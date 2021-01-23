20+ фото о том, как сурова и непредсказуема японская зима

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Практически каждый из нас помнит зимы, когда от холода на ресницах появляется иней, а снега наваливает по пояс, а то и больше. А в Японии такая погода редкость даже в зимнее время. Но если уж выпадает снег, то так лихо, что заметает машины и дома до самой крыши, и не откроешь ни окна, ни двери.

Мы в AdMe.ru, увидев снимки, которыми делятся японцы в сети, поняли, что даже в таких условиях они сохраняют боевой настрой и умудряются добавить в снежные будни щепотку милоты.

Снега выпало так много, что он начал скапливаться даже на дорожных знаках. Теперь все это выглядит как произведения искусства

Когда только стеклоочистители дают понять, что это машины

«Ох, это ведь моя машина...»

Просто помните про снег на крыше, когда пытаетесь открыть окно!

«Настал сезон резки бамбука. Благодаря холодам сок внутри выглядит как шербет. Я лизнул его. По вкусу это было похоже на сладкий ликер»

Когда обычные снежки — это слишком скучно

«В сводке МЧС советовали оставаться дома после снегопада. Спешу успокоить: у меня даже при желании не получится выйти»

«Вот сколько снега выпало у дома моих родителей. Кстати, это крыша 3-этажного здания»

Главный вопрос: и как теперь выйти?

Мини-лавина, сползающая с крыши

Голубь медитирует после сильного снегопада

От напитков из автоматов придется на какое-то время отказаться

«Хотел спустить воду, но она замерзла вот так! И что теперь делать?!»

Когда даже рисунок на машине продуман до мелочей

В этом деле креативности японцам не занимать

Зачем обычные снеговики, если можно сделать импровизированный холодильник в виде кота?

Первый снег в жизни любого котика — целое событие (особенно в таких количествах)

Из снега на заборе получились милые монстрики

Не всем легко, когда выпадает столько снега

Несмотря на всю суровость, зимы у японцев еще и милые

На самом деле японцы так любят зиму, что у них даже есть музей, посвященный снегу