд, детка!
«Обнаружил игровой автомат с плюшевой капустой в качестве приза»
«Приплыли на остров, где в отвесных пещерах добывают один из самых дорогих деликатесов в мире»
«Это ласточкины гнезда. Они свиты из остатков еды, перьев, слюны и природных материалов. Азиаты любят готовить из них супчик. Цена такого деликатеса в чистом виде доходит до $ 3 000 за килограмм!»
«Я снял номер всего за $ 25 и был здесь единственным постояльцем»
«Частичка родины в Таиланде. В супермаркете в отделе с выпечкой продают бутерброды, посыпанные сахаром. Я думал, что так делали только в России»
Бутерброды с мороженым здесь тоже в почете
«Каждую ночь на парковке дома образуется второй ряд машин, наглухо блокирующий первый. Долго думал, почему утром не слышно ругани и сигналов машин?!»
«Оказывается, тут все автомобили оставляют на ночь на нейтральной передаче. Если тебе надо выехать, то просто берешь и отталкиваешь машину, которая мешает, и дальше радуешься жизни!»
Пешеходный переход 3D перед детским садом
«Монахи имеют приоритетные места в общественном транспорте»
Плавучий рынок в Бангкоке
«Довелось наблюдать это зрелище в Таиланде. Решил поделиться с вами»
Этот грозный кот — местная достопримечательность. Он работает сторожем на арбузной ферме
«Я со змеей на голове, но не смейте называть меня Медузой Горгоной. Фото из поездки в Тай!»
«Спокойной ночи из Таиланда»
А вы бы смогли жить в Таиланде? Какие эмоции вызывает у вас эта страна?